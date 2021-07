Budějovický Motor ztrácí generálního partnera, hokejový klub to chce zvrátit

Nováček minulé sezony nesl Madetu dokonce v názvu. Generální partner přinášel klubu do rozpočtu částku okolo sedmi milionů korun ročně. Teď však spolupráce končí, jak informoval web isport.cz.

„Mohu potvrdit, že jsme na konci června obdrželi od Madety dopis, že s námi už nechce spolupracovat dál. Nicméně v tomto týdnu by měla být schůzka, kde ještě budeme jednat,“ uvedl generální manažer hokejového klubu Stanislav Bednařík.



Mlékárna ukončení partnerství potvrdila. „Je to tak. Madeta ukončila spolupráci s českobudějovickým Motorem,“ řekla mluvčí společnosti Marta Faktorová s tím, že generální ředitel Milan Teplý je aktuálně na dovolené.

Teplý již dříve několikrát možný konec zmiňoval. Naposledy ve druhé polovině minulé sezony, kdy se mu nelíbilo nelichotivé postavení Motoru na konci extraligového pořadí.

Zároveň se však netajil vřelým přístupem k hokeji. „Všem jsme hned řekli, že bude Madeta v názvu. Lidé byli nadšení. Víte, ve firmě to funguje tak, že kdyby mlékárna hořela v době hokejového zápasu, tak jdou lidé radši na stadion,“ popsal loni v září v rozhovoru pro MF DNES.

Kromě mizerných výsledků jej tížil i prázdný stadion. „Těch peněz do hokeje mi je někdy líto, ale když vidím šest tisíc lidí na stadionu, právě to mi dělá velikou radost. Každopádně si myslím, že tady městu musíme něco nechat a bez podpory tady sport nebude,“ dodal Teplý ve stejném rozhovoru.

Pokud bude konec Madety definitivní, znamenalo by to pro Budějovické velký problém. Obzvlášť poté, co musí napravit loňské poslední místo s týmem nabitým zkušenými hvězdami.