Lipánek s nižším množstvím cukru u lidí uspěl, říká šéf Madety Milan Teplý

Hokejový Motor nově nese v názvu Madetu. Plánovali jste, že se to stane ve chvíli, kdy postoupí do extraligy?

Vůbec ne. Přišlo to během jednání. Někteří sponzoři vzhledem k okolnostem odstupují, což je pochopitelné. Když jsme diskutoval i o podmínkách podpory, dozvěděl jsem se, že měl z názvu odejít předchozí partner. Já původně plánoval stejný příspěvek jako loni, ani o korunu víc. Pak jsem ale vzal do úvahy, že vlastně splnili vše, co slibovali. Postoupilo se, vím všechny potřebné informace a mám ze situace v klubu velmi dobrý pocit. I proto jsem nakonec přidal o půl milionu korun víc. Pak najednou přišli s tím, že mají překvapení a chtějí nás dát do názvu.

Tomu jste se asi nebránil.

Samozřejmě jsem to přijal. Měl jsem radost, že nám to nabídli. Za nějaký čas ale telefonovali, že původní název nejspíš zůstane. To nebylo moc fajn, protože co jsme neudělali? Všem jsme to tady řekli. Lidé byli nadšení. Víte, ve firmě to funguje tak, že kdyby mlékárna hořela v době hokejového zápasu, tak jdou lidé radši na stadion. (smích) Neuměl jsem si představit to zklamání, takže jsem se začal angažovat a nakonec se to vyřešilo.

Těšíte se na novou sezonu?

Ano i ne. Těšil bych se, kdyby tady byl normální stav. Teď ale člověk neví, co bude. Těch peněz mi je někdy líto, ale když vidím šest tisíc lidí na stadionu, právě to mi dělá velikou radost. Proto mě ta současná situace mrzí. Každopádně si myslím, že tady městu musíme něco nechat a bez podpory tady sport nebude.

Když se na to ale dívám z ekonomického hlediska, čekal bych, že budete tyto výdaje škrtat po událostech z jara.

Já vlastně taky. Samozřejmě jsem o tom hodně intenzivně přemýšlel. Madeta je ale stabilizovaná. Mám přehled a ekonomicky jsme na tom dobře. Jíst se bude a situace pro nás nevypadá nijak špatně. Když jsem koukal na výsledky, říkal jsem si: Když ne my, tak kdo?

Milan Teplý (71 let) Rodák z Prahy je generálním ředitelem Madety, která má 1 500 zaměstnanců. Firma, jež se zabývá zpracováním mléka a výrobou mléčných výrobků, má závody v Plané nad Lužnicí, Jindřichově Hradci, Pelhřimově a Českém Krumlově. V posledních letech dosahuje obratu přes pět miliard korun ročně. Letos by to mělo být podobné. V současnosti dokončuje největší investici v historii – moderní sýrárnu za téměř 800 milionů korun.

Jak se vám vlastně proměnila výroba v době pandemie koronaviru? Restaurace se sice zavřely, ale obchody prodávaly dál.

Z toho lidského hlediska byl nejhorší začátek. Šok byl velký, ale naši lidé to zvládli. Rychle jsme na tu nečekanou situaci reagovali a vypořádali se s tím. V samotné výrobě jsme omezovali jen něco. Neprodávaly se třeba velké tříkilové cihly eidamu, protože se v obchodních řetězcích nesmělo krájet zboží za pultem. To jsme ale celkem snadno nahradili tím, co se naopak prodávalo víc.

To bylo například co?

Porcovaný sortiment. Linky na plátkové sýry jely na tři směny. To se prodávalo ve velkém.

Něco tedy ubylo a něco se naopak prodávalo víc, takže…

Se nám obrat trochu zvedl. Dodávky do gastro provozů, škol a dalších stravovacích zařízení sice klesly, zato se velmi intenzivně prodávalo v obchodech. Z pohledu těch ztrát jsem ale ještě zapomněl na export. Vyvážíme do arabského světa, tam čísla spadla na nulu. Do toho se nám tam navíc začali množit neplatiči.

Takže teď tam nevyvážíte nic?

Přesně tak. Běžně jsme posílali zboží do zemí, jako jsou Saúdská Arábie, Irák či Írán. Ta ztráta je asi 12 až 13 milionů v tržbách měsíčně.

Budete se tam chtít vrátit?

To samozřejmě musíme. Máme výrobky, které děláme speciálně pro tento trh, jako je bílý sýr v solném nálevu. Již několik desítek let máme v této části světa partnera. Teď ta situace ale není ideální. Nepomohl tomu ani výbuch přístavu v libanonském Bejrútu a už vůbec ne politické nepokoje.

Nezvažujete kvůli tomu zkusit jinou a klidnější destinaci?

Koukáme, ale nevidíme nic perspektivního. V Evropě objednávky nejsou. Něco vozíme do okolních zemí, jako je Maďarsko, ale není to nic zásadního. Zahraniční obchod naší společnosti skomírá.

To ale pomáhají vyrovnat prodeje v Česku.

Loni jsme udělali obrat 5,6 miliardy a letos bude číslo dost možná stejné i přes ty ztráty, které jsem vyjmenoval.

Měli jste během rušných měsíců čas na vývoj nových produktů?

Hodně se toho připravuje, ale zatím nemůžu nic prozrazovat. Škodovka přece taky neříká, co bude dělat. Z těch nedávných novinek, které jsou na trhu, se ale poměrně dost daří Lipánku, který má o 30 procent nižší obsah cukru. Tomu nápadu jsem příliš nevěřil, ale naštěstí jsem neměl pravdu. Ten původní děláme stejně a tato novinka roste. Oslovilo to nové zákazníky.

V Českém Krumlově, kde vyrábíte nivu, teď připravujete velkou investici. O co jde?

Chceme tam modernizovat. Teď je po nivě vyšší poptávka, a dokonce i v zahraničí. Nevím, jak se to stalo, ale hodně po ní touží ve Španělsku a nějaký zájem je z východu. Na to chceme reagovat. Proto budeme v Krumlově rozšiřovat a upravovat technologii solení. Dosud se to dělá ve velkých nádržích se solným roztokem, nově se ale tento proces bude provádět na sucho. Ve světě už je to běžné. Těmi úpravami bychom měli až o třetinu zvýšit kapacitu.

Zároveň se tím zvýší trvanlivost výrobku.

Přesně tak. Důvodem je právě to solení a také vakuovaný způsob balení. Potřebujeme to udělat, abychom vyhověli trhu. Ten skladový systém v řetězcích je postavený tak, že pracuje s delší životností výrobku. V zimě by investice měla být hotová a očekávaný efekt by pak měl nastat v únoru 2021.

Ovlivní tyto změny chuť nivy?

Ne. U nivy je tato otázka na místě, ale na chuť to nebude mít vliv.

Přesuňme se do Plané nad Lužnicí, kde dokončujete velkou investici do mlékárny.

Vypadá to slibně, jsme dokonce dva týdny v předstihu. První zkušební výroba by měla nastat 29. října a ta komerční na konci listopadu. Je to mlékárna, která ve střední Evropě není. Máme tam nejmodernější technologie na formování tvrdých a polotvrdých sýrů nebo třeba vysoce pokročilou robotizaci.

Změnila se nějak situace s dodávkami mléka?

Není to jednoduché. Mám pocit, že čeští zemědělci, kteří vozí mléko do Německa, nepočítali s takovým vývojem. Teď platíme víc my a přichází zprávy, že v Německu budou řízeně omezovat odběr z Česka. My teď máme dodávky zajištěné, ale jezdit pro mléko přes celou republiku, zatímco zemědělci ho od nás z jihu vozí za hranice, mi nedává smysl.

Zlepší se to?

Rozhodně. Musíme být pružní ve vyjednávání. Je třeba přistupovat k dlouhodobým cenovým zárukám. Teď ale nikdo nic neví s jistotou.

Tyto debaty vás doprovázejí už dlouho.

Vzalo mi to deset let života.

Udělal jste si v létě alespoň čas na dovolenou?

Byl jsem pár dní pryč. To ale není dovolená. Člověk je stejně pořád na telefonu. Když se něco děje, voláte. Když se nic neděje, tak voláte, protože se divíte, že se nic neděje. Nikdy mě to ale nepřestalo bavit.