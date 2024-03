Nemocniční pavilony přestaví za miliardu na zázemí pro seniory i byty

Zamýšleným konceptem chce kraj maximálně využít volné prostory mezi ulicemi G. Svobody a B. Němcové, které vzniknou přestěhováním všech zdravotnických oddělení do horního areálu nemocnice.

„V jedné části bude bytový dům pro seniory se sociálními službami. Klient si tam pronajme byt ve chvíli, kdy je ještě plně soběstačný a pouze potřebuje zajištění některých služeb. Pokud se bude jeho stav zhoršovat, pouze se přesune do druhé části areálu. Ta bude koncipovaná jako domov pro seniory, tamní pracovníci navíc zajistí zvláštní péči klientům s demencí, Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou,“ přiblížil hejtman Martin Kuba.

První z budov nabídne celkem 72 bytů se 108 lůžky, zařízení se zvláštním režimem dále počítá s ubytováním až 99 klientů ve dvou budovách.

„Unikátnost spočívá v tom, že klademe velký důraz na adaptaci seniorů. Když už člověk nebude soběstačný, nebude se muset stěhovat do jiného zařízení. Zůstane ve stejném prostředí, na které si už zvykl. Adaptace klientů bývá častým problémem, pokud si nenavyknou do půl roku, často umírají. Tady ale budou stále ve stejném areálu,“ míní náměstkyně hejtmana pro sociální věci Lucie Kozlová.

Dodala, že projekt také pomůže řešit problém nedostatku míst v domovech pro seniory a zařízeních podobného typu v Českých Budějovicích. „Ve městě je nyní přetlak 80 akutních žádostí o umístění seniorů. A to se bavíme jen o akutních žádostech,“ řekla Kozlová.

Převis podle ní způsobuje fakt, že Budějovice jsou spádové pro okolní obce, které vlastními zařízeními nedisponují. „Když se podaří v obcích s rozšířenou působností navýšit kapacity domovů, nebude takový tlak na krajské město. Aktuálně máme rozjednanou možnost výstavby v Týně nad Vltavou s tím, že krajský úřad na domov přidá finance a případně by ho provozoval,“ zmínila náměstkyně.

Počet lůžek se má navýšit i v Třeboni nebo ve Chvalkově na Budějovicku. V jižních Čechách je nyní 35 krajem spravovaných domovů pro seniory s celkovou kapacitou 3 043 lůžek.

Zelené střechy i podzemní garáž

Do nového budějovického komplexu čtyř budov by se mohli první klienti stěhovat koncem roku 2027. „Z fáze studie jsme přešli do projektové přípravy, kterou momentálně dokončujeme. Do října bychom měli získat stavební povolení a na jeho základě můžeme soutěžit dodavatele stavby. Stavět se začne v první polovině příštího roku,“ předeslal Kuba. Podle předběžných odhadů si stavba vyžádá přibližně jednu miliardu korun, přičemž část by mohly pokrýt státní dotace.

Jak sdělila Kozlová, architekti projektování jednotlivých částí budov současně konzultují s odbornými sociálními pracovníky, aby zajistili skutečnou funkčnost provozu služeb. Projekt počítá se zelenými střechami a podzemní garáží.

Dalších 37 bytových jednotek vznikne v dolní části areálu při ulici Matice školské. Obsadit by je měli zdravotníci, městští strážníci, inženýři či učitelé. „Jsou to profese, kterých máme na jihu Čech nedostatek a potřebujeme je k nám přivádět,“ uvedl hejtman.

Část prostor přitom provozovatelé komplexu vyhradí službám pro děti. „Ve dvou velkých bytech bude moci zůstat až dvanáct dětí v ohrožení, než se je podaří umístit do pěstounské péče,“ avizovala Kozlová.

Na druhou část dolního nemocničního areálu se kraj zaměří až po přesunu všech lékařských oddělení do horního areálu, což by mělo být v roce 2025. V současnosti v bývalé vojenské nemocnici funguje oddělení ORL nebo ortopedie.

„Příští rok se nám uvolní horní část od psychiatrie směrem ke kostelu. Připravujeme tam bytovou čtvrť, kde mohou vzniknout další desítky městských a krajských bytů,“ doplnil Kuba.