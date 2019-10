Expert: kolik vydělávají Srbové v Česku

Do Česka v posledních letech přichází stále více zahraničních zaměstnanců z nejrůznějších zemí. Od Ukrajiny po Nepál. Firma Monto se spcializuje na Srbsko. „Srbové si chtějí vydělat a vidět něco nového, co doma nemají, zároveň jsou však připravení tvrdě pracovat. Zatím jsme s nimi neměli žádné problémy,“ říká jednatel Miroslav Mühlböck. Firma do Česka přivedla zatím 1 600 lidí. Dvě stovky z nich míří nyní do Písku.