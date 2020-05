Krumlov už není asijským ostrovem na jihu. Teď chce lákat turisty z Česka

Z dvorku je odtud vidět přímo na věž s korouhví ve výšce 89 metrů nad Vltavou. Stačí jen otevřít dveře do ulice, vyjít pár schodů a návštěvník se během chvilky dostane na nádvoří českokrumlovského zámku.

I proto patří penzion Petra Vachty mezi ty nejoblíbenější ve městě. Teď je však prázdný.

„Na léto nějaké rezervace máme. Moc jich sice není, ale to není nic neobvyklého. V tuhle dobu jsme nikdy neměli léto vyprodané. V tomhle jsem pořád optimista,“ líčí muž, který v Českém Krumlově podniká už 18 let.

Kvůli koronakrizi teď ale sčítá škody, jaké nikdy nezažil. Polovinu jeho zákazníků tvoří lidé z Česka, zbytek jsou turisté ze zahraničí. Právě této skupině pak dominují hosté z Asie. S cizinci však podnikatel nyní nepočítá.

„Je jasné, že se teď musíme soustředit na tuzemskou klientelu. Nic jiného nám ani nezbývá. Doufáme, že se to zase rozjede. My máme štěstí v tom, že neplatíme nájem. To ale řada podnikatelů říct nemůže. Samozřejmě mají obavy z toho, co bude. Budou to mít těžké,“ uznává Vachta.

Český Krumlov, ze kterého se v posledních letech stal asijský ostrov na jihu Čech, turisté z Číny, Tchaj-wanu či Koreje opustili. Proto nyní přicházejí o peníze místní podnikatelé, ale i radnice. V městské kase by na konci roku mohlo chybět několik desítek milionů korun.

„Těžko se to počítá, ale pár ukazatelů máme. Loni jsme vybrali devět milionů korun na ubytovacím poplatku. Uplynulé měsíce vypadly a vyhlídky teď nejsou pozitivní, takže s podobnou částkou počítat nemůžeme. Další ukazatel je zhruba 26 milionů, které jsme měli letos získat díky parkování zájezdových autobusů. Toto číslo nenaplníme. Dál jsme odpustili platbu za předzahrádky do konce srpna a možná do konce roku, což dělá přibližně tři až pět milionů. Když se to hodně hrubě pokusím odhadnout, může to dát v součtu asi 50 milionů,“ vypočítává místostarosta Martin Hák.

Oficiální čísla jeho slova potvrzují. Podle Českého statistického úřadu bylo Asiatů v hromadných ubytovacích zařízeních za únor meziročně o 61 procent méně. V březnu kleslo číslo dokonce o téměř 95 procent. Právě turisté z Číny, Korejské republiky či Tchaj-wanu přitom v posledních letech plnili ulice Krumlova, který je od roku 1992 na seznamu světového dědictví UNESCO.

„Já jsem průvodcem přes 25 let a mohu potvrdit, že něco takového Krumlov ještě nezažil. Sám jsem se musel vrátit k původnímu zaměstnání stavaře,“ líčí jednatel Sdružení průvodců Český Krumlov Oto Šrámek.

Právě průvodci patří mezi ty, na které krize dopadla nejintenzivněji. Ve městě je totiž několik desítek lidí, již provádějí turisty v nejrůznějších jazycích od italštiny přes ruštinu až po japonštinu.

„Hodně nás to všechny zasáhne. Uvidíme, kdy se otevřou hranice a dorazí první turisté. Den za dnem je to ale horší. Alespoň částečně by se to mohlo vrátit v nadcházejících měsících. Kdyby ale nastala další vlna omezení spojených s nouzovým stavem, byl by to už rok, a to je velký problém. Některé průvodce by to zlikvidovalo,“ upozorňuje Šrámek.

Cílem je přilákat české hosty

Návrat zahraničních hostů si přejí i velké hotely. Řada z nich totiž těžila především z příjezdů velkých skupin. Ty často zůstávaly jednu noc, ale jejich počet v posledních letech rostl.

„U nás tvoří hlavní část obyvatelé Dálného východu. Ti přijedou na jednu noc a míří dál. Někteří zůstávají třeba přes víkend. Máme i hosty z Ameriky či Austrálie. Mluví se o tom, že jsme tuto poptávku vytvořili my, ale tak to není. Ta poptávka vznikla v Asii a my na ni reagovali,“ hodnotí ředitel hotelů Růže a Oldinn Přemysl Grunt.

Český Krumlov se tak kvůli událostem z posledních měsíců výrazně proměňuje. „Cizinci jsou teď pryč a naším úkolem je přilákat české hosty a snad i ty slovenské a později i rakouské a německé. Spolupracujeme na tom s městem i Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. Teď je v kurzu spíše příroda než město, ale my jsme svou velikostí něco na pomezí, což by nám mohlo pomoci,“ uvádí Grunt.

Snad se nevrátí tak intenzivní masový turismus

Město má nyní paradoxně šanci současné situace využít. „Krumlov se může nadechnout a my ostatně taky. Masová turistika byla v poslední době stále intenzivnější. Všechno se soustředilo do jednoho dne. Nyní je šance objevit krásy města a okolí o něco víc. Nejen rodiny s dětmi mají možnost poznat Krumlov podrobněji a zůstat u nás déle. V tom vidím velkou šanci,“ domnívá se Grunt.

Za pravdu mu dává místostarosta Hák. „Doufáme, že se nevrátí tak intenzivní masový turismus. Ta situace u nás byla na hraně. Kdyby to postupovalo tímhle tempem, bylo by potřeba řešit nějaká omezení, ke kterým přistoupili v Benátkách či Dubrovníku. Svým způsobem máme radost, že se teď můžeme soustředit na návštěvníky z Česka, Rakouska, Německa, Slovenska či Maďarska. Pro Krumlov je to nová šance. Chceme, aby šel turismus do kvality místo kvantity,“ ujišťuje s tím, že se mohou lidé těšit na řadu akcí, kterými ulice ožijí a lidé při nich město uvidí z jiné perspektivy.

K tomu všemu ale povede dlouhá cesta. V současnosti jsou ubytovací zařízení v Českém Krumlově plná ze zhruba 20 procent. Jak se podařilo přilákat nové návštěvníky do vylidněného asijského ostrova, se ukáže na konci letní sezony.