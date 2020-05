V březnu přijelo z Číny na jih Čech 200 turistů, v lednu přes šest tisíc

„Největší propad Jihočeský kraj zaznamenal především kvůli hlubokému poklesu zahraniční návštěvnosti, na kterém se rozhodující měrou ze 62 procent podílel úbytek hostů z Číny a Tchaj-wanu,“ potvrzuje Irena Kovárnová z Krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ) v Českých Budějovicích. Ten v květnu zveřejnil čísla za první čtvrtletí.

Například cestovatelů z Číny bylo ještě v lednu téměř 6,5 tisíce, o měsíc později už jich ale statistici spočítali pouhých 727 a v březnu dokonce necelých 200. Podobně čísla padala i v případě Tchaj-wanců či obyvatel Korejské republiky, kterých bylo v březnu pouze 43.

Zahraniční hosté v kraji v roce 2020 leden

Čína 6 410

Korejská republika 2 159

Německo 4 056

Rakousko 1 192

Slovensko 1 197

únor

Čína 727

Korejská republika 1 902

Německo 4 787

Rakousko 1 659

Slovensko 1 733

březen

Čína 193

Korejská republika 43

Německo 1 592

Rakousko 422

Slovensko 631

Celkem se tak za tři měsíce ubytovalo na jihu o 40 procent méně cizinců a o 22 procent méně Čechů. V přepočtu na osoby to bylo 168 tisíc lidí, o 70 tisíc méně než loni.

„Ta čísla mě vzhledem k situaci tolik nepřekvapila. Možná jsem jen doufal, že to nebude tak špatné. Samozřejmě za to mohou okolnosti spojené s novým koronavirem a zafungovala také špatná zima. U zahraničních turistů nás to nejhorší teprve čeká,“ myslí si ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Jaromír Polášek.

Kromě počtu hostů spadly na začátku roku také statistiky, které zaznamenávají počet přenocování. Těch spočítal ČSÚ loni 603 tisíc a letos 490 tisíc. Podle Poláška na současnou krizi doplatí především hotely.

„Větší ubytovací kapacity na tom budou nejhůře. Skupinové zájezdy mířily do měst s velkými hotely, které o ně nyní přicházejí. Chalupy, penziony a obecně menší kapacity na tom nebudou tak špatně,“ vysvětluje.

Cílovou skupinu tak mění například českobudějovický hotel Zvon. „V minulosti jsme měli 75 až 80 procent klientů ze zahraničí. Teď to otáčíme a chceme stejných hodnot dosáhnout u českých hostů. Intenzivně na tom pracujeme,“ reagoval ředitel Petr Šalda.

Budějovice chystají slevové balíčky

Peníze, které chybí kvůli zavřeným hranicím, se nicméně podle Poláška nahradit nepodaří.

„Celková spotřeba v cestovním ruchu je v Česku 300 miliard korun a cizinci se na ní podílejí 170 miliardami. Češi, kteří jezdí na dovolenou do zahraničí, tam ale utratí 58 miliard. Kdyby všichni tito lidé jeli na dovolenou v tuzemsku, stejně budou peníze chybět,“ vypočítává.

Cestovní ruch v kraji se v nadcházejících týdnech a měsících musí orientovat na tuzemské hosty a podílet se na tom bude i JCCR. Už 25.května začnou fungovat internetové stránky, které mají do regionu přilákat větší počet hostů.

„Odkaz je leto.jiznicechy.cz. Web bude nabízet volné kapacity. Když se dotyčný ubytuje na více než dvě noci, dostane navíc slevy na nejrůznější atraktivity v okolí,“ popisuje Polášek s tím, že například na Českobudějovicku je nyní letní obsazenost přibližně 20 procent.

Vedení krajského města se proto na lákání českých turistů podílí s JCCR právě přes nejrůznější slevy a výhody.

„Pro ty, kteří zůstanou déle než dvě noci, jsme připravili balíčky nabídek. Kromě jiného tam je městská hromadná doprava zdarma, volné vstupy na některá místa nebo třeba 50procentní sleva na venkovní plovárnu. Ještě to musí schválit rada města a na konci května bychom výsledek měli představit,“ uvádí náměstek primátora Viktor Vojtko.

„Velké hotely se nyní musí přeorientovat. Vše bude více zaměřené na individuální turistiku,“ dodává.

Kdy se začnou na jih Čech vracet zahraniční návštěvníci, je nyní těžké předpovědět.

„S létem moc nepočítám. Doufám, že na podzim budou přijíždět lidé z příhraničí. Rakousko a Německo tvoří poměrně velký podíl a je tady potenciál, který můžeme využít. Bude důležité tyto hosty motivovat. Vzdálené trhy vidím jako problém. Například pražské letiště počítá na příští rok se 40procentním výkonem ve srovnání s tím letošním. Musíme se snažit pracovat s Rakouskem a Německem,“ upozorňuje Polášek.