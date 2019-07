Český Krumlov získal za měsíc čtyři miliony z placeného vjezdu autobusů

Před závorou na parkovišti označeném BUS STOP A pod zámkem zastavuje dopoledne jeden komfortní zájezdový autobus za druhým. Většina z posádek si rychle poradí se vpuštěním na přehledný terminál.

A těm, kteří tu zastaví poprvé, vyrazí na pomoc zdejší správce. Právě dvě stání označená písmeny A a B jsou od června jedinými místy, kde smí vystupovat a nastupovat účastníci zájezdů.

Skupina turistů, která opustila rakouský autobus, vyrazí směrem k zámku a přitom se míjí s Asiaty připravenými na odjezd. Ti vzápětí nastupují do autobusu české firmy.

„Vozíme Korejce po celé Evropě, takže systém poplatků známe. Je třeba v rakouských městech Hallstatt i Salzburg. Rozdíl je v tom, že tam je v jedné ceně vyložení lidí i parkování, zatímco tady platíme za obě věci zvlášť. Ale určitě to do Krumlova patří, přijedou turisté, tak ať to městu zaplatí,“ vysvětluje řidič autobusu Bassam Barchini.

Krumlovská radnice zavedla vybírání peněz za autobusy s turisty od června. Chtěla hlavně odradit návštěvníky, kteří jen proběhli zámkem a jeli dál. A také zamezit vjezdu autobusů do úzkých uliček a jejich parkování načerno i na zastávkách pro linkové spoje, kde blokovaly dopravu.

„Přechod na placený režim byl nečekaně plynulý a jsme příjemně překvapeni slušným přístupem dopravců k tomu kroku. Průměrně za den odbavíme sto až 150 autobusů. Za celý červen jsme utržili 4,2 milionu korun bez daně,“ popisuje Petr Troják, ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu, který má parkování ve městě na starosti.

Při srovnání počtu zájezdových autobusů mířících do Krumlova, které má město z loňska, usuzuje, že v placeném systému je podchyceno 95 procent z nich.

„S tím, že přes devadesát procent řidičů si vybírá čas, v němž chce přijet, v rezervačním systému a pět až šest autobusů denně platí až na místě vyšší poplatek,“ srovnává Troják.

Za online objednaný jeden vjezd na terminál platí každý autobus 625 korun, vjezd bez předchozí rezervace stojí 2 000 korun. Vícedenní pobyty vyjdou levněji.

Podle průvodců to vypadá, že se novinka podepsala i na odlivu části turistů. „Vidíme, že čínské skupiny poklesly zhruba o pětinu. Město je průchodnější, dá se tu lépe pohybovat a zabralo to překvapivě rychle. Ačkoli je těžké říct, jestli jsou důvodem peníze, nebo rezervační systém. Po městě chodím denně, klientů je dost, ale centrum už není přecpané,“ uvádí Oto Šrámek, jednatel krumlovského sdružení průvodců.

Někteří to stejně zkoušejí obejít, říkají strážníci

Nad dodržováním nového systému pro zájezdové autobusy bdí městská policie.

„Chytneme průměrně čtyři autobusy vykládající lidi mimo bus stopy denně. Ale všechny neuhlídáme,“ přibližuje velitel městské policie Jan Šítal.

Preventista krumlovských strážníků Pavel Pípal upřesnil, kde autobusy zastavují „načerno“.

„V obchodní zóně, kam jezdí nakupovat. Hlavně využívají prostor za Kauflandem, kde to úplně láká, protože je tam široký vjezd pro kamiony. A často je chytám tady přímo vedle bus stopu A, kde vykládají a nakládají turisty,“ vypočítal.

Turisté ubytovaní v hotelích teď musí chodit z parkoviště s kufry pěšky. Hoteliéři z centra už to znají, protože tam autobusy nemohly vjíždět ani dřív. Nyní čelí stejné situaci i ostatní.

„I když máme výjimku a autobusy mohou naše hosty vykládat na autobusovém nádraží, lidé k nám musí po svých dvě minuty do kopce s tím, že jim poskytujeme taxi na kufry. Některé skupiny už u nás kvůli tomu pobyt zrušily. Většinou jde o Korejce, kteří chtějí svoz před hotel,“ říká Veronika Lokvencová, vedoucí recepce hotelu Vltava z Kaplické ulice na okraji Krumlova.