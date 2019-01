VIDEO: Na Lipně jsou nachystané dráhy pro bruslaře. Led má 18 centimetrů

Je to atrakce, za kterou se sjíždějí lidé z celé republiky. Bruslit na obrovské ploše zamrzlého Lipna je velký zážitek. V uplynulých dnech stroje s radlicí čistili dráhy v Lipně nad Vltavou, ve Frymburku a v Horní Plané.



„V pátek ráno jsme na dráze naměřili tloušťku ledu 18 centimetrů, která je potřebná pro hromadné bruslení. V sobotu bude Ledová magistrála oficiálně otevřena,“ uvádí mluvčí Skiareálu Lipno Vojen Smíšek.

V provozu bude v Lipně nad Vltavou čtyřkilometrový okruh a také hokejové hřiště s brankami u jednoho ze dvou nástupních míst před loděnicí. Tam na bruslaře čeká také občerstvení přímo u ledu. Druhý nástup je v Marině Lipno, kde je v kapitanátu půjčovna bruslí. Snadný přístup k zamrzlé ploše je z centrálního parkoviště Skiareálu Lipno.

Bruslaři by měli dbát na svou bezpečnost. „Doporučujeme držet se na upravené dráze, která snáze promrzá. Pod sněhem, který izoluje, se mohou skrývat nebezpečná místa, a proto by lidé toto riziko neměli podceňovat,“ upozorňuje Vojen Smíšek.

Lipenští ledaři se snaží propojit magistrálu až do sousedního Frymburku. „Práci na protažení dráhy komplikuje přimrzlý sníh i zhoršená kvalita ledu,“ dodává Smíšek.

Se stejným problémem se potýkají i dobrovolníci ve Frymburku, kde je prozatím dvoukilometrový ovál a hřiště.

„Od pondělka pracujeme na tom, abychom z ledu odstranili zmrzlou vrstvu sněhu, která se nám tu udělala při poslední větší oblevě. Plochu se proto snažíme zbrousit,“ říká správce frymburské bruslařské dráhy Antonín Labaj, který také upozorňuje, že vstupovat na led mimo ovál může být nebezpečné.

Aktuálně je v okolí obce tloušťka ledu 17 centimetrů. Situaci však může ovlivnit víkendové oteplení, které má podle předpovědi přinést i čerstvý sníh.

„Tomu ale nijak neporučíme, spíše tedy čekáme. Pokud přijde nějaká sněhová nadílka, nastoupíme opět do boje a pokusíme do příštího víkendu dát trať opět do pořádku,“ vysvětluje Labaj.

V minulých letech bylo možné bruslit z Frymburku přes Přední Výtoň až k Lipnu nad Vltavou. „Pokud vydrží stávající podmínky a budeme mít dostatek sil a techniky, pokusíme se naší dráhu propojit s oběma místy,“ dodává Labaj. V tuto chvíli však nemá led takovou kvalitu.

Bruslaři mohou vyrazit do Horní Plané, kde upravují dva ovály dlouhé 1 500 a 700 metrů a tři kilometry dlouhá dráha vedoucí od převozu směrem k místu, kterému se říká srdce Vltavy.