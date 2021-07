Ženě vzali dvacet psů. Živořili bez vody a ve výkalech, kousali se navzájem

Povolané úřady dostaly už před časem informaci, že žena chová argentinské dogy v nevhodných podmínkách. Podle oznamovatele psi opakovaně utíkali a ohrožovali místní obyvatele.



Zástupci Státní veterinární správy (SVS) Jihočeského kraje proto na místo vyrazili v druhé polovině června.



„Při kontrole bylo zjištěno hned několik porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání spočívající zejména v omezování napájení, omezování pohybu a nevhodných podmínkách chovu. Chov jednoho dospělého psa, tří fen a 17 štěňat byl v mobilním domku o rozměrech cca 9x4 metry a okolním výběhu,“ informoval mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Část psů byla podle něj ve špatném výživném stavu nebo měli zdravotní problémy.



„Některá zvířata vykazovala na těle čerstvá i starší zranění svědčící o tom, že v omezeném prostoru dochází k jejich vzájemnému napadání. V mobilním domě ležely neodklizené výkaly, ve výběhu okolo něj se nacházely nebezpečné předměty, o něž se mohla zvířata poranit. V době kontroly nebyla k dispozici napájecí voda,“ uvedl Vorlíček.



SVS proto podala obci s rozšířenou působností návrh na odebrání všech psů. To se uskutečnilo tento čtvrtek, předcházela mu komunikace s útulky, které si argentinské dogy převzaly.



„Případ se podařilo ve velmi krátké době vyřešit díky velmi dobré spolupráci zúčastněných subjektů a ochotě dobrovolníků z útulků a záchranných stanic, z nichž někteří byli ochotni jet během jednoho dne stovky kilometrů, aby si mohli psy vyzvednout,“ podotkl Vorlíček.

Na akci se podíleli mimo jiné zástupci jindřichohradeckého odboru životního prostředí, obce Blažejov a další spolky a útulky.

Redakci MF DNES se majitelku psů na místě nepodařilo zastihnout. Oslovení lidé z obce o čtvrtečním zásahu nevěděli. „Já můžu jen říct, že se o psy podle mě starala dobře,“ reagovala místní obyvatelka, která si nepřála uvést jméno.

O tom, že ve vesnici chová žena argentinské dogy, lidé z okolí věděli. „Jasně, to není žádné tajemství. Ti psi prý často štěkali. Ale nevím, jak se o ně starala,“ přidal obyvatel sousední vesnice.

Část psů byla ve špatném stavu či měla zdravotní problémy.

Zvířata jsou teď v bezpečí a je o ně postaráno. Někteří psi jsou v českobudějovickém útulku Animal rescue. „Nejhůře na tom byla štěňata stará tři měsíce, která měla problém se prosadit ve smečce. My máme osmiměsíční. Jejich stav je individuální. Máme pejska, který bude za pár týdnů v pořádku a mohl by se z toho snadno dostat. Zároveň je tu ale fenka, která je na tom špatně, špatně chodí, schovává se, bojí se. Teprve se uvidí, co to udělalo s jejich psychikou,“ popsal pracovník útulku Vladimír Kössl.

Ten se podílel na odebrání zvířat. „Všichni psi byli pokousaní ze vzájemných šarvátek a špinaví od exkrementů. Majitelka ale naštěstí spolupracovala. Já bych teď chtěl poprosit zájemce (o adopci), aby nám dali chvilku čas. Psi se potřebují aklimatizovat, později samozřejmě zájem uvítáme,“ dodal.

Případ prošetřuje jindřichohradecký magistrát. Co ženě hrozí za týrání a případné další skutky, zatím není jasné.