Policisté kontrolovali myslivce. Zbraně měli v pořádku, alkohol nepili

Už z dálky je cítit pronikavá vůně maďarské rybí polévky, která se pomalu vaří v kotlíku nad ohněm. Kolem něj v ranním chladu postává skupinka pěti myslivců a nahřívá se. V Břilicích nedaleko Třeboně na Jindřichohradecku co nevidět začne hon.

Ještě než se vydají přímo do terénu, čeká je kontrola z jindřichohradeckého policejního odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.

„Tak jo, uděláme si pro jistotu rozestupy, ale jinak bude všechno jako vždy. Žádná změna v programu určitě nebude,“ udílí v sobotu ráno pokyny všem myslivcům z břilického sdružení jeho hospodář Zdeněk Mráz.

Společně se svým kolegou a předsedou spolku Stanislavem Krbcem vítají přítomné členy. „Počasí máme dnes krásné, takže vám všem popřeji: Lovu zdar!“ Jako odpověď dostanou jednohlasné „Zdar!“

Všichni myslivci jsou seřazeni ve třech řadách a všichni mají na obličeji nasazený respirátor. Policisté pak přistupují ke střelcům a kontrolují potřebné dokumenty a samotné zbraně.

„Poté si náhodně vybereme čtyři z vás a vykonáme u nich namátkovou kontrolu alkoholu,“ vysvětluje Jaroslav Sokolík, člen příslušného policejního odboru z Jindřichova Hradce. Dohromady si na místě prohlédli doklady sedmadvaceti střelců z řad myslivců.

Právě hon v Břilicích byl letos už osmý, který policisté v okrese zkontrolovali. Nezjistili při nich ani jeden přestupek.

„Běžně provedeme každý rok okolo dvacítky kontrol, jen loni jsme jich kvůli koronavirové pandemii stihli pouze dvanáct. Poslední prohřešek jsme odhalili v roce 2017, kdy jsme jednomu z myslivců naměřili v dechu alkohol. Policisté ho z honu vykázali a udělili mu blokovou pokutu,“ vysvětluje mluvčí jindřichohradeckých policistů Hana Bílková Millerová.

Po deseti minutách jsou policisté hotoví a trubač slavnostně zahajuje letošní hon, kdy se myslivci zaměří hlavně na bažanty a zvěř škodící myslivosti.



„Naše představa je, že bychom měli slovit okolo 50 kohoutů bažanta obecného a přáli bychom si i nějakou lišku. Bývaly roky, kdy se to povedlo třem nebo čtyřem z nás. Potom počítáme také s padesátkou divokých kachen,“ jmenuje hospodář spolku Mráz.

Myslivci si dávají pozor

Sám byl přesvědčený, že kontrola u jeho kolegů dopadne bez problémů. Komplikace očekával jen v případě, že by si někdo z nich zapomněl vzít některý z dokumentů.

„Dbáme na to, aby se ale takové věci neděly. S odpuštěním se z myslivců ve sdělovacích prostředcích někdy dělají hlupáci, takhle to bohužel cítím. Dnes si lidé dávají velký pozor, což se potvrdilo i u dechové zkoušky, s níž nebyl žádný problém. To považuji za samozřejmost,“ dodává Mráz.

Krátce poté se myslivci auty po skupinkách přesouvají na nedalekou zarostlou louku mezi rybníkem Kaňov a Novým rybníkem. Právě zde začnou i se svými psy lovit část z plánovaných pěti desítek bažantů. Do vysoké trávy se vydává 72letý František Parola společně se svým synem a dokonce i vnukem.

„Můj syn se mnou začal na hony chodit, když mu bylo okolo 15 let. V rodině se ale myslivosti věnujeme téměř všichni,“ podotýká Parola a kýve na svého vnuka Adama, který letos vyráží na hon už potřetí.

„Mezitím jsem měl už také nějaké myslivecké brigády. Moc se mi líbí celý kolektiv, je tu mezi ostatními chlapy velká zábava a mohu s nimi trávit čas v přírodě,“ doplňuje Adam Parola svého dědečka.

Právě na orientaci v terénu si musejí střelci dávat největší pozor. Pomáhají jim v tom řadu let i reflexní prvky, které mají mít v nepřehledné krajině umístěné na klobouku nebo jinde na oblečení.

„Při naháňkách v lesích je to nezbytně nutné a musím uznat, že jsme si na to postupně zvykli. Dnes je ale potřebovat nebudeme,“ potvrzuje Mráz.

Podle policejní mluvčí Millerové je pak přímo nebezpečné, pokud myslivci loví v oblečení s maskáčovým vzorem. „Pak může velmi snadno splynout s přírodou a stát se neplánovaným terčem,“ dodává.

Po celodenním honu se břiličtí myslivci těší na to nejpříjemnější z celého dne. Kromě počítání ulovené zvěře na ně čeká poslední leč, která se v řadě spolků stala takřka povinností.

„Posezení s kolegy a kamarády nás čeká až po samotném honu, kdy odložíme flinty. Očekávám, že na ni přijdou všichni, jinak by ti chybějící měli z ostudy kabát,“ připouští s úsměvem Mráz.