Spor o Lions. I když spadli, mají od města maximální podporu

Právě tímto argumentují někteří zastupitelé, kteří nepodpořili návrh na podporu Lvů. Rada města nakonec získala dostatek hlasů pro schválení dotačního návrhu. Vloni dostal mužský tým Lions na svůj chod 2,6 milionu korun.

Opozici se nelíbí zejména pravidla, podle nichž by tým, jenž hraje aktuálně druhou nejvyšší soutěž, měl dostávat peníze z městské kasy.

„Nemám nic proti tomu, aby basketbalisté dostávali velké dotace, ale pouze pokud budou hrát opět v národní lize,“ vysvětlil svůj postoj hradecký zastupitel Ondřej Pumpr (zvolen za SNK-ED, nyní nezařazený).

Problém vidí zejména v nejistotě postupu týmu do NBL. „V tomto případě nemůžeme nic předvídat, nemáme žádnou záruku, že se to povede. Rozhodně by bylo lepší pro tento rok větší část těchto peněz investovat do jiných sportů,“ pokračoval Pumpr, který navíc navrhoval změnu dotačního titulu podporujícího týmové sporty místo kolektivních.

„Zdá se to jako slovíčkaření, ale takto by na dotace mohla dosáhnout i další sportovní sdružení ve městě,“ podotkl Pumpr. Na mysli má veslování, stolní tenis nebo i kuželky, které mají ve městě více než 60letou tradici.

Podle jeho výkladu se jedná právě o týmové sporty. „V této podobě se jich dotační návrh vůbec netýká, i když v nich sportovci závodí ve družstvech,“ dodal Pumpr.

O schválení záměru radních rozhodl jediný hlas navíc. S protinávrhem přišel zastupitel Otakar Kinšt (Patrioti JH), jenž žádal o přesunutí klubu z kategorie preferovaných do kategorie týmů hrajících nejhůře třetí nejvyšší soutěž. Pro svou představu však nesehnal dostatečnou podporu. Navíc poté překvapivě kývl na původní návrh rady města, čímž rozhodl o jeho schválení.

„Nechtěl jsem v konečném důsledku blokovat peníze pro sportovce. Už takhle jsme ve skluzu více než dva měsíce. V případě dalších průtahů by všechny dotované kluby mohly dostat peníze až ve druhé polovině roku, a to bych nerad. Zároveň ale s principem rozhodování o dotacích pro basketbalisty nesouhlasím,“ prohlásil Kinšt, člen nově vzniklé sportovní komise.

Podle starosty města Stanislava Mrvky (ČSSD) však už mohl tento poradní orgán téma projednávat dříve. „Jenže to by se museli mezi sebou domluvit. Komise byla ustanovena až teprve na tomto jednání zastupitelstva. Třeba jejich kolegové z dopravy mají za sebou už dvě jednání,“ upozorňuje Mrvka a dodává, že se v této otázce nehodlá angažovat.

„Pro mě za mě, basketbalisté nemusí dostat třeba vůbec nic. Dostatečně jsem se poučil v minulosti, kdy jsme jednali o dotacích pro hokejisty. Ve sportu vládnou především zájmy jednotlivých klubů a vůbec se nejedná o nějaké politické rozhodování,“ připomněl Mrvka jednání s kluby HC Vajgar a HC Střelci.

Terrell Lipkins (u míče) z Jindřichova Hradce útočí na písecký koš kolem Matěje Macha.

Spokojení se současným stavem mohou být v tuto chvíli basketbalisté. „Jsem rád, že se náš tým vyprofiloval takovým způsobem, že jej město chce nadále podporovat. Aktuálně jsme jediný tým ve druhé lize, který má ambice se posunout o úroveň výš,“ vysvětlil generální manažer klubu Radek Novák.

Tým má k postupu skvěle nakročeno. Do šestičlenné nadstavbové části se dostal s jednoznačnou bilancí osmnácti výher a žádné prohry.

„Snažíme se v omezeném prostoru udržet profesionální tým, a pokud se nám to podaří, máme určitě šanci se vrátit zpátky do nejvyšší ligy. Vědět však budeme až po baráži, která končí v květnu,“ nechce předjímat Novák, podle něhož záleží i na tom, zda klub budou nadále podporovat dosavadní partneři.