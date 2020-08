Při výkupu bytu nebo domu nespěchejte. Rychlé peníze vyjdou draho

Snaha urychlit prodej bývá nejčastějším důvodem prodeje nemovitosti pod cenou, uvedlo 44 procent Čechů v nové průzkumu Maxima Reality. Existují však i jiná, mnohem výhodnější řešení.

Výkup nemovitosti má jedinou výhodu: peníze máte do druhého dne na účtu. Problém je, že vám dají při nejlepším 90 procent, bohužel často i pouhou polovinu z reálné tržní ceny. Tak přijdete o statisíce, někdy i o miliony korun.

Proč tolik? Firma, která nemovitost vykoupí, na sebe totiž bere riziko. Dokud není zájemce o koupi, není jasné, kdy a za kolik se nemovitost prodá. Proto se strhává minimálně deset, někdy i padesát procent z tržní ceny.

Prodej bytu či domu pod cenou zažil podle průzkumu každý desátý Čech. U zhruba pětiny dotázaných (21 %) k takové situaci došlo v rámci rodiny.

Pozor na triky

Vždy se vyplatí vybírat z více nabídek. Ale dejte si pozor na jeden častý trik: některé firmy podhodnocují odhad tržní ceny, aby to vypadalo, že dávají vyšší procento. Příklad? Řekněme, že reálná tržní cena vašeho bytu je pět milionů korun. Firma vám chce dát jen 3,5 milionu, to dělá 70 procent. Ale když se poníží odhad třeba na čtyři miliony, hned se dostaneme se stejnou částkou na 85 procent. A to vypadá mnohem atraktivněji.

Proto si nejdřív sežeňte nezávislý odhad tržní ceny. Můžete si jej objednat zdarma a online. Jedině pak získáte realistickou představu o tom, jak výhodnou nabídku na výkup máte na stole. Podle průzkumu je špatné nacenění nemovitosti důvodem prodeje pod cenou v jedné desetině případů.

Včas si položte otázku, jestli je výkup vážně jediné možné řešení. Někdy vám může stačit jen část peněz z prodeje, třeba milion nebo dva. Pokud je to váš případ, výkupu se raději vyhněte.

Na trhu fungují realitní kanceláře, kde si můžete nechat vyplatit půlku peněz předem. S potřebnou hotovostí v ruce získáte víc času na prodej a dostanete se tak nakonec na plnou tržní cenu. A to už za to stojí.