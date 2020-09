Družstevní byt prodáte nejlépe s příslibem osobního vlastnictví

Družstevní byt je vlastně družstevní podíl s právem nájmu. Byt, který takto vlastníte, podléhá stanovám vašeho družstva, stejně jako jeho prodej. Družstvo vám sice nemůže v prodeji bránit, ale může vám jej docela zkomplikovat.

Družstevní formuláře? Raději mějte své

Některá družstva jsou obrovská, do jiných spadá jen jeden bytový dům. Zvlášť pokud jste členy menšího družstva, v představenstvu bývají často lidé, kteří nemají žádné právní vzdělání. Zkrátka družstvo není úřad.

Dejte si proto pozor, když vám předloží vlastní formuláře pro převod. Často jsou to roky staré šablony, které si sami sepsali. I když družstvo na jejich vyplnění trvá, jako kupní smlouva mohou být neplatné. Klidně je vyplňte, ale smlouvu o převodu připravte raději s právníkem.

Rychlost je na vaší straně

Velkou výhodou při prodeji družstevního bytu je rychlost. Smlouvu stačí doručit na družstvo, kupující se stává členem okamžitě. Žádné čekání na katastr. A vy můžete od kupujícího rovnou dostat finanční odměnu za prodej bytu.

Družstvo nemá právo převod zamítnout, ale je obvyklé, že musíte uhradit poplatek od tří do dvaceti pěti tisíc korun. Proto než začnete s prodejem, vždy nahlédněte taky do stanov. Stanovy totiž někdy zakazují členství cizincům nebo právnickým osobám. Můžete v nich nalézt i výjimku, která zakazuje krátkodobé pronájmy. Před prodejem se proto raději přesvědčte, zda je možné prodej realizovat.

Jak navýšit nižší cenu

Co se týče samotného prodeje, možná zažijete zklamání při odhadu tržní ceny. Družstevní byty se prodávají zhruba o dvacet procent levněji oproti bytům v osobním vlastnictví. Naštěstí je tu jedna možnost, jak jejich tržní cenu navýšit. Vyžádejte si od družstva písemné potvrzení, že do roka byt převede do osobního vlastnictví. S tímto „papírem“ v ruce můžete byt prodávat za vyšší cenu. Bohužel ne každé družstvo bude s tímto závazkem souhlasit.

Prodejní cenu družstevního bytu musíte naopak snížit, když máte nesplacenou anuitu. Kupující si ji totiž budou ke kupní ceně připočítávat. Byt může být v prodeji za tři miliony korun, ale s anuitou šest set tisíc. Znamená to závazek splácet pět tisíc měsíčně po dalších deset let. A tato částka se musí do ceny promítnout.