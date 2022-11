Terezín je komplikovanější než Osvětim, jeho příběh mě ohromil, říká architekt

Hlavní expozice Muzea ghetta je přímo v centru Terezína v historické budově. Podle vašeho návrhu se do ní bude vstupovat stavbou, kterou nazýváte Prostor světla. Co vás k tomu inspirovalo?

Zadání bylo velmi náročné, protože jsme museli řešit několik věcí najednou. Do Terezína totiž míří statisíce turistů ročně a v té hlavní muzejní budově pro ně není dostačující zázemí. Přemýšleli jsme, jak navrhnout projekt, který bude nejen praktický, ale zároveň bude symbolizovat důležité poselství. Marcela Steinbachová mi ukázala kresbu židovského chlapce Petra Ginze, jež se jmenuje Měsíční krajina. Je to naprosto úžasná práce talentovaného hocha nadaného velkou představivostí, který za války bydlel právě v budově dnešního Muzea ghetta. Snil o objevování vesmíru a věřil, že jednou se lidem podaří přistát na Měsíci a spatřit Zemi z jiné perspektivy. Splnění svých snů se však nedožil, protože byl deportován do Osvětimi a zavražděn.

Po prohlídce zde lidé budou mít místo, kde si na chvíli odpočinou a zamyslí se nad tím, co viděli.