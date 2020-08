Koncertní hala v Ostravě bude mít tvar pouzdra na housle, ukázala studie

Koncertní sál pro 1 300 lidí i další prostory vzniknou v unikátní stavbě, jejíž tvar připomíná pouzdro na housle. Ocelová konstrukce budovy přemostí část památkově chráněného Domu kultury města Ostravy a spojí se s ním v jeden funkční celek.

Na střeše budou zastínitelné světlíky, které do koncertní síně přivedou denní světlo. Prosklené budou i stěny budovy, ta přitom bude energeticky úsporná i ekologická. K vytápění či chlazení využije solární panely i podzemní vodu. Pokud to bude technicky možné, čerpadla by mohla vytáhnout i teplé důlní vody z hloubky až 400 metrů.

„K opláštění koncertního sálu bude použit patinovaný, recyklovatelný a vysoce flexibilní zinek. Dokonalou akustiku uvnitř zajistí obložení z šedě lazurovaného javorového dřeva, které se používá i k výrobě houslí. Ve stejném podlaží, kde bude koncertní i menší sál, vznikne speciální sklad na klavíry se stálou teplotou a vlhkostí, ze kterého se budou nástroje pomocí speciálních koleček přepravovat přímo na pódium,“ nastínil spoluautor studie Martin Kropáč z Architecture Acts.

Architektonickou hvězdu pozval místní rodák

Ačkoli český architekt žije a pracuje v Praze, narodil se a dětství prožil v Ostravě. A byl to právě on, kdo přiměl k účasti v soutěži Stevena Holla, hvězdu mezi architekty.

„O soutěži na koncertní halu jsem slyšel před třemi lety při přebírání ocenění za druhé místo v jiné architektonické soutěži Ostravy. Požádal jsem Stevena Holla, aby do toho šel s námi. V jeho studiu jsem pět let pracoval, když jsem žil v Americe. A stále spolupracujeme. Bez váhání souhlasil. Jeho školní ateliér na univerzitě v New Yorku se totiž zabývá vztahem hudby a architektury. Společně už jsme projektovali několik multifunkčních sálů, ale koncertní halu ne, takže to pro nás byla výzva,“ dodal Kropáč.

Podle náměstkyně primátora Zuzany Bajgarové teď začíná příprava dokumentace pro stavební povolení, která má být hotová do listopadu 2021. A město už také vypsalo výběrové řízení na odborný tým, jenž bude dohlížet na přípravu a následně i na samotnou stavbu.

„V roce 2022 by měla být vyhlášena soutěž na zhotovitele, podepsána smlouva a zahájena stavba. Ta potrvá 32 měsíců, takže skončit by měla v roce 2024,“ řekla Bajgarová.

Na to se nejvíc těší Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, která bude novostavbu nejvíc využívat. „Od začátku spolupracuji na její budoucí podobě,“ uvedl.

Jedna z deseti nejočekávanějších staveb světa

Primátor města Tomáš Macura odhadl, že koncertní hala bude stát 1,5 miliardy, rekonstrukce kulturního domu 500 milionů a dokumentace 200 milionů. Dalších asi 350 milionů parkovací dům naproti.

I proto se stavbou nesouhlasí mnozí opoziční politici. Po finančních ztrátách kvůli koronaviru žádali její odklad. Podle Macury to ale není nutné, protože město má dobré hospodářské výsledky, na koncertní síň šetří ve speciálním fondu a na jiné investice si bere úvěr.

„Ostrava si kvalitní koncertní sál zaslouží. Usiluje o něj už 160 let. Napočítali jsme šest pokusů o realizaci, ale všechny zhavarovaly, například kvůli hospodářské krizi. My projekt dokončíme. Přispěje na to kraj i stát,“ řekl Macura.

Podle něj jsou koncertní sály katedrálami nového věku. „Kromě technické funkce ukazují i vyspělost národa a regionu, ve kterém stojí. Naše hala bude šetrná k životnímu prostředí, architektonicky i vizuálně nadčasová a plná nejmodernějších technologií. Věřím, že se stane centrem vzdělávání i turistickým magnetem. Prestižní magazín Architizer ji zařadil mezi 10 nejočekávanějších staveb světa,“ dodal.