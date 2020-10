Bytový projekt Sakura se pyšní nevídaným množstvím zeleně i teras

Rezidenční projekt Sakura představuje 67 bytů včetně tří exkluzivních penthousů a tří patrových duplexů, ale především 32 000 kusů nejrůznějších druhů květin, bylin, keřů a stromů. Ty jsou vysázeny v parku a na samotném domě v unikátním systému visutých zahrad.

Pohled na předzahrádky u bytů

Jen pro srovnání, světově často prezentovaný projekt Bosco Verticale, možná nejznámější stavba pracující s principem visutých zahrad, má na svém kontě „pouze“ 20 000 kusů rostlin. Obvod budovy Sakury je v každém patře lemován pochozími květníky v celkové délce 1,3 kilometru.

Za projektem stojí developerská a stavební skupina Realism, ateliér Jestico + Whiles a architektonické studio Flera Ferdinanda Leflera.

„V dnešním developmentu je stále více kladen důraz na architekturu, design, udržitelnost i ve městech tolik potřebnou zeleň. Často zde ovšem chybí emoce. Když si pořizujeme nové bydlení, svůj domov, chceme, aby se nám tam dobře žilo a abychom z něj měli skvělý pocit,“ vysvětluje vizi projektu majitel společnosti Realism Martin Hubinger.

Podle něho nejde pouze o samotné rostliny, ale o to, co nám dopřávají, cítit vůně, slyšet zvuky, vidět před očima, jak se mění, ochutnat třeba vlastnoručně pěstované ovoce. „Všechny tyto elementy považujeme v přírodě za samozřejmé, v nové bytové výstavbě se jich ovšem nedostává. Právě to jsme chtěli se Sakurou změnit. Když žijete ve městě, je přeci obrovský rozdíl mít za oknem rušnou ulici, nebo zahradu,“ dodává Martin Hubinger.

V roce 2017 získala Sakura nominaci na WAN Awards (kategorie „Future Projects - Residential“), kde se dostala mezi mezi šest nejprogresivnějších staveb ze čtyř kontinentů. O rok později obdržela nominaci na World Architecture Festival (kategorie „Residential - Future Projects“), kde se dostala mezi 16 nejlepších staveb světa.

Byty se zahradou za každým oknem

Developer Realism spolu s architekty ze studia Jestico + Whiles vytvořili netradiční koncept bytového komplexu, kdy mezi stropní desky vložili samostatné „domy“ lemované květníky s množstvím zeleně.

Ta obíhá jako zahrada ve všech patrech půdorys celého domu a tvoří clonu mezi soukromým prostorem obyvatel a exteriéry. Na plných částech fasády jsou v integrovaných záhonech zakomponované popínavé rostliny, které se stávají přirozenou součástí architektury.

Plocha zeleně v rámci projektu představuje zhruba dvě třetiny v poměru k celkové ploše pozemku. „Dá se říci, že fakticky jsme požadované pokrytí pozemku zelení podle územního plánu splnili na skoro 130 procent,“ uvádí Martin Hubinger.

Návrh systému závlahy a skladby zeleně na budově a v parku připravili zahradní architekti z atelieru Flera. Rostliny vybrali tak, aby v každém měsíci byla část z nich ve vegetativním stadiu. Projekt tím bere ohled na měnící se tvář přírody v průběhu roku. Vysazené zde jsou i bylinky a jedlé plody.

Oplechování atiky je vytvořeno z pozinkovaného lakovaného plechu v tlumené antracitové barvě.

Sakura má vedle estetické funkce schopnost přírodní tepelné stabilizace. Obrovským problémem dnešních měst jsou takzvané tepelné ostrovy, tedy lokality s velkými betonovými či asfaltovými plochami, intenzivní dopravou, ulicemi bez stromů a obecně s nedostatkem zeleně. V takových místech teploty za letního horkého dne mohou atakovat hodnoty 50 až 60 °C, na střechách domů dokonce 70 °C.

Výstavba ozeleněných budov, které jako Sakura dokážou chladit nejen sebe, ale i své okolí, je proto ve městech nesmírně důležitá. Rostliny na fasádě rovněž zlepšují kvalitu vzduchu v okolí (zachytáváním prachu a dalších nečistot), zadržují vodu, která by jinak odtekla do kanalizace, a fungují jako zvuková izolace.

Unikátní podmínky pro zeleň

„Rezidence Sakura se vyznačuje unikátním systémem květníků, který nebyl v českých podmínkách nikdy navržen, natož proveden. Spolu s architekty jsme museli jeho konstrukci včetně vnitřního bednění optimalizovat i během výstavby, aby dokonale vyhovovala konstituci budovy,“ popisuje Lukáš Hrudička, projektový manažer.

Květníky mají ocelovou rámovou konstrukci svařenou z „jeklů“. Každý je k objektu upevněný přes patní plech dvojicí kotev. Jednotlivé rámy v podélném směru propojují ocelové profily, které zároveň slouží jako podpora pro vnitřní bednění květníku. To je provedeno z plastových, na míru navržených dílců. Květníky jsou pohledově opláštěné deskami ze sklovláknobetonových panelů, kotvených k ocelové konstrukci přes sekundární hliníkový rošt.

Z hlediska rostlinného materiálu jsou obsažena všechna patra vegetace: od suchomilných společenstev pro extenzivní střešní zahrady přes trvalková a travinná společenstva a keřové výsadby až po stromové patro. Objem květníků činí 173 m3 a bylo do nich použito přibližně 130 tun substrátu.

Jako hlavní zdroj závlahy na Sakuře slouží retenční nádrže na dešťovou vodu. Pro maximalizaci zužitkování dešťovky developer pracoval s principem takzvaných dešťových zahrad, jež zachytávají a akumulují povrchovou vodu ze všech zpevněných ploch v blízkosti budovy.

„Jde o jednoduchou soustavu zahloubených rigolů osázených rostlinami se schopností reagovat na kolísavou hladinu vody. Dešťová voda je do struh přiváděna otvory v obrubnících, odkud postupně prosakuje do podloží. Velkou část závlahy do sebe rovněž pojmou rostliny a postupně ji zase uvolňují do ovzduší. Přebytečná voda z květináčů se odvádí do retenční nádrže, kde může být později využita,“ říká Lukáš Hrudička. Závlaha květníků je automatická a reaguje na aktuální počasí a potřebu zalévání.

Dům, který je více „zelený“ než městský

Projekt Sakura kombinuje hned několik mechanismů pro efektivní zavlažování a hospodaření s vodou. „První princip představuje aplikace hydroakumulační a drenážní vrstvy, jejímž cílem je udržení potřebného množství závlahy ve skladbě zelených ploch a zároveň znovu využití přebytečné vody, kterou drenáže svedou do akumulační nádrže. Tuto vodu pak rostliny využívají mezi fázemi deště či zalévání,“ vysvětluje Lukáš Hrudička.

Pro úsporné zavlažování výsadby byl použit systém mikrozávlahy, který přispívá ke snížení spotřeby vody. Je instalovaný přímo u jednotlivých skupin trvalek, keřů či stromů. Cykly a rozestupy jsou nastaveny tak, aby umožnily dostatečné vsáknutí vody a minimalizovaly odtok i odpar závlahové dávky, který nastává při zalévání postřikovači. Toto opatření je ještě druhotně podpořeno klasickým mulčováním.

Celoročně zelená́ originální zahrada na stěně se samozavlažovacím systémem a automatickým denním světlem v hlavním vstupu vítá rezidenty. Kontrastně ji doplňuje vnitřní schodiště s plechovým zábradlím a ocelovou sítí.

Vlastní zahrada s výhledem na město

Terasy bytů se skládají z kombinace thermoborovice a velkoformátových betonových dlaždic a lemuje je pozinkované zábradlí s ocelovou sítí v černé barvě. Střešní zahrady mají 40 cm až 80 cm zeminy a jsou osázeny listnatými stromy, muchovníky a sakurami. Jejich výška se zde v budoucnu bude pohybovat mezi třemi až pěti metry.

Ke každému bytu s předzahrádkou v terénu automaticky náleží sekačka. Obyvatelé domu mají předplacenou péči zahradnické firmy na všechny veřejně přístupné zelené plochy a stromy, a to po dva roky od kolaudace, což je doba potřebná pro stoprocentní uchycení a ustálení použité skladby rostlin. Zeleň přístupná pouze přes byty majitelů je určena k jejich individuální péči.

Celkem se v projektu nachází 60 různých druhů zeleně: 5 druhů okrasných keřů, 28 druhů trvalek a travin a 27 druhů stromů a keřů.

Dřevo a příroda v bytech

Příroda se navíc propisuje i v interiéru, a sice použitím přírodních materiálů, jako je dřevo a sklo. Okna v projektu odpovídají standardu pasivních domů. Jižní fasáda disponuje přípravou pro venkovní předokenní žaluzie.

Standardy bytů dále tvoří například podlahové vytápění ve všech místnostech, třívrstvé dřevěné podlahy, terasy z kombinace thermoborovice a velkoformátových betonových dlaždic. Ve střešních bytech je navíc provedena příprava na klimatizaci.

Samotný exteriér domu působí velmi stylově a elegantně. Oplechování atiky je vytvořeno z pozinkovaného lakovaného plechu v tlumené antracitové barvě. Ta se odráží i na deskovém obkladu, který tvoří vláknocementové desky. Zároveň ladí s neotřelým zlatým profilovaným obložením rovněž z pozinkovaného plechu.

Sean Clifton, hlavní architekt a ředitel pražské kanceláře studia Jestico + Whiles, které Sakuru navrhlo, říká: „Sakura vyniká nejen díky visutým zahradám plným vzrostlé zeleně. Její unikum tkví především v konceptu zaměřeném na kombinaci ojedinělé architektury, kvality použitých materiálů, promyšlených dispozic, vytvoření soukromého parku nebo doplňkových služeb pro rezidenty i okolní komunitu.“

Budova disponuje i technickou přípravou pro souběžný chod hned 30 dobíjecích stanic na elektromobily. Za jeden den zde bude možné nabít na směny všech 90 vozů, na něž je dům dimenzován. V tuzemsku jde o první rezidenci, která poskytne všem svým obyvatelům možnost jezdit ekologicky na elektřinu.