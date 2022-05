Za dva měsíce mohou bydlet stovky lidí v novém. Je třeba vůle a peníze

Projekt RE: Ukraine představil nedávno v Praze architekt Borys Dorogov, kterého válka zastihla v Portugalsku. Přesto se spojil s kolegy a během měsíce přišli společně s řešením, které může pomoci nejen uprchlíkům z postižených oblastí. Při práci vycházeli architekti studia Balbek bureau ze zkušeností po roce 2014, kdy po anexi Krymu a válce na Donbasu zasáhla východní Ukrajinu válečná vlna a vznikaly první tábory pro uprchlíky. Poučili se i ze zkušeností ze světa.

Borys Dorogov v Praze - za ním jsou vidět fotografie provizorního ubytování po válce na Donbase, kde ubytovací buňky připomínají spíš garáže.

Stanové tábory nebo plechové provizorní domky, které vypadají spíš jako garáže než důstojné ubytování, jsou však podle ukrajinských architektů pro dočasné bydlení nevhodné.

Už kvůli rozměrům, „standardem“ na člověka bylo zatím na Ukrajině pět metrů čtverečních, nový systém počítá s 12 m2 a dostatečným prostorem kolem, takže konečný projekt připomíná moderní satelit s veřejným prostranstvím, hřišti i chodníky. V tom má Ukrajina výhodu, s plochou zde nemusejí šetřit.

„Socializace, zejména v novém prostředí, má pozitivní vliv na psychický stav člověka. Možnost najít si nové přátele, být mezi svými lidmi posiluje duševní zdraví. Proto je při navrhování dočasných sídlišť důležité vyčlenit zóny pro veřejné místnosti, centra a náměstí,“ vysvětlují na svých stránkách architekti ze studia Balbek.

RE: Ukrajina Projekt RE: Ukraine představuje modulární městský systém pro dočasně vysídlené obyvatele. Jeho cílem je zachovat důstojný životní styl pro lidi, kteří se ocitli v nouzi. V Praze jej Borys Dorogov představil českým a slovenským architektům v dubnu na mezinárodním kongresu Living Forum, který se konal v pražském Centru současného umění DOX, v jehož závěru byli už tradičně vyhlášeni vítězové soutěže Interiér roku. Sám Dorogov předával hlavní cenu společně s jejím tvůrcem, designérem Václavem Mlynářem.

Cena i rychlost stavby jsou důležité

Architekt Borys Dorogov představil koncept i materiály, které jsou pro stavbu modulárního ubytování vhodné. Domky mohou být maximálně dvoupodlažní, musí se rychle postavit a také být cenově přijatelné.

„Snažili jsme se využít základní postupy, které se u nás používají, proto jsme konstrukci navrhli z dřevotřísky. Pokud by dřevozpracující závody kvůli válce nefungovaly, musíme mít náhradu. A tak vznikly tři verze materiálů, dřevotříska, galvanizované kovové profily nebo univerzální SIP panely,“ vysvětluje architekt Dorogov.

Jednotlivé moduly mají stejnou velikost, přibližně 22 m2, ale různé funkce. Slouží jako pokoje, kuchyně, koupelny a toalety nebo veřejné prostory určené pro setkávání lidí, ale například i pro školní výuku. Až ze šesti lze vytvořit různé sekce. „Na jednoho člověka jsme získali celkem 50 metrů čtverečních, tedy desetkrát více, než je standard,“ říká hrdě architekt Dorogov.

Některé domy mají jedno patro, jiné dvě, to dovoluje, aby každá vesnice byla trochu jiná a odvíjela se od počtu a charakteru obyvatel. Záleží na složení obyvatel, zda převažují jednotlivci, velké rodiny nebo zda mají s sebou i domácí mazlíčky (s nimi mnozí přijeli i do Česka). Právě důraz na individualitu je velkou předností tohoto projektu.

Domky mohou mít maximálně dvě podlaží, jedno „městečko“ může pojmout až osm tisíc obyvatel.

A cena? Jeden metr čtvereční vychází od 350 do 550 dolarů, při současném kurzu koruny přibližně ne 8 100 až 12 700 korun. Náklady se mohou lišit v závislosti na lokalitě, technických podmínkách a konfiguraci sekcí. Už dnes přicházejí peníze z celého světa na vybudování „vesniček“ na Ukrajině. V jedné může bydlet až osm tisíc lidí.

Stavba malého městečka by se měla na „zelené louce“ zvládnout za dva až tři měsíce, pak by se mohli lidé už nastěhovat. Investory uprchlických táborů se mají stát neziskové organizace, mezinárodní společenství nebo vlády jednotlivých zemí.

Současná situace

Od vaší návštěvy v Praze uplynul téměř měsíc, jaká je dnes situace s výstavbou modulárních domků?

BD: Minulý týden jsme začali pracovat na další fázi projektu RE:Ukrajina. Naše iniciativní skupina má postavit pilotní část pro 15 vysídlených rodin. Pilotní projekt je potřeba k tomu, aby se ukázaly obytné bloky, vyzkoušelo se tempo výstavby a experimentovalo se s technologiemi výstavby, aby se našla nejlepší varianta z hlediska času, nákladů na práci a energetické účinnosti.

Pilotní modul nám dá možnost získat upřímnou zpětnou vazbu od lidí, pro které jsme RE:Ukrajinu původně vytvořili. Náš tým bude analyzovat interakci obyvatel mezi sebou a s prostorem a s ohledem na jejich připomínky projekt optimalizovat.

Borys Dorogov vysvětluje v Praze koncept RE: Ukrajina.

Kromě toho jsme před týdnem oznámili, že v Ternopilské oblasti vznikne modulární městečko v rámci systému RE:Ukrajina. Dočasné sídliště pro 5 500 obyvatel bude u města Zbaraž.

Modulární městečko bude mít rozvinutou infrastrukturu a poskytne pracovní příležitosti pro vysídlené obyvatele. V místě budou obchody, stravovací zařízení, mateřské školy a základní škola. U řeky bude umístěna rekreační oblast.

Projekt bude realizován za podpory Made in Ukraine, charitativního fondu Ukrajinská rodina, starosty města Zbaraž a ternopilských podnikatelů. Náš tým již vypracoval územní plán osady. Iniciátoři projektu nyní hledají finanční partnery a odborníky na úpravu krajiny.

Na přednášce jste řekl, že je důležité, aby byly domky vybaveny podle jejich uživatelů, tedy individuálně, nábytek by měl být snadno a rychle sestavitelný. Zmínil jste IKEA, došlo k nějaké dohodě, že by se mohla tato společnost stát sponzorem?

BD: Ano, jednáme s touto společností o tom, aby pilotnímu projektu dodala nábytek a další požadované designové prvky podle specifikace projektu.

Olena, manželka prezidenta Volodymyra Zelenského, je architektka; s ním jste již jednali, uvažujete o tom, že by se stala „ambasadorkou“ projektu?

BD: V případě pilotního projektu je část financování na naší straně. Již jsme vytvořili vstupní stránku s výzvou pro vlastníky pozemků, finanční partnery a dodavatele. Pokud jde o další akce, pracujeme na projektu NFT, který nám pomůže pokrýt některé náklady na výstavbu. Hledání investorů pro ostatní projekty řeší především místní úřady.

S ohledem na publicitu, hlas a hodnoty Oleny Zelenské bychom ji považovali za „ambasadorku“ projektu, ale neomezujeme se jen na její osobnost.

Borys Dorogov vysvětluje v Praze koncept RE: Ukrajina.

Máte představu, jak dlouho vaše domy vydrží, s ohledem na životnost použitých materiálů a technologií? Lze domky případně přemístit na jiné místo?

BD: Jak uvádějí výrobci stavebních technologií, domky by mohly vydržet pět až deset let v závislosti na podmínkách, v nichž budou využívány. Podle našich plánů budou stávající stavby demontovány a znovu využity jako bydlení pro zemědělské dělníky v období setí nebo sklizně, vojenské prostory nebo dočasné ubytování v blízkosti poškozených budov v rekonstrukci.

Kromě válek se ve světě vyskytují i jiné humanitární nebo přírodní katastrofy, povodně, požáry, zemětřesení, mohou být tyto domy použité i v těchto případech, byly by nutné nějaké úpravy například s ohledem na klima dané země?

BD: Domnívám se, že je lze použít v zemích s odlišným klimatem nebo ekologicko-geologickými podmínkami, je však nutné dodržet každý konkrétní stavební zákon, kde by se domy stavěly podle systému RE:Ukraine.

Na Ukrajině zůstala řada vašich kolegů, někteří o bojují, máte informace o tom, zda jsou všichni v pořádku?

BD: Ano. Jsem s týmem v kontaktu a každotýdenní pondělní hovory týmu jsou účinným nástrojem, jak se s každým pozdravit a popovídat si, přestože dočasně žije na jiném místě.

Projekt RE: Ukrajina počítá nejen s domky, ale také zelení, veřejným prostorem, cestami, hřišti a chodníky.

A co dodat na závěr? Snad to, že podobné moduly by měly být připravené i v dalších zemích, včetně Česka. A nejen kvůli uprchlíkům, záplavám nebo tornádu. Bohužel příroda dokáže zničit nečekaně spoustu domovů. A co bezdomovci? Současná ekonomická krize jejich počet určitě nesníží, naopak.

A bydlet ve stanech opravdu nelze. S modulárními domky by to nemusel být až takový problém, architekti ze studia Balbek nabízejí k dispozici zdarma veškerou stavební dokumentaci.

A jak říkají autoři projektu RE: Ukraine.: Hlavním úkolem, který si klademe, je udržet si důstojný životní styl. Musíme zajistit obvyklý a zdravý životní styl a důstojné podmínky v dočasném bydlišti lidí, kteří přišli o domov. Je možné vzít člověku dům, ale není možné to udělat s důstojností člověka.