Když při stavbě domu poškodíte v Kalifornii dub, jdete do vězení

Úspěšný stavitel Jiří Barteček se narodil před pětašedesáti léty v Karviné, instalatérem se vyučil v Moravském Krumlově. V roce 1976 emigroval do Spojených států. V Kalifornii si založil stavební firmu CM Construction Inc. K jeho hobby dnes patří lyžování, cestování po Galapágách a Jižní Americe.

Jiří Barteček je rodák z Karviné

Jak jste začínal kariéru stavitele?

Přiletěl jsem do New Yorku a našel si práci jako pomocník kuchaře. V Kalifornii jsem se objevil díky pozvání kamaráda Franty Křivského. Zdrželo mě tady jedno z nejlepších počasí na světě.

A taky jsem dostal nabídku, která se neodmítá, i když nebyla od mafiánů. Uplatnit se jako elektrikář při výstavbě nových domů. Trvalo mi sedm let, než jsem pochopil, že bych se měl osamostatnit. Bylo k tomu potřeba získat státní licenci, která mě opravňovala k práci ve stavebnictví.

Bylo těžké zkoušky zvládnout?

Nepřipadaly mi nijak složité. Z více než šedesáti procent jsem znal už vše z praxe a zbytek se doučil. Navíc jde o bodovací systém, u kterého není potřeba dosáhnout sto procent správných odpovědí.

Každé z osmdesáti osmi měst, které jsou součástí Los Angeles, má jiné stavební předpisy. Které jsou nejzajímavější?

Například v Beverly Hills se nesmí stavět o víkendech a státních svátcích. V Santa Monice je pracovní doba povolena jen od osmi ráno do šesti večer. A v Malibu jsou dnes omezeny rozměry zastavěné plochy jen na třicet procent pozemku.

Je složité jednat na stavebním úřadě o povolení?

Kdysi jsem to sám dělal, ale dnes už na to nemám nervy a přenechávám to architektům a inženýrům, kteří se specializují na dodržování stavebních předpisů, statiku a detaily konstrukčních požadavků.

Kolik času zabere postavit samotný dům?

Na to není jednoznačná odpověď. Je to individuální. Samozřejmě záleží na terénu a počasí. Většinu dvoupodlažních budov o rozloze od 500 až 1000 čtverečních metrů umíme za dvanáct až patnáct měsíců. Důležitá je i výška domu, která musí odpovídat předpisům podle místa.

Jaká je cena výstavby za čtvereční metr?

Přibližně se začíná od tří tisíc dolarů a výš za čtvereční metr. Ovlivňují to stavební materiály, třeba italský mramor, doprava, vzdálenosti, drahé lokace atd.

Jak vypadají obvyklé standardy?

Výška stropů bývá skoro tři metry, ale podle požadavků někdy i téměř třikrát tolik, například v centrální hale. Pak klienti vyžadují obývací pokoj, kuchyň, domácí kino nebo hernu, pět ložnic a nejméně stejný počet koupelen včetně dvou „powder rooms“ (pouze toaleta a umyvadlo) v přízemí pro návštěvy. Venku bazén anebo tenisový kurt a samozřejmě barbecue.

Tento projekt, který představuje současný styl, bude stavět firma Jiřího Bartečka.

Změnila se nějak architektura a barvy?

Ještě před pár lety byl nejžádanější středomořský styl. Teď lidé dávají přednost modernímu „stylu krabic“. Na první pohled se může zdát, že je to pro stavbaře jednodušší, avšak opak je pravdou. Vyžaduje daleko větší detailní pozornost a přesnost. Populární barvou interiérů jsou odstíny bílé, u exteriérů kombinace přírodního dřeva a tmavých barev omítky.

Jaké stavební materiály používáte?

Základem je pořád dřevo. Ale po zemětřesení v Northridge v roce 1994, kdy bylo šedesát mrtvých, vyžadují nové předpisy kvůli pružnost nosné trámy a základy dvoupatrové konstrukce ze železa. K tomu je potřeba přidat požadavky na wifi a desítky metrů „fiber optic“ kabelů potřebných k provozu „chytrého domu“, a tak podobně.

Nesmí chybět ani odvlhčovače v podzemí, aby nedocházelo k vytváření plísní. A od příštího roku musejí být všechny nově postavené domy v Kalifornii vybavené slunečními panely k výrobě elektřiny.

Prošli jsme několik rozestavěných staveb, ale železné trámy jsem nikde neviděl…

To proto, že je zakrýváme dřevěnými deskami, kdyby se jednou měly stát součástí otevřených stěn.

Hlavní vstup do domu - dům Ricky Martina

Většinou stavíte v milionářských enklávách. Spolupracoval jste s nějakými celebritami?

Samozřejmě. Dean Martin, Sony Bono a Cher, představitel detektiva Colomba Peter Falk, Rick Martin a nedávno i slavná houslistka Anne Akiko Meyersová, ti všichni byli mými zákazníky. Stavěl jsem jim vše, od garáží až po celé domy. Všichni byli velice příjemní, přátelští, prostě obyčejní lidé, kteří si vážili naší práce. Někteří z nich nás pozvali na oslavu otevření jejich nových příbytků. I díky tomu jsem dostal nové zakázky.

Vzpomínám si, že jste byl kdysi spolumajitelem pozemku, který vlastnil George Harrison. Co bylo důvodem, že se tam nic nepostavilo?

K nemovitosti v kopcích Beverly Hills byl přístup jen polní cestou. Město z bezpečnostních důvodů nově požadovalo výstavbu skoro dvě stě metrů dlouhé silnice v prudké stráni. Jen její pilíře představovaly trojnásobnou cenu pozemku.

Jak to dopadlo?

Koupil to od nás nějaký miliardář, takže jsme nepřišli o moc peněz.

Proč se při nové stavbě nechávají stát staré stěny?

Místní předpisy upřednostňují kvůli nedostatku pozemků v exkluzivních lokacích renovaci před totální destrukcí. Stávající části bývalého domu mohou být začleněny do nové stavby a díky tomu dostanou developeři snadněji a rychleji stavební povolení.

Duby je při stavbě třeba chránit velmi důsledně, chybět nesmí ani oplocení.

Jaká je délka vyřízení?

Odpovídá složitosti projektu a požadavkům regionu. Jednoduchou přestavbu, například kuchyně, jde vyřídit během několika hodin.

U komplikované výstavby vše závisí na přípravě pozemku, souhlasu okolních majitelů a na nadstandardní konstrukci. Někdy to zabere i několik měsíců.

Existuje nějaká stavební rarita?

Dub. Pokud stojí na stavebním pozemku, nesmíte se jej dotknout. Musí se oplotit po celém obvodu pod nejdelšími větvemi. Přidat a ubrat půdu pod ním je porušením zákona. Křovin a palem se tohle netýká, ale kdybyste se dotknul tohoto stromu, ztratíte licenci na deset let a riskujete nejmíň jednoroční vězení.

K zajímavostem taky patří regulace a omezení výstavby klasických krbů na pálení dřeva. Dnes musí mít zednické krbové vložky s přímotopným plynovým nebo elektrickým připojením „katalyzátor“ kvůli ochraně před znečištěním ovzduší.

Stavba domu v Malibu, kde jsou omezeny rozměry zastavěné plochy maximálně na 30 procent pozemku.

Pracujete na exkluzivních projektech v cenové relaci pět až dvacet milionů dolarů. Setkáváte se s nějakými bizarními požadavky?

Většinou ne, a pokud ano, nekomentuji je. Jen v duchu zakroutím hlavou. Teď stavím třeba dům v Malibu s výhledem na Pacifik. Znamená to obrovská okna od podlahy ke stropu, která se od nejkvalitnějšího výrobce v USA dají pořídit za dvě stě tisíc dolarů. Majitel si je ale objednal ze Švýcarska, přestože stály i s lodní dopravou o dalších dvě stě padesát tisíc navíc.

V Americe jste začínal jako kuchařský pomocník. Na která jídla z rodné Moravy si nejraději vzpomínáte?

Guláš, svíčková a několik knedlíků navíc. Dnes jsou však v mé rodině nejoblíbenější obložené chlebíčky. Pořád je musím dělat. Díky nedostatku času k přípravě je guláš a svíčková jen následují, i když se všichni po nich neskutečně olizují.

A stavební úspěchy?

Myslím si, že letos prožívám nejlepší dobu v celé kariéře. Mám šestnáct zaměstnanců, pracuji současně na pěti projektech včetně stavby budovy apartmá o třech podlažích a třiadvaceti bytových jednotkách.