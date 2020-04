Šumperák, dům milovaný i kritizovaný, přežil až do dnešní doby

Přišel zhruba na sto tisíc tehdejších korun. Tedy v případě, že si jej majitel postavil podle typového projektu sám, s příbuznými nebo přáteli po práci, o víkendech či dovolené. Proto tyto domy tolik vypovídají o (ne)vkusu a schopnostech tehdejších stavebníků, většinou mladých a nezkušených.

Výrazně se liší podle toho, jak kdo plány pochopil, zda sehnal nedostatková okna, dveře, materiál či řemeslníky. Šumperáků vzniklo 5 000 (podle počtu prodaných plánů), jenže reálně 20 000 (plány se množily), nejvíc od roku 1966 asi do poloviny 70 let. Jejich sláva ale doznívala až do konce let osmdesátých.