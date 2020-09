Zpěvačka a hokejista si zařídili skvělý domov v šumperáku. A nelitují

„Mysleli jsme, že v Americe zůstaneme déle, ale ne natrvalo. Oba jsme se chtěli vrátit, ideálně do Prahy,“ shodují se manželé. Než odjeli do USA, bydleli společně v pražských Letňanech.

Karolina Neuwirthová a Michal Neuwirth

Poslední čtyři roky žili Karolina s Michalem ve Filadelfii, kde se jim narodily dvě děti. Pronajatý byt v 27. patře byl hodně prosklený s panoramatickým výhledem na město, řeku i mrakodrapy připomínající New York. Po narození dětí si uvědomili, že po návratu do Česka budou potřebovat zahradu.

Sehnat rodinný dům nebylo nijak jednoduché, našli ho až po roce. „Nejdřív jsme kousek odtud objevili pozemek, ale nezasíťovaný. Pak na internetu vyskočil tento starší dům. Neváhali jsme a majitelům hned zavolali. Parcela není moc velká, ale přizpůsobili jsme se tomu. Lepší než čekat v bytě a stavět tři roky nový dům,“ vyprávějí,

A pokračují: „Je tu klid, ticho, blízko les, kam chodíme v létě na houby. Po cestě se dá dojít dolů k Vltavě a přívozu. Jsme blízko Prahy, zároveň však na vesnici, kde je pět restaurací i pošta. Baví nás také místní rozhlas s hlášeními ‚vezměte si tužku a papír‘… Potřebujeme-li večer do Prahy, zavoláme si taxík. Prostě ideální lokalita na život,“ pochvalují si mladí rodiče.

Do Čech na led a na prkna

Nábytek dorazil z USA loni 7. prosince, celkem šedesát krabic. Neuvirthovi je zvládli vybalit a dům rychle zařídit. Karolina je na stěhování a přesuny z místa na místo zvyklá. Je dcerou československého hokejového reprezentanta Lea Gudase, její bratr Radko Gudas je obráncem v NHL. Narodila se v Německu, ale rodina se často stěhovala, všechno se podřizovalo hokeji.

Ze sportovně založené rodiny pochází také Michal. Nejdřív hrál závodně také tenis, ale v patnácti se definitivně rozhodl pro hokejovou kariéru. Poslední zápas v NHL odchytal v lednu 2019. Pak musel vyřešit problémy s dlouhodobě přetěžovanými kyčlemi. Urychlilo to návrat do Čech i do domovské Sparty, kde v mládí začínal.

Karolina zůstala s dětmi doma a přizpůsobila se rodině. „Nečekala jsem, že budu mít děti tak brzy a tak rychle po sobě, dceři Emilce jsou dva roky a Marečkovi rok. Snažím se ale zároveň pracovat, i když přece jen míň. Hraji v divadle, mám svůj nový projekt. Babičky bydlí daleko, plánuji si proto práci na víkend, někdy nám hlídá i kamarádka,“ říká dvojnásobná maminka.

A dodává: „V USA jsme chodili do super dětských center. Dětem se v nich věnovali, aby je zabavili i rozvíjeli, to mě inspirovalo. V Česku totiž dlouho nevznikly zajímavé autorské písničky pro děti. Buď se hrají dokola ty od Svěráka a Uhlíře, nebo se nedají moc poslouchat. Jsem ráda, že s mou dětskou hudební show budu od příštího roku jezdit po republice.“

Přestavěná legenda

Vypadá moderně, ovšem klame tělem. Základy domu totiž pocházejí ze sedmdesátých let. Poslední přestavba proběhla před osmi lety, a že jde o ikonický šumperák, naznačuje jen to, že v ulici jich ještě pár stojí.

V domě jsou zařízené dva dětské pokoje. Přesto rodiče dbají na to, aby obě děti, které od sebe dělí jen rok, vyrůstaly a hrály si společně.

Dvoupodlažní objekt má nad posledním patrem vytaženou terasu a místní mu proto přezdívají kostel, zejména kvůli pohledu na jednu fasádu. Předtím tu bydlela rodina se dvěma dětmi, dům byl vybavený poměrně moderními materiály.

V úrovni zvýšeného přízemí „obíhá“ okolo velká terasa, z malé horní je zase úžasný výhled na město. Stávající dispozice se čtyřmi ložnicemi a čtyřmi koupelnami manželům vyhovovala, nemuseli ji měnit. Oceňují saunu v suterénu i návštěvám určený „vejminek“.

Pro začátek stačilo v interiéru jen vymalovat, beze změny převzali manželé i koupelny, jen jednu z nich čeká rekonstrukce. Do budoucna plánují výměnu podlah.

„Předchozí majitelé dům prodávali, protože čekali třetí dítě a další pokoj se už nevešel. Naše děti mají každý svůj, ale ráda bych, aby vyrůstaly v jednom a víc si na sebe zvykly. S bratrem jsem taky do určitého věku měla společný pokoj,“ komentuje Karolina.

Díky neutrálnímu základu a šedé stěrce na stěně i na stropě nebylo potřeba měnit styl zařízení. Aby děti mohly být s rodiči, mají v obývacím pokoji svůj malý nábytek.

Nábytek, který si přivezli, do jednoduchého stylu interiéru s betonovými stěrkami zapadl. „Oba máme rádi dřevo, v tom se naprosto shodneme. Karol vidí barvy, já jsem detailista,“ prozrazuje Michal.

A manželka dodává: „Kdybych dělala novou kuchyň, zavedla bych vodu ke sporáku, abych netahala hrnce. To se mi líbilo ve Státech stejně jako to, že doma mají dvě lednice. Ráda vařím, nicméně už to není koníček, spíš povinnost. Děti od rána do večera jedí, týdně navařím deset jídel. Na druhou stranu mi to nevadí, nevydržím sedět u televize, potřebuju pořád něco dělat.“

Stěhování na vzduch

„Na spodní terase jsme nechali postavit venkovní kuchyň z nerezu. Měla by proto vydržet pár let, navíc je vybavená myčkou i lednicí. Když byl jeden den výpadek elektřiny, hodilo se nám, že můžeme vařit venku na plynu,“ upozorňuje na oblíbené místo Michal.

Během nucené karantény se osvědčil jako šikovný kutil. Pustil se sám do položení podlahy horní terasy, s pohovkou poskládanou z dřevěných palet mu pomáhal kamarád. Betonoval také schody, s Karolinou stihli společně opravit dětem hřiště, přebrousit a znovu natřít domeček.

„Čtyři týdny jsme byli zavření doma, prostě pekelná nuda, tak jsme se pustili do práce. Děti jsme tím taky zabavili. Emilka od té doby říká, že něco nekoupíme, ale vyrobíme,“ dodávají s úsměvem.

V domě nebylo potřeba nic zásadně měnit, o to víc se soustředili na okolí domu, kde s dětmi tráví spoustu času. Zahrada je nově založená, nainstalované je i zavlažování.

„Rozrostla se mi bylinková a užitková zahrádka: pěstuji hrášek, brambory, rajčata, jahody, rybízy, angrešty, mrkev, petržel, možná sklidíme i fíky. Ale úplně soběstační nejsme, vajíčka máme od sousedů, na vlastní slepice se zatím nechystám,“ uzavírá pobaveně Karolina.