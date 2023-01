Domek za tři miliony korun postavili za osm hodin. Byl v něm i nábytek

Freedomky Free art of living everywhere Firma vznikla v roce 2010 a okamžitě prezentovala prototyp prvního freedomku No. 001 na Václavském náměstí. Zabývá se výrobou kvalitních modulárních kompletně zařízených dřevostaveb a je v tomto oboru lídrem českého trhu. Od doby svého vzniku vyrobila přes 100 modulů freedomků, které stojí u nás, v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Slovensku a Slovinsku. Jsou na zemi i na vodě jako hausbóty, využívají se pro bydlení i komerční pronájem nebo třeba i jako sauny. Je zajímavostí, že „sourozenec“ jednašedesátky stojí ve švýcarském Lenzburgu.