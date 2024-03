V jednoduchosti je krása, moderní dřevostavba do Beskyd skvěla zapadla

Zadání od majitelů znělo jasně: vytvořit jednoduchou stavbu s obývacím prostorem a třemi ložnicemi. „Naším cílem bylo navrhnout dům, který by nejen respektoval přírodní charakter lokality, ale zároveň poskytoval obyvatelům možnost vychutnávat si nádherné výhledy do okolí,“ vysvětluje architekt Kamil Mrva, vedoucí architektonického studia Kamil Mrva Architects a autor tohoto projektu.

Dům je situován na rovné ploše, ale jeho orientace je strategicky zaměřena na nádherný výhled do údolí.

A doplňuje: „Zaměřili jsme se na maximální otevření prostoru směrem do exteriéru, abychom propojili interiér domu s přírodou.“ Tento přístup zajistil, že dům harmonicky splynul s krajinou.

Tradice v moderním stylu

Stavba obdélníkového půdorysu nabízí bezpečné útočiště uprostřed beskydských kopců. Vedle domu je umístěný praktický přístřešek doplněný o garáž ve stejném stylu. Architektonický koncept domu ctí tradici regionu, a přitom současně zahrnuje i moderní prvky a materiály.

Dům je situován na rovné ploše, ale jeho orientace je strategicky zaměřena na nádherný výhled do údolí. „Z velkých oken se otevírá působivý panoramatický pohled, který umožňuje obyvatelům domu kochat se krásou okolní přírody,“ říká architekt Mrva.

K domu vede příjezdová cesta dlážděná ze dvou kamenných pásů, je tak nejen praktická, ale zároveň esteticky zapadá do přírodní krajiny.

„Dřevostavba je už na pohled charakteristická svou fošínkovou konstrukcí s provětrávanou modřínovou fasádou,“ upřesňuje architekt Mrva. Přední část domu zdobí nejen dřevěné obložení ale i zajímavě řešené okno, které propouští světlo do interiéru, ale současně zajišťuje soukromí místnosti.

Podél domu vede úzký chodník, který umožňuje obchůzku kolem celé stavby. Na opačné straně domu, kam lze také vyjít z obývacího pokoje i ložnice, se pochozí lem domu rozšiřuje do terasy.

Hliníková střecha Satjam koresponduje s minimalistickým rázem celé stavby.

Zastřešení domu pak tvoří plechová krytina od společnosti Satjam, kterou si vybral investor společně s dodavatelskou firmou. „My jsme následně od vybrané společnosti zvolili model Satjam Rapid DeLuxe a tmavý odstín, tak aby střecha ladila s fasádou a okolní přírodou,“ dodává Kamil Mrva.

„Tato střecha svým čistým vzhledem připomínajícím falcovaný plech koresponduje s minimalistickým rázem celé stavby. Majitelé a architekt zvolili provedení z hliníku, který nabízí vysokou pevnost, odolnost a dlouhou životnost,“ říká Petr Tureček ze společnosti Satjam.

Především je však tato krytina lehká a kompaktní, a proto odolná vůči větru a sněhové zátěži v této horské oblasti. Střecha svou barvou ladí i s vchodovými dveřmi s prosklením, které jsou také v tmavém antracitovém odstínu ve středu budovy.

Relax s výhledem

Vstup do domu vede nejprve do prostorné chodby a z ní ihned do hlavního obytného prostoru, kde zaujme jeho minimalistický a čistý design. Stěny místnosti jsou čistě bílé, což umožňuje vyniknout nábytku a dekoracím. Centrální prvek místnosti představují menší černá krbová kamna oválného tvaru. Komín těchto kamen prochází vysokým stropem, který zůstal otevřený až do špice samotné střechy, s přiznanými dřevěnými trámy.

„Šikmý strop ve tvaru písmene A působí vzdušně a zároveň příjemně a místnosti dodává světlý charakter,“ doplňuje autor projektu.

Centrální prvek místnosti představují menší černá krbová kamna. Jejich komín prochází vysokým stropem, který zůstal otevřený až do špice samotné střechy.

Ze stropu visí dvě závěsná černá světla se třemi lampami na konci, která tvoří hlavní osvětlení místnosti. Na pravé straně od dveří je odpočinková zóna s velkou modrou rohovou pohovkou, nad kterou architekt umístil police sloužící zároveň jako knihovna. Na stěně je také malá černá čtecí lampička ladící se stropními svítidly.

Dále v místnosti najdete jednoduchou bílou kuchyň s kuchyňským ostrůvkem, také v bílém provedení. Kontrastním prvkem je tmavě vínová lednice v retro stylu se zaoblenými tvary a stříbrnými úchyty.

Jídelní stůl stojí v blízkosti kuchyně. Jeho dřevěná deska ladí s ostatními dřevěnými prvky v místnosti, zatímco černé nohy ve tvaru lichoběžníků dodávají stolu moderní vzhled. Židle jsou ve vintage stylu. Mají kulatý sedák a půlkruhovou opěrkou zdobenou dřevěným ornamentem. Nad stolem visí dekorace v podobě dřevěné zvonkohry.

Podél kratší zdi použil autor návrhu široké obdélníkové okno, které do místnosti vpouští dostatek denního světla, a navíc poskytuje příjemné místo s možností posezení s výhledem na okolí. Toto okno lze využít nejen jako lavici, ale i pro relaxaci s knihou a také jako místo pro odpočinek s šálkem kávy nebo čaje, zatímco obdivujete přírodu za oknem.

Celkově je tento obývací prostor dokonalým příkladem, jak lze spojit funkčnost, moderní design a pohodlí s úctou k přírodě a okolnímu prostředí.

Spánek pod dřevěnou oblohou

Vedle obývací části je vstup do hlavní ložnice majitelů. I zde architekt Mrva použil bílé stěny v kombinaci s rovným dřevěným stropem s přiznanými trámy, se kterými ladí i přírodní dřevěná podlaha. V centru ložnice stojí masivní dřevěná postel, nad kterou jsou na stěně dvě bílé lampičky.

Stropní světlo s jeho černým obrysem a bílým krytem vytváří iluzi plného měsíce na noční obloze. Z ložnice navíc vede vlastní východ francouzskými dveřmi přímo na terasu, odkud se opět nabízí malebný výhled na údolí a vrcholky Moravskoslezských Beskyd.

Z ložnice vedou dvoje jednoduché bílé zasouvací dveře do pouzdra, jedny do šatny a druhé do koupelny, která je prakticky přístupná také z chodby. Koupelna má betonovou stěrkou na stěnách a bílý strop.

Skříňka s dřevěným povrchem slouží jako úložný prostor i podstavec pro oválné bílé umyvadlo, které vystupuje nad povrch. Obklad vany tvoří šedé dlaždice ladící se stěnou, kontrastuje tu pouze stříbrná vodovodní baterie se stříbrnou sprchou.

„V koupelně je také toaleta a samostatný sprchový kout. Naproti koupelně, přes chodbu, nechybí další samostatná toaleta, což je ideální nejen pro návštěvy,“ dodává architekt Mrva, autor projektu.

Podél kratší zdi použil autor návrhu široké obdélníkové okno, které do místnosti vpouští dostatek světla, poskytuje i příjemné místo s možností posezení.

V domě fungují ještě další dvě zrcadlově umístěné ložnice pro hosty na druhé straně domu. Mají opět bílé stěn a šikmý dřevěný strop.

V ložnicích použil architekt manželskou postel se šedým rámem a ladícími nočními stolky v rustikálním stylu. Velké okno od podlahy nabízí příjemné přirozené světlo. Nad postelí visí jednoduché černé stropní svítidlo ve tvaru kruhu.

Výhled a čerstvý horský vzduch jsou jedním z klíčových prvků, které dělají z celého domu jedinečné místo pro odpočinek a relaxaci. „Od počátku návrhu jsme byli ve shodě s investory a měli jsme oboustrannou radost z práce, což se pozitivně odrazilo ve výsledné podobě projektu,“ dodává na závěr architekt Kamil Mrva s úsměvem.

Technické údaje Realizace stavby: 2018–2020 Zastavěná plocha: 130 m2 Užitná plocha: 98 m2 Použité materiály: hrubá stavba (dřevostavba) - fošínková konstrukce s provětrávanou modřínovou fasádou; Interiér: dřevěné podlahy (přírodní odstín); dřevěný přírodní krov a strop; na stěnách bílá malba; dveře bílé dřevěné hladké; nábytek v přírodním stylu Dodavatelé: Okna a skleněné výplně: AL CONSTRUCT, Zlín



Dřevěné podlahy: DAPO – podlahy

Střešní krytina: SATJAM Rapid - SATJAM





Základové konstrukce: STAVOŠI





Dřevostavba, dřevěná fasáda: VSF Novotný - Designové dřevostavby

