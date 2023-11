Postavili si dům za dva miliony. Nechali se inspirovat u předků

Původně zde byla léta pouze zahrada, dnes tu však stojí podlouhlá, hmotově kompaktní novostavba. Zadání pro architekty znělo jednoznačně: snadné a levné. Majitelé si totiž chtěli dům postavit svépomocí.

Plechová střecha v antracitové barvě od firmy SATJAM se solárními panely je sladěná s velkými jednoduchými okny.

Inspirací jim byly domy z dob našich předků, které jasně splňovaly vizi zadání. Začalo to jednoduchostí, konceptem, který se nebojí omezit nadbytečnosti a soustředí se pouze na podstatné. Výsledkem je dům, který spojil praktické využití prostoru a poctivé řemeslo.

Na seně už nikdo nespí

U starých stavení bývala obytná část plynule spojena s chlévem i stodolou. Půda takovýchto objektů primárně sloužila k uskladnění sena.

„Díky úzkým půdorysům starých podélných domů byla menší spotřeba stavebního materiálu, zejména dřeva. To se projevovalo hlavně při konstrukci stropů a krovů, které měly štíhlejší profil. Tvar těchto domů byl během času ovlivněný především tradicí a snahou ušetřit,“ vysvětluje architekt Martin Vymetálek ze studia Bydloarchitekti.

A dodává: „Převzali jsme již vymyšlené, a tím jsme se inspirovali.“ Seno ani chlévy v domě rozhodně nenajdete, je plně přizpůsobený pro pohodlné bydlení rodiny v 21. století.

Když se mladá rodina pustila před pěti let do stavby, dům je přišel na dva miliony korun. „Ušetřili přibližně milion korun díky tomu, že stavěli svépomocí,“ říká architekt. „Dnes by kvůli zdražení stavebních materiálů museli ovšem sáhnout do kapsy mnohem, mnohem hlouběji.“

„Místo půdy jsme některé části domu otevřeli až do střechy. Návrh pro nás měl hladký průběh. Majitelé se do něj zamilovali na první pohled, a tak jsme společně pokračovali k cíli,“ konstatuje Martin Vymetálek.

Svým drobným měřítkem dům do svého okolí přirozeně zapadá. Stojí na severní straně pozemku, vsazený do mírného svahu. Obytné místnosti a okna s výhledem do údolí jsou orientovaná na jih.

A sousedé? Z jedné strany zahrada s chatkou, z druhé starý statek, avšak upravený k bydlení, na další parcele stojí kurník.

Tradiční stavba i materiály

Na východní část domu je přisazená dřevěná kůlna, která kontrastuje se světlou omítkou domu.

„Dům je tradiční, i pokud jde o materiály,“ zdůrazňuje architekt Vymetálek. Stěny domu tvoří tepelně izolační keramické tvárnice Porotherm 50 EKO+. Plechová střecha v antracitové barvě od firmy SATJAM se solárními panely je sladěná s velkými jednoduchými okny.

„Materiál střechy jsme majitelům doporučili my, protože s ním máme dobré zkušenosti z předchozích staveb. Finální rozhodnutí však zůstalo na majitelích. Krytina vyhovovala jejich představě o kvalitním, ale zároveň cenově dostupném materiálu, který hlavně zvládnou i svépomocí,“ dodává Martin Vymetálek.

Zvolena byla varianta v antracitové barvě, která svým vzhledem napodobuje falcovanou střechu. Je lehká, kompaktní a odolná vůči větru i sněhové zátěži.

„Střecha SATJAM Rapid je opatřena naklapávacími zámky, takže její montáž je rychlá, a v tomto případě i poměrně snadná. Důležitá je však správná skladba střechy, aby se předešlo případným komplikacím,“ říká Ing. Petr Tureček ze společnosti SATJAM.

Na východní část domu je přisazená dřevěná kůlna, která kontrastuje se světlou omítkou domu. Pod štítem domu přechází v kryté stání pro auta a zároveň ukrývá a chrání vchod do domu.

Z druhé strany na kůlnu navazuje krytá terasa, jejíž zábradlí je v ladícím dřevěném provedení. Je na ní venkovní posezení se závěsným křeslem a modrou lavicí, jejíž pomyslné dvojče stojí na nekryté části terásky mezi okny na jižní straně s výhledem do zahrady.

Dlouhý dům, dlouhá chodba

Co činí dům výjimečným, nejsou dokonalé minimalistické detaily, ani luxusní materiály. Je to právě atmosféra obyčejného vesnického, ale přesto velmi útulného domova.

Na vstup do domu navazuje páteřní dlouhá chodba napříč celým domem až k jeho druhému konci. Podél její stěny prochází celým domem nábytková stěna. Nejprve v podobě botníku a šatní skříně v zádveří, dále pak navazuje jako kuchyňská linka v obytné místnosti, aby svoji službu zafinišovala coby šatna v chodbě k pokojům a ložnici.

Kuchyňskou linku vyrobil místní truhlář v čistě bílém laminu a s vestavěnými spotřebiči.

„Tuto stěnu jsme navrhli my ve studiu. Další části interiéru jsme připravili pouze v podobě několika skic. Zbytek interiéru si už majitelé domu navrhli sami, ještě jej postupně doplňují a vylepšují,“ upřesňuje architekt Vymetálek ze studia Bydloarchitekti.

Malé detaily dělají velkou parádu

Ze vstupní chodby vedou dva vstupy. Jeden směřuje do místnosti s multifunkčním využitím, primárně sloužící jako technická místnost s kotelnou. V ní je i kondenzační kotel na tuhá paliva, zvolený vzhledem k dostupnosti palivového dřeva v obci. Druhý vstup vede na malou toaletu.

Další kroky vedou do „srdce“ domu, kterým je kuchyň s obývacím pokojem a jídelním koutem. Prostor opticky zvětšuje otevření místnosti bez stropu až po sedlovou střechu. To ji činí větší a vzdušnější. I díky vysokému stropu tu může být vysoká kuchyňská linka, kterou vyrobil místní truhlář, v čistě bílém laminu s vestavěnými spotřebiči.

Uprostřed linky je podélné okno přinášející žádoucí světlo a další odlehčení prostoru. Místnost s praktickým a jednoduchým vybavením přesto působí útulně: uprostřed stojí dřevěná pohovka s modrými polštáři směřující k televizi a skříňce naplněné knihami.

Pokoj v chladných a jednoduchých barvách, kde převládá bílá, zdobí nejen květiny a obrázky, ale také závěsná světla s kovovou objímkou v kontrastních teplých tónech.

Spí tu celá rodina

Do druhé půlky domu umístili architekti ještě tři další pokoje. Na samotném konci chodby je koupelna s toaletou i vanou. Do místnosti vedou posuvné dveře, které šetří prostor úzké chodby i nevelké koupelny. Ke koupelně v zadní části domu patří ložnice majitelů. Místo odpočinku má bílé stěny a tmavou podlahu.

Ložnice rodičů

Strop s přiznanými stropními trámy ze smrkového dřeva skrývá nenápadný vstup do podkroví domu. V místnosti je nejen manželská postel, ale i pelíšek pro čtyřnohého člena rodiny.

Široký parapet velkého okna s výhledem do zahrady zdobí opět květiny, ale i staré stolní dřevěné hodiny. Další dva pokoje slouží prozatím jako dětský pokoj a pracovna.

Dům má i podkroví. Strop a krov je provedený z dřevěných trámů i prken a zateplený minerální vatou. Slouží podobně jako v dávných dobách jako skladovací prostor, nikoli pro seno, ale hlavně pro sezonní věci. Podkroví však v případě potřeby může sloužit také jako obytné, sloužící třeba pro spaní hostů.

„Protože si investoři stavěli dům svépomocí, probíhala stavba delší dobu. Stále ještě dolaďují detaily či vybavení interiéru. Mám rád takovéto stavění rodinných domů. Myslím, že se tam pak lidem lépe žije a je to skutečně jejich dům, který si užívají od samotného počátku,“ doplňuje závěrem Martin Vymetálek ze studia Bydloarchitekti.

Prostor opticky zvětšuje otevření místnosti bez stropu až po sedlovou střechu.

Technické údaje Realizace stavby: 2017 – 2020 Zastavěná plocha: 140 m2 Užitná plocha: 107 m2 Hrubá stavba: stropy a krovy - smrkové dřevo, cihly broušené Dodavatelé: dům byl stavěn svépomocí + několik drobných řemeslníků

střešní krytina SATJAM Rapid

zdící materiál (vnitřní nosné stěny, příčky) – Porotherm Architekti: Pavla a Martin Vymetálkovi, BYDLOARCHITEKTI

Obytné místnosti a okna s výhledem do údolí jsou orientovaná na jih.