Ze starého venkovského stavení je moderní chalupa zaplněná uměním

„Investoři jsou moderní dvojice manželů s pěti dětmi již na univerzitách. Jejich požadavkem bylo vytvoření tří nových oddělených ložnic (když děti a jejich partneři přijedou na návštěvu), zachování charakteru stavby ve smyslu respektování rázu 150 let starého domu a vytvoření prostoru pro sbírku mladého umění, velkou knihovnu a jízdní kola,“ popisuje autor proměny, architekt Michal Motyčka.

Okna fungují jako otvory nabízející vlastní čisté průhledy bez rámů a vybízející k prožívání otevřeného prostoru okolní přírody.

Svůj projekt přihlásil do soutěže Interiér roku 2021 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce.

Uzávěrka již sedmého ročníku soutěže pro architekty a interiérové designéry byla už 28. února 2022. Na základě ohlasů autorů projektů, členů poroty, ale i přání fanoušků na sociálních sítích se pořadatelé rozhodli rozšířit soutěž o novou kategorii Nízkonákladové bydlení.

Novinkou je také Hlasování veřejnosti, od pátku 18. března si můžete i vy zvolit svého favorita, a tak mu pomoci získat velmi atraktivní cenu, skleněný objekt, jehož autorem je designér Václav Mlynář. Ceny vyrobila sklárna Bomma. Hlasovat můžete do konce měsíce března.

Neobvyklé zadání

Investoři si přáli propojit moderní architektonické prostředky, sklo, světlo a čisté minimalistické formy, s duchem staré chalupy. „Záměrem rekonstrukce tak bylo vytvořit místo setkání a relaxace pro početnou rodinu, vyhovět současným nárokům na komfort a podtrhnout autentičnost prostředí i domu,“ vypočítá architekt Motyčka.

Projekt proto respektoval hmotu historického objektu s tradičními stavebními postupy. Hlavními znaky stavby jsou tak dnes světlo, přirozenost, propojení interiéru s exteriérem, společný prostor pro komunikaci i intimní soukromá místa.

„Dům se stal odvážným představitelem prostoru, který má nejen plnit účel bydlení a rodinného pohodlí, ale i přinášet radost ze sbírání současného umění,“ doplňuje autor proměny.

Velikost stavby

Dispozice 5 + kk zahrnuje vstupní halu a hlavní obytné prostory v přízemí, dvě nové ložnice jsou umístěny v prvním patře. Přízemí má plochu 107 m², první patro pak 80 m² .

V minulosti byla obývána pouze spodní část domu, půda sloužila jen jako odkladiště starých nepotřebných věcí. V rámci rekonstrukce se vybudovalo nové horní patro s velkým proskleným čtvercovým vikýřem, byl však zachován původní tvar střechy. Horním patrem prochází neobvykle řešená prosklená lávka vedoucí na nový skleněný balkón s výhledem na les.

Použité materiály

Hlavní roli v interiéru hrají tradičně opracované povrchy, zejména tesané trámy, dřevo, přírodní ocel, kletovaný štuk, podlahy z cementové stěrky a dubu. Okna fungují jako otvory nabízející vlastní čisté průhledy bez rámů a vybízejí k prožívání otevřeného prostoru okolní přírody.

Sklo a přírodní ocel se začlenily zcela přirozeně do venkovské stavby tak, aby světlo a prostor dominovaly a vytvářely „DNA domu“ s atmosférou podpořenou mladým uměním.

Pomyslným srdcem objektu se stala jídelna s kuchyní, otevřená do krovu, v němž dominuje kovová lávka propojující galerii se skleněnou terasou. Lávku a zábradlí tvoří dvě ocelové desky a skleněná transparentní podlaha.

Jídelna postupně přechází do otevřeného prostoru, je propojena s terasou a pergolou harmonicky posazenou do svažité louky. Vybízí k posezení s výhledem do krajiny i na staré stromy před ní.

Zvláštnosti z pohledu autora

Do ložnic v horním patře vede kovové schodiště z přírodní oceli, vytvářející kompaktní sochařskou hmotu umístěnou ve středu domu.

„Proměna trvala jeden rok. Zásadní vizuální podíl na výsledku má především osvícená a tvůrčí investorka, jež svým vytříbeným vkusem proměnila obytný prostor v galerii současného umění,“ dodává na závěr architekt Motyčka.

Hlavní obytná místnost v přízemí nabízí odpočinek pro velkou rodinu s pěti dětmi.

O autorovi Ing. arch. MgA. Michal Motyčka *1974, Praha Absolvoval fakultu architektury ČVUT v Praze, ateliér Sklo v architektuře u prof. Mariana Karla na VŠUP v Praze, studijní stáž na Škole architektury u prof. Emila Přikryla na AVU v Praze a studijní stáž na oboru skla u prof. Bruca Chaa na Rhode Island School of Design v Providence v USA. Michal Motyčka se zabývá přesahem mezi architekturou a současným vizuálním uměním. Ve své volné tvorbě se dlouhodobě věnuje tématu místa, které je určené pro umění. Vybrané architektonické projekty: 1999 až 2001 rekonstrukce areálu Sovových mlýnů pro Muzeum Kampa v Praze • 2001 Galerie Zdeněk Sklenář v Praze • 2003 až 2004 rodinný dům Dobřichovice • 2004 rekonstrukce ZŠ Na Dědině, Praha 6 • 2005 až 2011 rodinný dům Motyčka, Praha • 2007až 2010 Vila Tuchoměřice • 2009 až 2010 Pivovar MMX, Lety • 2010 Revitalizace areálu Klementina • 2013 rekonstrukce vily v Pyskočelích • 2014 až 2015 elektrárna Pyskočely • 2016 až 2017 rekonstrukce bytového domu Boky, Praha 6 • 2018 až 2020 rekonstrukce Galerie Miroslava Kubíka v Litomyšli • 2018 rodinný dům Brokeš v Litomyšli • 2019 rekonstrukce hotelu Waldštejn, Praha • 2020 rekonstrukce hotelu Mucha, Praha • 2021 Vila Domy Průhonice.

Stará kamna slouží na topení, ale i jako místo, kde lze vystavit umění...

Vítězové jednotlivých kategorií a absolutní vítěz si převezmou celkem deset cen, a to jako vždy v závěru kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 26. dubna. 2022.