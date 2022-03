Geniálně promyšlená garsonka nabízí komfort jako mnohem větší byt

Garsoniéra na pražském Proseku má sice sloužit primárně jako bydlení jen pro jednu ženu, jenže potřebuje i prostor pro práci na PC a časté návštěvy vnuček, které u ní pobývají. Nejen pro ně pak majitelka pravidelně a ráda vaří, proto potřebovala velkou kuchyň se všemi moderními spotřebiči a také jídelní stůl pro čtyři lidi.

Vstupní část bytu s „okénkem“ na usednutí při zouvání či obouvání

Když k tomu připočtete ještě požadavek na sedací „okénko“ u vstupu a dostatek úložných prostor, je jasné, že architekti ze studia DesignPro si museli pečlivě doslova pohrát s každým centimetrem i detailem. Investorka měla jasno také v tom, že si přeje světlý teplý interiér.

Projekt autoři přihlásili do soutěže Interiér roku 2021 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce.

Uzávěrka již sedmého ročníku soutěže Interiér roku 2021 pro architekty a interiérové designéry byla už 28. února 2022. Na základě ohlasů autorů projektů, členů poroty, ale i přání fanoušků na sociálních sítích se pořadatelé rozhodli rozšířit soutěž o novou kategorii Nízkonákladové bydlení.

Novinkou je také Hlasování veřejnosti - Cena ČSOB Stavební spořitelny, od pátku 18. března si můžete i vy zvolit svého favorita, a tak mu pomoci získat velmi atraktivní cenu, skleněný objekt, jehož autorem je designér Václav Mlynář. Ceny vyrobila sklárna Bomma. Hlasovat můžete do konce měsíce března.

Chvála dubu

„Interiér je celý světlý, doplněný o teplé dubové dřevo. Aby byt nepůsobil fádně, rozhodli jsme se celou středovou část bytu, která ukrývá koupelnu, udělat naopak opravdu výraznou. Při vstupu do bytu vás na první pohled zaujme na míru vyrobená dubová příčka, která odděluje spaní od vstupní části. Opticky jsme oddělili lůžko i od zbytku obytného pokoje použitím dubového obkladu,“ popisují autoři.

Aby docílili co nejprostornějšího dojmu z kuchyňské části, je jedna strana kuchyňské linky odkloněna od bytového jádra, kuchyň má tak tvar připomínající písmeno„V“, které se otevírá do obytného prostoru. Do kuchyně se vešla i pračka.

Díky důmyslnému využití prostoru kolem koupelny se hlavní dominantou pokoje stala opravdu velká knihovna. „Abychom podpořili toto její postavení, dali jsme jí temně hnědou barvu, která ve zbytku světlého interiéru zaujme na první pohled,“ upozorňují designéři.