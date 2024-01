Mají po 4,5 letech dřiny bydlení snů. Bez manželky by to muž nezvládl

Britští nadšenci přestavují v seriálu Záchrana zřícenin ty nejzchátralejší a nejzvláštnější budovy ve Spojeném království, aby vytvořili své domovy snů. Kamera je sleduje po celou dobu, hovoří se otevřeně také o nákladech i problémech, které rodiny potkávají.

Ze staré kovárny zůstala jen část, nově se musely udělat podlahy i střecha.

V tomto případě se šedesátiletý inženýr Martin Jenns a jeho žena Sue pustili do obrovského úkolu. Téměř tři roky jim trvalo, než se jim ve vesničce Wenford Bridge v Cornawallu podařilo získat zvolenou nemovitost i potřebná povolení. Martin ani jeho žena nejsou žádní nováčci, zrekonstruovali už svůj dům z 60. let minulého století, ale kompletně také chatu, Martin stavěl i malé domky.

O peníze jde až v první řadě

Manželé se do rekonstrukce a stavby pustili se vší vervou, brzdilo je však počasí, ale také finance. Potřebovali prodat svůj dům minimálně za 500 tisíc liber, což se jim však poměrně dlouho nedařilo. Ve svém věku si nechtěli brát hypotéku. Nakonec se vše povedlo, přesto museli řadu měsíců strávit v karavanu na staveništi.

Pokud jde o termíny a serióznost firem, rozdíl mezi Českem a Anglií nehledejte. Firma na vrty pro tepelné čerpadlo země-voda přijela s měsíčním zpožděním (!), ačkoliv dostali zaplaceno předem, další časové prodlevy zavinil déšť a také covid.

Stavba se neobešla bez jeřábu.

Tyto nechtěné posuny se promítly do cen, jen prefabrikované panely se zdražily o 25 tisíc liber. Důvod? Podle výrobce se řezivo zdražilo o 40 procent. Výroba panelů na míru trvala 12 týdnů, stejnou dobu se muselo čekat na okna.

Nechyběla ani taková „perlička“ jako problém s tím, že se jeřábník nedostal do kabiny jeřábu. Všechny pokusy skončily nezdarem, klíč, a to ani náhradní, nefungoval. A tak se musela dvě velká auta naložená panely vrátit do továrny vzdálené 400 kilometrů…

Konec dobrý, všechno dobré. Vše se nakonec protáhlo na čtyři a půl roku, z původních 500 tisíc se cena vyšplhala na 830 tisíc liber. Hodnota nemovitosti je však nyní 1,2 milionu liber, tedy při současném kurzu 34 680 000 korun.

V bývalé kovárně je ložnice, kuchyňka, obývací pokoj s krbem a příslušenství, v hlavním domě velká otevřená kuchyň a obývací pokoj, televizní místnost a ložnice, v patře pak další tři ložnice s koupelnou. Manželé nechali na zdi kovárny obnovit i slavnou kresbu, značku keramiky Michaela Cardewa, rekonstrukce se dočkala i stará pec jako připomínka slavného tvůrce. A dopřáli si i krásný vinný sklípek v podlaze.

Pod kamenným obkladem se skrývají panely z OSB desek.

Největší poctu složil Martin své manželce Sue: „Bez ní bych to nezvládl. Někdo na mě dohlížel shora, když jsem si jí vybíral. Nevím, kdo to byl.“ Sue už měla jen jedinou prosbu, aby to byl jejich poslední projekt. Martinova odpověď však příliš přesvědčivě nevyzněla.

Manželé nechali obnovit i malbu na zdi kovárny, kde slavný Michael Cardew vytvářel svou proslulou keramiku.