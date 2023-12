Starou kapli přestavěl syn s pomocí otce na úžasný dům pro rodinu

Strhující britský seriál Záchrana zřícenin vznikal v průběhu několika let a jeho tvůrci zachytili každý krok několika různých nesmírně komplikovaných renovačních projektů.

Rekonstrukce staré kaple na obytný dům trvala místo plánovaných šesti nakonec 22 měsíců.

Chris a jeho žena Marissa koupili za 175 500 liber starou kapli, do rekonstrukce se pak pustil Chris se svým otcem Mickem, který se postaral o stavbu zdí, protože bylo nutné vlastně vestavět nový dům do skořápky toho starého.

Práce naplánované na šest měsíců se nakonec i kvůli covidu a vyčerpaným financím natáhly na 22 měsíců, náklady vyšplhaly na 100 tisíc liber, tedy o 15 tisíc víc, než rodina původně plánovala. Když došly peníze na účtech, vrátili se totiž oba muži ke své práci, aby vydělali na dokončení stavby. O zařízení interiéru se postarala Marissa, která miluje design.

Stavba krok za krokem

Velkým krokem bylo vybourání zadní stěny kaple, aby mohla vzniknout přístavba s prosklenou stěnou, díky které se do prostoru dostalo denní světlo. Odstranění zdi bylo náročné, protože Chris chtěl zachovat staré cihly, aby nová část nepůsobila rušivým dojmem.

Ve dvoře vznikla přístavba propojená s původním prostorem kaple vybouranou stěnou.

Doslova velké dobrodružství představoval průjezd menších stavebních strojů kaplí až na dvorek, kde bylo třeba odstranit zeminu pro přístavbu. Jiná cesta totiž nebyla, z obou stran kaple stojí domy. Stačilo by drobné ťuknutí strojem do zdi, a malér by byl na světě. Proto Chris svěřil práci s nakladačem raději otci, už jednou totiž zažil karambol právě s nakladačem.

Vylití podlah betonem a položení podlahového topení zvládli Chris s Mickem sami, střechu (tašky z břidlice) však museli ponechat pokrývačům. Jenže sjednaná firma se na ně vykašlala, novou hledali šest týdnů…

Marissa vymyslela vložení patra, kde se podařilo umístit ložnice, koupelnu i šatnu. V přízemí je kuchyň a obývací pokoj v přístavbě. Na centimetr přesně zapadly do domu i dřevěné schody do patra, které si nechala rodina vyrobit od specializované firmy.

Přístavbu od původní stavby jasně oddělují dva schůdky.

Díky tomu, že naprostou většinu prací zvládli Chris s Mickem sami, ušetřili podle odhadu kolem 100 tisíc liber na nákladech za práci. Na rekonstrukci nedostali žádnou dotaci, museli však respektovat řadu předpisů, protože kaple stojí v památkově chráněné oblasti.

Stavba se sice protáhla, pauza zapříčiněná covidem a vyčerpáním financí přinesla však nečekaný benefit: kvůli zdražení nemovitostí po covidu realitní makléři odhadli cenu zrekonstruovaného domu na 500 tisíc liber. A ačkoliv zejména Chris získal ke stavbě vřelý citový vztah, je jasné, že takové nabídce nelze odolat. Ostatně on i jeho otec museli na řadu měsíců opustit svou práci, a přišli tak o výdělek...

Pohled ze dvora na dům s novou přístavbou

Seriál Záchrana zřícenin uvádí Prima Zoom každou sobotu od 19 hodin, opakování můžete sledovat následující úterý od 7 hodin ráno.