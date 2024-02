Vodojem pro věznici předělali na obytný dům, přidali zavěšené patro

Do dražby chodí nejrůznější věci i stavby. Vydražit ovšem vodojem z šedesátých let minulého století s představou, že ho předělám na obytný dům k pronájmu, to chce už pořádnou fantazii. A také spoustu peněz. To však manželský pár netušil.