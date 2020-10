Rekonstrukce bytu 2+1 pro mladou ženu se zvládla i s nízkým rozpočtem

Tak jako je každý člověk originál, i Anička má jiný vkus a potřeby než její sestra, proto se rozhodla pro jiné zařízení, ale i pro drobné stavební úpravy, které jí budou pro žití lépe vyhovovat. Ovšem s tím, že se vejdou do omezeného rozpočtu.

Anně zásadně vadilo to, že spolu „nekomunikují“ obývací pokoj a kuchyň. Tu totiž původně tvořila úzká místnost, do níž se vcházelo jen z chodby.

Anička ji tedy chtěla propojit s vedlejší místností, kde byla ložnice, kterou prohodila s původním obývacím pokojem a nechala probourat zeď mezi novým pokojem a kuchyní.

To však šlo kvůli komínům jen částečně. I tak vznikl mezi kuchyní a obývacím pokojem velký průchozí prostor, který splňuje to, co bylo požadováno. Když je v bytě párty nebo přijde návštěva, kuchyň s pokojem se výborně doplňují.

Druhou zásadní proměnou prošla koupelna. Ačkoli byla po důkladné rekonstrukci před deseti lety stále moderní a pěkná, původní staré odpady prosakovaly do mezipatra, a tak bylo nutné je kompletně vykopat a vyměnit. A když už se koplo, rozhodla se Anička i pro novou tvář koupelny.

Pomohli odborníci

Anička měla několik představ, s nimiž se obrátila na bytovou architektku Sandru Poláčkovou. Ta si nejprve vyhledala a prostudovala půdorysy bytu, aby věděla, jak dalece se může v bytě bourat. Aniččiny představy pak ještě dopilovala a dala jim reálnou podobu.

Nástěnnou knihovnu v obývacím pokoji doplnila svislým dílem s vysouvacími kontejnery a výklopnými dvířky. Do ložnice navrhla sestavu bílých vestavěných skříní, do níž jsou integrované i vstupní dveře. Vymyslela a namalovala i novou tvář koupelny.

Vestavěný nábytek (knihovnu a skříně v ložnici) vyrobil na zakázku truhlář Karel Dragoun, s nímž už měla rodina dobré zkušenosti. Zbylé zařízení je převážně z IKEA, je mladistvé a příliš nestálo.

K bílým vestavěným skříním pěkně ladí bílá postel. K dřevěné podlaze v obývacím pokoji se zase hodí masivní dřevěný stůl a lavice. Modulární sedačku si Anička našla na internetu u firmy Feydom. Chtěla takovou, která se bude dát uzpůsobit prostoru a půjde rozložit na lůžko. Nakonec si k ní ještě přikoupila rozkládací křeslo, které slouží v ložnici jako válenda.

Novou podobu koupelny namalovala designérka, o celou rekonstrukci se postaralo studio Armati. Moderní patchworkový vzor obkladů hezky doplňuje nábytek z masivu.

S rekonstrukcí koupelny se obrátila na koupelnové studio Armati, jehož majitel Jiří Řehořka se o vše postaral. Přijel se svým instalatérem, obkladačem a elektrikářem a podle katalogu dodavatelských firem vše bez chyby poskládali.

Na svoji novou tvář ještě čeká kuchyňská sestava, ale protože zatím ještě slouží a dobře vypadá, tak s rekonstrukcí Anička nespěchá. Bude to i něco stát, takže všeho do času.

Při rekonstrukci a vybavování bytu vsadila majitelka na doporučení a na známé odborníky, s nimiž měla dobré zkušenosti z dřívějška.

