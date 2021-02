Koupelna je po proměně k nepoznání, 150 tisíc korun je skutečně znát

Čtvrtá série pořadu Bydlet jako…, kterou vysílá Česká televize, chce ukázat, že zásadní změny v bytě se dají udělat revolučním způsobem i bez stavebního povolení, hypotéky a bourání.

Tereza pracuje jako marketingová koordinátorka pražského pětihvězdičkového hotelu a pokud je to možné, ráda s manželem cestuje po světě a objevuje exotická jídla. V současné době mají více času, který se rozhodli věnovat vybudování svého nového domova v horním patře dvougeneračního domu rodičů.

Jako první přišla na řadu třicet let stará koupelna, která má to nejlepší již dávnou za sebou. Dlaždičky jsou staré, vana zašlá a do místnosti se nevejde pračka. Tereza musí chodit prát o patro níž k tchyni. A to je problém.

Koupelna potřebuje kompletní rekonstrukci. Manželé chtějí vanu pod oknem nahradit úspornějším a praktičtějším sprchovým koutem a také si přejí lepší vzhled celého prostoru. Líbí se jim přírodní tóny a rádi by měli v koupelně i živé rostliny. Na proměnu si připravili 150 tisíc korun. Úkolu se ujala designérka Petra Indruchová.

Po modernizaci nezůstalo ze staré koupelny vůbec nic. Bylo nutné odstranit obklady i dlažbu a udělat kompletně nové elektrické rozvody a také rozvody vody a odpadu. Nové je i topení tj. otopný žebřík. Bojler je přesunutý do vedlejší technické místnosti.

Vanu pod oknem nahradil pult s umyvadlem, pod který se pohodlně vešla pračka i závěsné skříňky. Celou tuto čelní stěnu pokrývá velkoplošné zrcadlo s vyříznutým otvorem pro okno. Zrcadlová stěna malý prostor opticky zvětšila. Sprchový kout našel místo u dveří, kde bylo původně umyvadlo. Na protější stěně jsou háčky na ručníky a župany.

Za novým vzhledem koupelny stojí návrhářka Petra Indruchová.

Výraznou dekorací je „tropický déšť“. Jsou to průhledné krystaly zavěšené na drátěné síti připevněné na stropě. V místnosti je také velké množství živých rostlin, včetně visících kokedam - mechových koulí.



Barevný základ koupelny tvoří neutrální šedé odstíny. Ty doplňuje pastelově zelená výmalba stěn. Skříňky pod pultem jsou v dřevěném dekoru s výraznou kresbou. Interiérová návrhářka Petra Indruchová rozpočet dodržela. Tereza je z koupelny nadšená.