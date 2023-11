Panelákový byt byste po rekonstrukci nepoznali, nechybí tu ani graffiti

V bytě s plochou 63m2 nakonec zůstala zachována pouze podlaha v dětském pokoji a již dříve vyměněná okna a topná tělesa. Zadání pro architekta Marka Povolného z architektonického studia Gama bylo přitom poměrně abstraktní: lehkost, funkčnost, jedinečnost, nadčasovost. Měl vzniknout prostor maximálně praktický pro studium, zábavu a odpočinek.

Pokoji syna dominuje především výrazné graffiti na zdi se stylizovanou nasprejovanou malbou.

Výsledný projekt byl přihlášený do soutěže Interiér roku 2022 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce. Devátý ročník soutěže je již otevřený, architekti a interiéroví designéři z Česka i Slovenska už mohou hlásit své projekty dokončené v roce 2023, a to až do 28. února 2024. Vyhlášení vítězů proběhne opět v pražském Centru současného umění DOX v úterý 14. května 2024.

Ve jménu betonu

Dětský pokoj se nese v duchu ulice a jeho estetiky. Betonové desky, police jako schody a především výrazné graffiti na zdi se stylizovanou nasprejovanou malbou, která dává gesty dost jasně najevo svůj názor.

Zbytek bytu navazuje na tyto výrazové prostředky betonovými stěrkami v koupelně a především stěnou v obývacím pokoji, kde byl odhalený a očištěný původní železobetonový panel, který bylo nutné napenetrovat. Panel byl na mnoha místech popraskaný, to architekt využil jako drážky pro vedení elektro rozvodů. Následně byly tyto pukliny ošetřeny cementem, a tím i zvýrazněny, což vytváří samo o sobě zajímavou abstraktní malbu.

V koupelně se podařilo do malého půdorysu dostat i sprchový kout, který majitelka postrádala. Díky vloženému drátosklu do stěny pod stropem je zde přítomné i denní světlo. Velmi praktická je i odvětrávaná skříň sloužící jako mini prádelna.

V předsíni, která obsahuje hlavní úložné prostory bytu, se dosáhlo odlehčení hmot pomocí zrcadel na bočních stranách skříní. Protože jsou stěny chodby obložené stejným deskovým materiálem jako skříně, je vše lépe zakomponované do prostoru a úložné prostory se opticky „ztrácejí“. Vyniká zde grafika černých linek madel, černých hran, věšáků a vypínačů.

Atmosféru bytu definují zejména použité materiály, kterými jsou kaučukové světle šedé podlahy, bílá výmalba, přiznaný štuk v ložnici, světlé dřevo, šedobéžové či bílé desky na truhlářských konstrukcích, zrcadla, drátosklo a beton. Vše završují černé kontrastní doplňky.

Když září žlutá

Všechny tyto barvy a materiály se spojily v knihovně v obývacím pokoji. Na této knihovně, televizní stěně a zároveň pracovním koutě jsou zámečnické konstrukce laděny barevně od bílé, přes odstíny šedé až k černé.

Do těchto neutrálních barev je vložena sytě žlutá barva, která se propisuje celým prostorem v podobě doplňků a jemných detailů. Dokonce do této barevnosti byla odladěna i tapisérie na zdi a reliéfní obraz od současných výtvarnic.

Obývací pokoj a kuchyně byly spojeny po vybourání příčky v jeden prostor. Tím se vytvořila dostatečně velká místnost pro setkávání s s rodinou a přáteli. Proto byla také použita dlouhá lavice podél oken, která volně přechází do kuchyně a dále zeď s oknem do koupelny až na kuchyňský ostrůvek.

Vše je řešeno v jedné barvě a jednom materiálu, kompaktní desce. Tu architekt použil i jako parapet s vyfrézovanými odvětrávacími otvory. Záda lavice kryjící radiátory jsou odklápěcí, aby se topná tělesa dala regulovat, zároveň prostor ukrývá zásuvky pro práci s elektronikou na jídelním stole.

Velký důraz byl kladený na výtvarnou stránku návrhu. Tak, aby navržené konstrukce a výrobky tvořily společně grafiku. Tomu napomáhá i spojující černá linka hran a madel v celém bytě.

Proměnou tohoto panelového bytu vznikl vzdušný prostor, který v lecčem předčí i bydlení v moderní novostavbě.