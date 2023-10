Architekti v Izraeli skvěle zrekonstruovali dům, teď mají jiné starosti

O autorovi Raanan Stern. architekt a zakladatel studia RUST Architects Architektonické a designové studio z izraelského Tel Avivu rozvíjí architektonické a interiérové projekty v široké škále různých prostředí, a to jako v soukromém, tak i komerčním sektoru. „Věříme v nejvyšší úroveň designu, a to za předpokladu zachování pohodlí, praktičnosti a maximální funkčnosti,“ prozradil zakladatel studia architekt Raanan Stern. Ve spolupráci se svými kolegy poskytuje kompletní architektonické služby počínaje identifikací prostor a jejich potenciálu přes designový návrh a technickou dokumentaci až po autorský dohled v místě realizace. „Každý projekt pro nás představuje novou a vzrušující výzvu. Naším úkolem je vždy najít to nejkreativnější možné řešení pro jakýkoli objekt. Máme za sebou široké spektrum realizací od novostaveb po rekonstrukce v obytné i komerční sféře,“ doplňuje Raanan Stern.