Dům si zařídila po svém. Brousila a natírala, patinu vytvářela kladívkem

Nebývá zvykem, aby si majitelé sami popsali, jak se jim v domě žije a co v něm změnili. Tady ponechala redakce časopisu Bydlení slovo právě majitelce, která stojí zejména za podobou interiéru.

Sedmnáct let plných změn

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

Do dvougeneračního domu jsem se přistěhovala před sedmnácti lety. Od té doby neustále rekonstruujeme a zvelebujeme naše bydlení a jsem zvědavá, kdy bude mít definitivní podobu. Pevně doufám, že uvnitř jsem u konce, jen vyměníme dveře, až na nějaké narazím v bazaru nebo mě obdarují sousedé.

Naše domácnost je mixem norského a venkovského stylu, obývací část je pozměněna do takového boho stylu, ale myslím, že to nebude na dlouho. Moje velká úchylka je měnit dekorace a polštáře i podle ročního období. No prostě ty malé věci dělají velké věci a zároveň obrovskou změnu a pocit útulna.

To je tak, jako kdybyste odhodili letní triko a najednou oblékli zimní kabát, takto si dělám ty své radosti. Manžel někdy šílí, ale vždy to nějak „okecám“, že už to máme dlouho, že si toho jen nevšimnul...

Miluji přírodní materiály, len, dřevo, proutí a krásné nádobí. Jídlo je pro mě velmi důležitá část dne, kdy se sejdeme u jednoho stolu a dobrého jídla.

Mám ráda krásné stolování a není mi jedno, z jakého talířku konzumujeme, v tomto případě zainvestuji do kvality a postupně pořizuji další a další doplňky pro stolování, Většinou to jsou zahraniční severští návrháři.

Teď chci postavit krásnou zimní zahradu s velkými továrními okny, což je můj další, zatím nenaplněný sen. Věřím, že naše bydlení bude pro čtenáře aspoň malinko inspirující.

Moje krédo a hobby

Majitelka se netají tím, že ráda jí – i když to na její postavě není vidět – a tak si dala záležet i na vzhledu kuchyně, v níž tráví dost času.

Nezáleží, kolik co stojí peněz, ale budování rodinného hnízda se musí promýšlet od základů, aby splnilo status pohody a rodinného zázemí, a věřím, že naše děti si alespoň část toho, kde žijí, odnesou do svých potenciálních domovů a budou si budovat krásné prostředí, tak jako jsme je budovali my pro ně s mým mužem.

Ještě bych podotkla, že spoustu věci si dělám postupně sama, především práce se dřevem mi není cizí. Brousím, lakuji a natírám, co je potřeba. Stěna z palubek v ložnici je barvená dvěma barvami: šedou a pak bílou. Po zaschnutí jsem brousila, abych dosáhla kýženého barevného provedení.

Stěna v obývací části za TV je z prken, která jsem přilepila lepidlem mamut, pak je nabarvila na bílo a štětcem dokreslila dřevěnou patinu. Vše nové musí působit staře, jinak nejsem spokojena. Design jídelního stolu vznikl tak, že jsem různými metodami a pomůckami znehodnocovala dřevo.

Psí nalezenec a domácí miláček Baddy normálně utíká za čtyřnohými kamarádkami, ale tentokrát byl zvědavý, takže i ochotně zapózoval.

To si neumíte představit, jak se syn divil, když dostal do ruky kladívko a svolení, že může bouchat do stolu. Nejprve koukal, zda to myslím vážně, ve finále jsem ho neuměla zastavit. Další mé hobby je, že ráda vařím a peču zdravou kuchyni a tu následně fotím.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.