Richard Krajčo s manželkou koupili zchátralý kostel. S láskou ho opravují

„Máme v Chotěvicích statek, zhruba dvacet let, a od roku 1984 je tady zavřený kostel. Nikdy jsme se do něj nemohli podívat, až nás do něj jednou vzal pan starosta. Úplně nás uchvátil, a to i přesto, že byl zničený a nikdo se o něj nestaral. Zhruba o rok později, po naší návštěvě, šla kolem Karin znovu a všimla si, že jeho stav se zhoršuje a že ho nečekají žádné lepší zítřky. Vrátila se z procházky s nápadem, že bychom si ten kostel měli vzít pod sebe a něco s ním udělat,“ přiznal zpěvák s úsměvem.

„Energie tohoto místa, nejspíš právě kvůli tomu, jak dlouho byl kostel zavřený, byla mnohem temnější. Ale cítili jsme, že tomu tak nebylo vždy. Teď už máme dojem, že má kostel sám radost a vyzařuje to, co jsme z něj cítili. A jsme rádi, že tu vnitřní krásu cítí i lidé, kteří sem jezdí,“ svěřil se.

Pustit se do opravy chátrajícího kostela chtělo velkou dávku odvahy. Budova je okolo dvou set let stará a některé pozůstatky katolické církve v ní zůstávají, ovšem manželé Krajčovi se výzdobu rozhodli pojmout i netradičně a moderně.

„Miluji pop-art a chtěl jsem, abychom měli u vstupu obraz Ježíše. Bohužel ten původní, co zde byl, byl tak poničený a zchátralý, že se musel sundat. A tehdy se sám od sebe ozval přes Instagram Pepa Rataj, že by nám věnoval nějaký svůj obraz. Nás ale napadlo něco jiného, pozvali jsme si ho s Karin na schůzku a vymýšleli jsme, jak nakombinovat staré umění s tím novodobým. Myslím si, že to, co tady zbylo a co restaurujeme, je odraz doby, kdy kostel vznikal, a my jsme zahájili další éru – novou. A přidáváme otisk současnosti.“

Mimo popartové umění a obrazy se zde nacházejí i původní díla. Například čtrnáct zastavení křížové cesty, která se taktéž musí restaurovat, a tak Richard s manželkou Karin vymysleli projekt „adopce“ obrazů.

„Celá ta myšlenka vznikla tak, že za mnou po Slavících přišel Leoš Mareš, že slyšel, že máme se ženou kostel, a jestli by nám mohl pomoct. Tehdy jsme neměli žádnou představu, ale jak jsme to potom doma rozebírali, napadla nás myšlenka adopce obrazu křížové cesty. Zašel jsem s tím za Leošem a on souhlasil, že si jeden obraz adoptuje. Pak jsme začali oslovovat další kamarády, lidi, kterých si vážíme, a další se ozývají sami. Momentálně je adoptovaných šest obrazů. Jeden má Leoš Mareš, další Olga Lounová, taky pes Gump – respektive jeho majitel Filip Rožek, Lucka Bílá a taky Jaromír Jágr. Postupně bychom chtěli všechny obrazy doplnit QR kódy, aby si lidé mohli přečíst, co se za jednotlivou restaurátorskou prací skrývá za příběh.“

Svatba? Křtiny? Žádný problém!

Kostel neslouží jen pro konání koncertů nebo jako poutní místo, stále je vysvěcený a schopen plnit všechna očekávání, jaká od katolického kostela lze mít.

„Zatím nemáme stálého faráře. Řešíme to kamarády, které zveme na příležitostné bohoslužby slova, ale rádi bychom to v budoucnu změnili. Že by kostel byl nejen poutní místo, což se nám nyní daří, ale že by fungoval i po duchovní stránce. Zatím nám tu hostovali Zbigniew Czendlik, pak taky generální vikář Královéhradecké diecéze pan Paseka, měli jsme tady i jednoho františkána. No a teď tady budeme mít paní Martinu Viktorii Kopeckou. O Vánocích bude sloužit dvě mše, které jsou vždy spojené i s vánočním koncertem. Lidé vědí, že koupí vstupenky přispívají na další opravy,“ popisoval. Kdyby v budoucnu měli lidé zájem využít kostel v Chotěvicích pro svůj svatební obřad nebo třeba křtiny, nebyl by problém se domluvit.

Odkaz Karla Gotta

„Dnešním dnem začíná rekonstrukce varhan a bude trvat zhruba rok. Máme kamarády v Chomutově, manžele Holečkovy, a oni uspořádali dražbu mezi svými přáteli. Věnovali jsme tam různé věci, ale nejen za kapelu Kryštof, dva obrazy věnoval i Pepa Rataj, Ivana Gottová nám věnovala sako po Karlovi, takže i Karel Gott tady bude mít svůj otisk. Večer se skutečně povedl a vybral se dostatek, aby se mohlo s rekonstrukcí začít. Hrozně se těším na jejich první varhanní koncert tady,“ rozpovídal se zpěvák.

Spider-Man na stropě

Jednou z hlavních věcí, které po vstupu do chrámu člověka zaujmou, je velká socha Spider-Mana na stropě. „Je to sice můj nápad, ale bez šikovných lidí kolem Josefa Rataje by se to nikdy nepovedlo. Ale i vše moderní se snažíme obrátit k víře. Spider-Man má na hrudi zabudované ježíšovské srdce, které kdybych šel pustit, tak i bliká. Říkám hlavně dětem, které sem často jezdí, že to není Spider-Man, ale Ježíš převlečený za Spider-Mana. Že on je ten první superhrdina, první avenger. Je mi líto, že se dneska z mladých lidí víra téměř vytratila, přitom ten pocit ukotvení by mladé generaci určitě prospěl. Možná bychom pak nečetli tolik článků o tom, jak se utápí v depresích. V létě sem jezdily hodně rodiny s dětmi a bylo vidět, že je to zaujalo. Máme tady i komiksové bible. To je i jedna z hlavních věcí, proč se pokoušíme o moderní pojetí kostela. Může zaujmout mladé lidi a třeba je i přivést k víře,“ prozradil Richard jeden ze svých záměrů.

Občerstvení a vlastní pravidla

Komiksové bible a Spider-Man s pavučinami na stropě nejsou jediným nezvyklým poutačem. Přímo uvnitř kostela si lidé mohou uvařit kávu nebo si dát jiný nápoj.

„Normálně v kostele prý nemá být občerstvení, ale my ho tady máme. Lidé si zde mohou uvařit kávu nebo si vzít nápoj z lednice. Nevíme, z jaké dálky jedou, tak ať nemají žízeň,“ vysvětlil.

Místo je velmi zajímavé a stojí za to přijít se podívat. Vedle něj se nachází fara, která nepatří ke kostelu. „Chtěli jsme ji, je taky ohromně zničená, ale církev za ni chtěla tolik peněz, že jsme na to nedosáhli. Ale kdo ví, co bude příště. Třeba je to level dva. Až tady bude i nějaký pan farář.“