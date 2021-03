Koupil byt za Prahou. Kompletní rekonstrukce za tři měsíce se vyplatila

Návrhář Tomáš Ligas dostal od majitele na modernizaci rozpočet, plnou důvěru a tři měsíce času. A také požadavek, aby byl nový interiér v pánském stylu. Z původního plánu, že postačí pouze vyměnit staré zařízení za nové, velmi rychle sešlo.

Nemovitost s dispozicí 3+kk potřebovala po dvaceti letech provozu celkové omlazení. Samotné přípravy trvaly pět týdnů. Zahrnovaly stavební práce i výsledné návrhy interiéru včetně zařízení.

„Klient měl jasnou představu, co od bytu chce. To je pro designéra ideální varianta, to se také projevilo při návrzích i samotné realizaci. Po odsouhlasení grafického návrhu a společného výběru nábytku a zařízení mi majitel předal klíče, odjel domů na Moravu a po návratu rozhodně nelitoval,“ pochvaluje si spolupráci designér.



Modernizace si vyžádala úpravu dispozice tak, aby odpovídala současným trendům. Bylo nutné rozšířit předsíň a koupelnu. K vaně přibyl sprchový kout a současně došlo k projení koupelny s toaletou. Nová je veškerá elektroinstalace i podlahy.

Interiér po proměně působí příjemným zabydleným dojmem. Největší zásluhu na tom mají dřevěné podlahy a nábytek doplněný bílou lakovanou kuchyní s tmavě šedou laminátovou deskou v imitaci kamene a prosklenými vitrínami.

Obývací pokoj je chytře oddělen vysokou skříňkou v dekoru dřeva, která opticky rozděluje místnost na pracovnu a relaxační část, ale zároveň nebrání přílivu denního světla.

Ložnice byla zařízena velmi jednoduše, je zde polstrovaná postel s modro-šedým čalouněním a neobvyklé noční stolky. Velkou změnou prošla koupelna. Zařizovací prvky jsou od původních naprosto odlišné. Současně se místnost zvětšila o nevyužívanou část chodby.

Jelikož si majitel přál zakomponovat do bytu industriální prvky, objevují se zde také kovové elementy a dekor kamene v koupelně. Celek tak představuje perfektně sladěnou ležérní eleganci.