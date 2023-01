Konečně jsem našel dostupný pronájem. Panelákový byt je však plný závad

Sprchový kout je oblepený izolační páskou na světlém umakartu a světlé hliníkové liště. O byt mám zájem, protože je v ideální lokalitě. Mohu požadovat po majiteli nemovitosti, aby tyto závady opravil? Nebo mám chtít slevu na nájmu?

Na dotaz čtenářky odpovídá advokátka Vendula Ciběnová

Jelikož jste si prohlédl byt a víte o uvedených nedostatcích již před podpisem smlouvy, tak pokud s pronajímatelem uzavřete nájemní smlouvu, pronajmete si byt v takovém stavu, v jakém bude při podpisu nájemní smlouvy. Pronajal byste si tedy byt i s danými vadami, aniž byste měl nárok na slevu z nájemného nebo na odstranění těchto nedostatků.

Pronajímatel by byl povinen odstranit tyto nedostatky, případně vám poskytnout slevu na nájemném, v případě, že byste si s ním v nájemní smlouvě sjednal, že je povinen tak učinit.

V nájemní smlouvě si můžete s majitelem například sjednat, že je pronajímatel povinen vady odstranit do data předání daného bytu s tím, že pokud tak neučiní, můžete se odmítnout nastěhovat. Nebo si můžete ujednat s pronajímatelem možnost požadovat slevu z nájemného, pokud se do bytu nastěhujete.

Poradna pro nájemní bydlení Pomáháme nájemníkům i pronajímatelům. Pokud řešíte nějakou nepříjemnou situaci spojenou s pronájmem bytu a nevíte si rady, svěřte se nám. Pošlete svůj příběh s dotazem, my najdeme řešení, které zveřejníme. Svůj příběh pošlete na adresu: bydleni@idnes.cz

Občanský zákoník poskytuje nájemci právo odmítnout se nastěhovat v případě, že není byt v ujednanou dobu způsobilý k nastěhování a k obývání, nebo není-li ve stavu odpovídajícímu sdělení pronajímatele.

Nastěhuje-li se nájemce i přes uvedené do bytu, má právo na slevu z nájemného. Vámi uváděné vady však podle mého názoru nezapříčiňují to, že by byl byt nezpůsobilý k nastěhování nebo obývání.

Navíc zná-li nájemce stav bytu již při uzavření nájemní smlouvy, nesvědčí nájemci právo nenastěhovat se do bytu. I kdyby se tedy ve vašem případě v bytě vyskytovaly vady, které by způsobily, že byt nebude způsobilý k nastěhování a obývání, nesvědčilo by vám právo se do bytu nenastěhovat a neplatit nájemné, jelikož by vám byl již před uzavřením nájemní smlouvy znám stav bytu.