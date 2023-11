Pohodlný dům je dokonale přizpůsobený životu a věku svých majitelů

Přízemní rodinný dům s dispozicí 5+kk a s půdorysem do tvaru písmene L se vnitřní stranou otevírá do zahrady skrze velká posuvná okna přes celou šířku pokojů. Velké prosklené plochy lemující tento prostor tak zajišťují jedinečné průhledy do zahrady a nadstandardní přísun denního světla.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

Přízemní dům s užitnou plochou 280 m2 je pro majitele již domovem, kde chtějí trvale žít a najít klid pro četbu, meditaci a relaxaci. Návrh interiéru navazuje na čisté až minimalistické architektonické řešení domu a zároveň odráží životní styl a nároky jeho majitelů.

Ruka mistra

Majitelé bydleli dlouhé roky v Praze, kde jim vyhovoval ruch velkoměsta. Po odchodu dětí chtěli zbytek života prožít v blízkosti Prahy, ale zároveň v klidu a v přírodě. Podařilo se jim získat velice krásný dům, který splňoval jejich přísná kritéria na bydlení.

Okouzlila je především krása přírody Berounska a také dům s velkými prosklenými plochami do zahrady. Jakmile si dům převzali, ihned cítili, že si interiér zaslouží ruku mistra.

Decentně zvolené barvy v obývacím pokoji dávají vyniknout všudypřítomným uměleckým dílům.

Dlouhá léta spolupracovali s Jitku Kobzovou z Ambience Design, s níž se, jak říká majitelka, „již od začátku dívali vždy stejným směrem“, a tak ji přizvali k projektu i tentokrát.

Zadáním bylo navrhnout praktický, nadčasový a neokázale luxusní interiér, s elegantním a kvalitním na míru vyrobeným nábytkem. Vše mělo být ještě dotvořené originálními uměleckými díly a drobnými zařizovacími předměty.

Pro klid a pohodlí

Ústřední prostor domu představuje obývací pokoj s kuchyní. Element dřeva je zde zastoupený masivní dubovou deskou jídelního stolu, kterou nese subtilní kovaná podnož. Prostoru dominuje krb s luxusní pohodlnou sedačkou.

Velkým koníčkem majitelů je četba, a proto téměř v každém pokoji najdete knihovnu. Ani to ale nestačí na rozsáhlou sbírku knih, takže je knihám a také sbírkám luxusních per a hodinek věnována celá místnost hned vedle obývacího pokoje, která musí být snem každého milovníka knih.

K pohodlnému čtení si majitelé dopřáli designovou ikonu v podobě křesla Lounge Chair od Charlese & Ray Eamesových.

Pohodlí ke čtení zajišťuje lety prověřená designová ikona, legendární Lounge Chair od Charlese & Ray Eamesových. Ke křeslu vybrala designérka centrální svítidlo/ventilátor Propeller od firmy Serien, které poskytuje nejen kvalitní osvětlení, ale zároveň i možnost regulace teploty vzduchu v místnosti.

Místo pro odpočinek a relaxaci nabízí ložnice, jíž dominuje komfortní postel značky Hästens. Lůžko je vyrobené z přírodních materiálů a jeho řemeslná propracovanost hýčká nocležníky každou noc svou dokonalostí. Útulnou atmosféru čtecího koutku v ložnici, opět s knihami po ruce, dotváří perský gobelín, který se v rodině dědí z generace na generaci.

Jako úložné prostory slouží převážně vestavěný nábytek vyráběný na míru.

Jednoduché geometrické linie navrženého vybavení, dostatek světla, vyvážené neutrální barevné ladění společně s výtvarnými díly českých i zahraničních umělců (malby – Radek Šmach, plastiky – Christine Habermann von Hoch, fotografie – Martin Stranka, Stone Kim) vytváří harmonický a nadčasový prostor v každém detailu.

Téměř veškerý nábytek je navržený a vyrobený na zakázku. Klíčová zde byla výborná spolupráce s „dvorním“ truhlářem, která se odrazila na vysoké kvalitě provedení a pečlivě propracovaných detailech.

O autorce Jitka Kobzová založila společnost Home Staging a poté Ambience Design. V pětičlenném týmu vytvářejí elegantní a nápadité interiéry, jejichž společným jmenovatelem je kvalitně provedená práce. Důležitý je pro ně otevřený přístup ke klientům a respektování jejich potřeb. Zabývají se rezidenčními a komerčními interiéry u nás i v zahraničí.

V ložnici trůní postel značky Hästens, která se vyznačuje vysokou kvalitou řemeslného zpracování a majitele hýčká komfortními matracemi z přírodních materiálů.

Technické informace Nosné a obvodové zdivo: vápenopískové cihly systémem KM Beta – tloušťka 240 mm Zateplení obvodových stěn: polystyren typu EPS a XPS Fasáda: tenkovrstvá silikonová fasádní omítka WEBER.PAS AQUA BALANCE odstín SU100 (bílá) a SU3E (šedá) Autor projektu: architektonické studio Master-design

