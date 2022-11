U počítače nebo pracovního stolu si dejte pozor na správné osvětlení

Co patří mezi hlavní chyby, kterých se dopouštíme? „Hlavní zdroj může být ze stropu, často je však umístěný uprostřed místnosti a my si stíníme vlastním tělem. Klientům proto doporučujeme ke stropnímu světlu přidat stojací lampy s přímým nebo nepřímým vyzařováním,“ říká Jan Slavíček, projektový manažer ze světelného studia Šajn.

Nejen na stole pro děti by neměly být lesklé předměty, od nichž by se mohlo světlo odrážet.

Stropní svítidlo totiž většinou funguje jako všesměrové, ale devadesát procent lidí (možná i víc) sedí u pracovního stolu proti zdi, takže si zády cloní.

Všesměrové stropní světlo sice oceníte v obývacím pokoji pro odpočinek či relaxaci, ale není vhodné k práci. Centrální stropní světlo musí v pracovně svítit do stropu. Nebo jej lze nahradit lineární lištou.

Bez kvalitní lampy to nepůjde

„Stolní lampa by měla nabízet jednoduchou manipulaci, což znamená například snadný posun nebo nastavení výšky. Plocha má být osvětlena z výšky čtyřicet až padesát centimetrů, úhel dopadu by se měl pohybovat v rozmezí šedesáti a sedmdesáti stupňů. Lampa může mít atraktivní nebo konzervativní design, to záleží na každém, ideální je každopádně s pohyblivým ramenem a neprůsvitným stínítkem. Vhodná je i regulace intenzity světla, tedy stmívání,“ doplňuje Jan Slavíček. Na pracovní plochu by mělo dopadat minimálně tisíc luxů.

V každém případě by se u pracovního stolu nebo v pracovně mělo používat bílé, nikoli žluté světlo. To znamená, že teplota chromatičnosti světla bude aspoň 3 000 kelvinů. Pro lepší soustředění lze zvolit výraznější bílou až do hodnoty 6 500 kelvinů, což je hodnota denního světla.

Další doporučovanou variantou pro osvětlení stropu je použití lineárních lišt, které lze umístit na vysoké skříně nebo knihovny, musí však mít aspoň čtyřicet wattů na metr délky LED pásku a podobně.

Při home office se pro správný index podání barev doporučují buď halogenové zdroje (plynule se i při nižších výkonech stmívají) nebo LED zdroje s CRI 90+ a víc. Slunce má CFR 100 – čím blíž k tomuto číslu budeme, tím víc se přiblížíme přirozenému světlu.

Jestliže trávíte u monitoru počítače hodně času, vyplatí se podsvítit velké plochy (například svítit do závěsu u okna) či použít přisvícení monitorů (svítidlo přímo namontované na monitoru). Jestliže si nejste jistí, jaké osvětlení použít v pracovně nebo u pracovního stolu, bude nejlepší obrátit se na některé světelné studio, kde vám poradí.