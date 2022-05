Skvělé retro lampy musely na svou výrobu čekat přes šedesát let

Od poloviny minulého století vzniklo nespočet designových ikon, jejichž autory byli věhlasní designéři. Oblíbené jsou zejména lampy, které vznikly v Itálii. Nemusíte je pracně shánět ve specializovaných e-shopech nebo dokonce ve starožitnostech. Mnohé z produktů té doby se totiž úspěšně vyrábějí dodnes, další se na trh dostaly teprve teď.

Stahovací lampa Saliscendi byla navržená v roce 1957.

Setkáte se s nimi i na tuzemském trhu, například ve studiu Šajn. V době, kdy je autoři navrhli, nebyla totiž ještě technologie, která by umožnila jejich sériovou výrobu. Vznikly pouze prototypy, které musely počkat desítky let, aby se dostaly do výroby.

Třeba v roce 1957 Achille a Pier Giacomo Castiglioni navrhli nastavitelnou lampu Saliscendi. Následující rok vznikly dvě jedinečné kopie pro milánskou obchodní komoru. Dnes se Saliscendi konečně objevuje jako nastavitelná kovová lampa s dvojitou emisí, která dnes využívá stmívatelné LED světelné zdroje.

Svítící tělo a reflexní disk se tiše posouvají po kabelech a zajišťují dokonale modulované osvětlení. Při pohybu v opačném směru oba prvky rozptylují přímější nebo nepřímé světlo v závislosti na vzdálenosti, kterou jsou odděleny.

Jednoduché a vtipné

Megafono je ikonická stolní lampa z roku 1950 s přímým i nepřímým světlem. Dvoukřídlé směrovatelné stínítko se slonovinovým nebo lesklým černým povrchem je kombinováno s drahocenným mosazným stonkem s galvanickým zlacením, aby se rozzářilo rafinovaným dotekem. Megafone však existuje i jako lustr či stojací lampa.

Když v roce 1965 přišel architekt a designér Giovanni Luigi Gorgoni s lampičkou Buonanotte, kterou navrhl pro milánskou značku Stilnovo, která je nyní součástí skupiny Linea Light G, byl to „úsvit“ průmyslového designu, jak jej známe dnes. Lampička je geniální svou hravostí i jednoduchostí. A moderností.

Jednoduchým pohybem se změní atmosféra pro čtení, pro náladové osvětlení nebo pro spánek. V pražském studiu Šajn (tento název využívá německé slovo Schein – světlo) patří mezi zákazníky k nejoblíbenějším.

Pro Stilnovo vznikl v roce 1969 i další produkt, stolní lampa Gravita, která je součástí kampaně Originals for Original. V době svého vzniku však do sériové výroby jít nemohla, nebyly k dispozici odpovídající technologie.

Lampa Gravita se kvůli složitým technologiím mohla začít sériově vyrábět až v současné době, ačkoli její návrh pochází už z roku 1969.

Autorem lampy je designér Antonio Macchi Cassia. Z technického hlediska tvoří lampu difuzor z extra čirého průhledného foukaného skla, směrovatelná koule je z chromovaného hliníku, základ pak z matného černého eloxovaného extrudovaného hliníku. Použité jsou zde LED světelné zdroje se samostatnými stmívatelnými spínači.

Stmívatelné světlo ve velké skleněné kouli jemně osvětluje prostředí. Menší kovová koule obíhá kolem povrchu díky magnetu a promítá koncentrované a stmívatelné světlo. Ikonická lampa Gravita byla dokonce vydražena v aukci umění a designu na pomoc Ukrajině.

Retro pokračuje

V roce 1978 vznikla lampička Fante (autoři Jonathan De Pas, Donato D’Urbino, Paolo Lomazzi), která díky „svobodě“ sklonu umožňuje současné ovládání osvětlení na desce stolu i nepřímé rozptýlené světlo pro vzestupnou záři. Základna je měkká a příjemná na dotek, dokonale doplňuje proporcionální design.

Stolní Minibox 1981 od Gae Aulentiho a Piera Castiglioniho se zase skládá z kovového těla, pohodlné rukojeti a „neuctivého“ světelného oka, které připomíná estetiku hornické lampy. Magnetické připevnění hlavy umožňuje nasměrování světla, což dává možnost využití lampy na jakémkoli místě. Lampu lze i zavěsit na stěnu.

Stolní lampa Minibox z roku 1981 připomíná hornickou svítilnu.