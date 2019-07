Strašnice byly láskou na první pohled a vyhoření bytu výzva, říká Novák

Rosťa Novák se směje často, gestikuluje ve vzduchu a svým vyprávěním o La Putyce ve vás vzbudí touhu měnit okolní svět k lepšímu. O to se snaží nejen při představeních, ale i samotným divadlem.

Vlastníma rukama ho spolu s ostatními členy souboru a diváky vybudoval v prostoru bývalých holešovických jatek a neúnavně se už pět let snaží přeměnit areál v evropské společensko-kulturní centrum. Letos chystá velkou rekonstrukci domovské scény a celých Jatek 78. Divadlu se přitom v mládí zuřivě bránil.



Dispozice a rodinné zázemí měl excelentní. Osm generací předků z matčiny strany se věnovalo loutkářství, Rosťa je vnukem Matěje Kopeckého. Jeho otec Rostislav Novák hrál přes dvacet let ve Studiu Ypsilon. Ve dvou a půl letech mu profesor dětské psychologie Zdeněk Matějček diagnostikoval mozečkovou nezralost, dnes známou pod zkratkou ADHD.

„Děti s ADHD dospívají často fyzicky dříve než jejich vrstevníci, ale mentálně později. Moc nerozumějí světu kolem sebe, bývají hyperaktivní a potřebují neustálý pohyb. Sport může být jeden z ventilů, jak se vybít a zároveň zvládat své emoce,“ popisuje Rosťa důvod, proč ho rodiče odmala vedli ke sportu.

Nakonec nastoupil na sportovní gymnázium. Po prvním roce však s vrcholovým sportem musel skončit – lékaři mu zjistili rozštěp obratle v páteři. „Přestoupil jsem na Gymnázium Přípotoční, potkal jsem Lukáše Trpišovského, s kterým jsem pak studoval gymnázium i DAMU a pět let působil v Divadle Archa. Lukáš stál i u zrodu La Putyky. Díky němu jsem objevil divadlo,“ vypráví u Strašnického divadla, kde se poprvé postavil na jeviště.

Se třídou zde hráli Malého prince, teď je zavřené. „Začínalo tu divadlo Járy Cimrmana a hrál tu i skvělý soubor X10, ale přesunul se do centra, nechodili sem diváci.“

Až při natáčení časosběrného dokumentu o své rodině si uvědomil, proč se tak urputně snažil divadlu vyhnout. „Měl jsem podvědomý strach, že nedokážu naplnit očekávání diváků a odborníků důstojně pokračovat v odkazu předků. Sportem jsem bojoval proti rodinné tradici, ale teď jsem rád, že v ní pokračuji,“ přemítá Rosťa, který vytvořil unikátní spojení novodobého cirkusového umění s divadelnictvím.

V Cirku La Putyka už desátou sezonu prolíná akrobatická čísla s audiovizuálními prvky, hraním a vyprávěním příběhu. Vybírá si témata, s kterými osobně rezonuje. Naposledy hlediště na Jatkách 78 vyprodala hra ADHD, ve které velmi věrně představuje svět dětí a dospívajících s touto diagnózou, jejich rodičů i vnímání této odlišnosti v historii.

„V obrovské zahradě ve vnitrobloku moje děti vyrostly a já to tu mám díky nim vlastně rád. Dospěl jsem do věku, kdy si cením klidu a ten Strašnice poskytují měrou vrchovatou, ale jako mladý bych se zbláznil nudou. Tady není ani kino.“

Impulzem byla jeho zkušenost dítěte i rodiče dítěte s ADHD, při realizaci spolupracoval s psychology, stovkou dětí, jejich rodiči i učiteli. Obdiv sklidil jak u diváků, tak u divadelních kritiků i odborníků. Na divadelních prknech vystupoval i se svým synem v představení Family, s otcem hraje v Black Black Woods.

Jako součást rodiny vnímá i celý soubor, mnoho členů je z původního uskupení, společně tráví spoustu času a vybudovali i divadelní prostor Jatka 78. „Pět let jsem věnoval čas a energii rozkvětu holešovické tržnice, možná uzrál čas i na Strašnice. Praha 10 má krásná místa, která jsou však zdevastovaná, například kulturní dům Eden, divadlo Mana nebo Vzlet,“ uvažuje Rosťa.

Boží klid

Do Strašnic se přestěhoval z Vinohrad kvůli rodině. S manželkou Kristinou Záveskou-Novákovou hledali větší byt pro tři děti. Našli ho v cihlovém domě s velikou zahradou. „První noc jsem se budil tichem. To jsem do té doby vůbec neznal. Na Vinohradech cinkají tramvaje, jezdí auta, venku se pořád někdo baví, tady je ticho. A nad ránem začínají zpívat ptáci.“

Strašnice První zmínky o obci pocházejí z roku 1185, kdy patřila Vyšehradské kapitule. Po bitvě u Štěrbohol v roce 1757 byly Strašnice zpustošené a pomalu ožívaly až do počátku 20. století.

Za první republiky tu vznikaly chudinské slumy i dělnické čtvrti. Kolonie Za Dráhou (v okolí Mokřanské ulice) přestala být považována za nouzovou až v roce 1962 a ulice konečně získaly jména, kolonie Na Slatinách je nepřístupná.

Starou zástavbu nahradily v 70. a 80. letech paneláky a činžovní domy.

Mezi architektonické perly patří Trmalova vila, největší krematorium v Evropě konstruktivistické Krematorium Strašnice a moderní Radio Svobodná Evropa nebo kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie.

Chcete-li se o Strašnicích dozvědět více, projděte se po 3,5km naučné stezce. Začíná u stanice metra Strašnická.

Okamžitě se zamiloval, a když před pěti lety byt kompletně vyhořel, vzal to jako výzvu vybudovat si domov snů. S architekty ze studia DDAANN vytvořil oázu klidu. „Doma si chci odpočinout, naučil jsem se práci a rodinu oddělovat a užívám si, že tu žijeme trochu jako na venkově. Všichni se známe. Rád chodím na sklenku vína do obchodu Cheesy Market, vozí tam skvělé sýry, těstoviny a omáčky z Itálie, příjemná je cukrárna Dolce Carosello nebo restaurace U Kašpárka. Akorát mě štve, že řadu drobných krámků na ulici Turnovského přerušuje herna, kasino. Raději bych si tam došel koupit lokální ovoce, zeleninu nebo dobroty od farmářů, ale je tu pouze jeden obchůdek na Černokostelecké,“ zamýšlí se Rosťa.

Strašnice protínají tři hlavní tahy – Černokostelecká, Průběžná a Úvalská a na rozdíl od ostatních čtvrtí nemá moc zelených ploch. Zástavba cihlových činžovních domů střídá dvoupodlažní domky sídliště Solidarita a rodinné vilky.

„Chybí mi tu náměstí, na kterém by se lidé scházeli. V poslední době oživily rodiny s dětmi park mezi Strašnickým divadlem a ulicí Turnovského, krásný a zajímavý byl také rodinný klub Jablíčkov v jednom ze sklepů. Strašnice jsou perfektní čtvrť pro rodiny s dětmi. Je tu klid, do centra pět minut a zároveň hodně sportovního vyžití. Se syny rádi chodíme do skateparku a na lezeckou stěnu na Gutovku nebo bruslit na nový zimní stadion IceRink. Před třemi lety jsem začal trénovat na závod Ironman a každý den ráno jsem běhal desetikilometrový okruh, objevil jsem tak Strašnice z úplně nové perspektivy,“ vypráví Rosťa.

„Fascinuje mě, jaké má lidské tělo neuvěřitelné možnosti, hranice si tvoříme jen v hlavě. Účastním se závodu pro tu radost z vítězství sám nad sebou, cítím, jak se mění způsob uvažování i v mých ostatních aktivitách. Nekladu si malé cíle, sice to nemusí vyjít, ale chci to zkusit,“ uzavírá Rosťa Novák.

Rostislav Novák ml. (39 let) Pochází ze slavné loutkoherecké rodiny, po studiu gymnázia a DAMU se stal také hercem. Hrál ve Stavovském divadle, v Divadle Archa či Minor, v seriálu Cirkus Bukowsky či Velmi křehké vztahy a v mnoha filmech, například Piko nebo Hořící keř. Před 10 lety založil soubor Cirk La Putyka a před pěti lety otevřel společensko-divadelní prostor Jatka 78 v Holešovické tržnici. Na přelom září a října chystá novou hru Don Quijote, v prosinci uvede oblíbené představení Up & Down se symfonickým orchestrem. Rád běhá závod Ironman, vaří a navštěvuje zajímavé restaurace. Je ženatý, má tři syny.

La Putyka - Jatka 78

VIDEO: La Putyka - Jatka 78





