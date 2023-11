Návrhářka Loudová žije s rodinou v domě. Postavili ho sami na bývalém poli

Pozemek, na němž dnes stojí dům, dostal Martinin manžel od svého dědy a původně na něm bylo pouze pole, kde se pěstovaly brambory. Se stavbou domu se začalo před dvaceti lety a postupně se dostavěla i dílna a další menší objekty.

Martinin manžel má vystudovanou stavební průmyslovku, proto si řadu věcí zvládl udělat na stavbě sám, k ruce měl jednoho zedníka. „Dům jsme postavili v podstatě svépomocí, protože jinak by to ani z finančních důvodů nebylo možné,“ svěřila nám návrhářka s tím, že poslední rekonstrukcí prošel dům během koronavirové pandemie.

V době pandemie zvládli manželé zastřešit bazén, aby se mohli koupat po celý rok, vyměnit okna a udělat nové podlahy, v nichž je zabudované topení. „Objížděla jsem v té době obchody po celé republice, kterým dodávám svoje modely, a když jsem přijela domů, zjistila jsem, že jsou vysazená okna. Kvůli absenci oken a přestavbě přízemí jsme tři měsíce bydleli v prvním patře. Bylo to sice chvílemi náročné, ale jsem ráda, že se nám povedlo vše dotáhnout do zdárného konce,“ svěřila nám Martina s tím, že práce na domě nekončí v podstatě nikdy.

Dům se skládá z přízemí a prvního patra. Vstupuje se do něho prostornou předsíní, odkud vedou schody do patra, kde mají svoje pokoje děti. V přízemí se nachází kuchyň spojená s jídelnou a obývacím pokojem. „Jídelnu a obývací část mám moc ráda, protože tady trávíme největší část dne. Je to pomyslné centrum našeho rodinného života, jelikož se sem všichni pohodlně vejdeme,“ říká Martina o svém bydlení.

Dominantou místnosti je krb, který dokáže prostor během chladných večerů krásně vytopit, protože je napojený na celý topný systém v domě. V obývacím pokoji nechybí ani hudební nástroje, protože nejstarší syn hraje na bicí a dceru baví hra na klavír. Z barev převládá bílá a černá, doplněná o červenou, vše jsou to barvy, které paní domu preferuje. Z obývacího pokoje se dá vejít i do ložnice, která je velmi vzdušná a nechybí v ní manželská postel a zrcadla.

Koupání i v zimě

Z obývacího pokoje vedou dveře do místnosti s bazénem a sprchou. Bazén byl původně pouze venkovní, což ale nebylo moc praktické. „Bohužel v našich končinách není tolik teplých dní, proto jsme se rozhodli bazén zastřešit, abychom se mohli koupat celoročně. U bazénu odpočívám a pracuji. Je to místo, odkud mám dobrý přehled, co dělají děti i naše fenka bernardýna,“ prozradila návrhářka.

K nemovitosti patří i velká zahrada, u níž se rodina snažila, aby byla co nejvíce bezúdržbová. Trávník v současné době seká automatická sekačka, jelikož Martinin manžel předtím musel po pozemku jezdit čtyři hodiny na sekacím traktůrku, aby trávu zvládl posekat. Chloubou zahrady je jezírko s vodopádem, v němž žije spousta různobarevných ryb.

Na pozemku stojí ještě jedna nemovitost. V ní se nachází návrhářská dílna. Dílna je plná látek, šicích strojů a dalších nezbytností. V současné době v ní pracuje několik švadlen, které návrhářka zaměstnává.

„S manželem jsme začínali od nuly. Myslím si, že je to na každém vidět, jestli podnik vybudoval sám, nebo ho zdědil,“ říká Martina, které na jejích zaměstnancích záleží. Její modely nosí dnes řada známých osobností, jako je kupříkladu herečka Eva Burešová, operní pěvkyně Andrea Kalivodová nebo moderátorka Miluše Bittnerová. V současné době má Martina Pipková Loudová svůj obchod v nákupním centru Westfield Chodov, ale do budoucna nevylučuje, že by se přestěhovala více do centra hlavního města.