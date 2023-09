Známá herečka a bubeník z Chinaski žijí svůj sen v krásném domě za Prahou

Ani jeden z hlavního města nepochází, ale spojilo je studium na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Lucie už v té době vlastnila garsonku, a tak zamilovanému páru, který letos oslavil už šestnáct let vztahu, nic nebránilo v budování společného hnízdečka. Když bylo jasné, že se rodina bude rozrůstat, vyměnili garsonku za 3+kk v novostavbě v pražské Podbabě s velkou předzahrádkou. I když oba vyrůstali v bytě, toužili po domě se zahradou mimo rušné město poblíž Prahy.

„Jak bylo trochu volna, jezdili jsme za hranice Prahy 6 a tam jsme objevili nádhernou obec, kde byla vybudovaná krásná čtvrť s novými domy, v okolí krásná příroda, mlýn, rybník a úžasné dětské hřiště,“ vzpomínají.

Oblast si zamilovali a snili o tom, že některý z domů bude jejich. Štěstí se na ně usmálo, když byl Lukáš na turné s kapelou v Austrálii. „Ráno jsem se vzbudil, žena mi volala celá nadšená, že nám našla náš dům,“ směje se Lukáš. Lucie pilně sledovala prodej domů a hned po manželově návratu domluvila prohlídku.

„Když jsme sem poprvé přišli, hned jsme věděli, že je to ono. Dům nám vyhovoval svými dispozicemi, navíc měl krásnou a velkou zahradu, která zdaleka nevypadala tak jako dnes, práce na ní bylo na roky, ale to pro nás byla příjemná výzva.“

Dům už byl obývaný předchozími nájemníky, a tedy částečně zařízený, kuchyňská linka v přírodních barvách oběma vyhovovala, příjemným bonusem byl i plynový krb, který si nechali obložit kameny. Velký stůl s výhledem na zahradu je centrem rodinného dění, pokud jsou děti na zahradě, díky velkým oknům na ně rodiče dobře vidí, v létě se život přesouvá na velkou terasu, navazující na dům, kde den začíná snídaní a končí večerním grilováním.

V létě žijí na zahradě

Na zahradě je i menší altánek, ozdobený barevnými žárovkami, který si oblíbily zejména dcery sympatického páru. Využívá se hlavně při oslavách narozenin holčiček, kdy je velkolepě ozdoben, samozřejmě hlavně růžovou barvou. Pro děti zde nechybí ani bazén a trampolína. Zahrada i celá oblast jsou velmi klidné, hodně majitelů domů tráví čas v zahraničí. Prostorný obývací pokoj slouží k setkávání celé rodiny hlavně večer, překvapivě v něm není televize, Lucka s Lukášem dávají přednost společným aktivitám, třeba hraní her a povídání si s dětmi.

„Televizi v obýváku jsme měli, ale skončila v krabici, děti mají povolenou techniku jen na omezený čas, tablet jen třeba na půl hodiny denně, a co se týká nás, pořady, které nás zajímají, si pustíme v pracovně.“ V pokoji zaujme na první pohled starý gramofon, ten je ovšem retro jen zdánlivě. Ve skutečnosti replika skrývá veškeré vymoženosti současné techniky, třeba CD přehrávač. V horním patře je v největším pokoji ložnice s dominantní čalouněnou postelí v romantické barvě.

„Je opravdu velmi pohodlná, dělaná na míru, nadstandardně veliká, abychom se do ní vešli všichni čtyři. Matrace jsme také dlouho vybírali a zkoušeli, přece jen tam trávíme velkou část života. Zatím spí holky s námi, i když tady mají i svou postýlku se skluzavkou, ale doufáme, že časem se konečně přestěhují do svého pokoje,“ smějí se manželé. Pokojíček děvčat je tedy zatím spíše hernou, a to ne ledajakou, speciální místo v ní zabírají plyšáci z Kouzelné školky, pořadu, kde Lucka vystupuje. Největší láskou holek je Fanynka, možná i proto, že je největší. Vedle má svou „hernu“ tatínek Lukáš.

„Je to moje pracovní studio, nahrávám tady, skládám, připravuji se na natáčení desek a na koncerty s kapelou. V letošním roce jsme hráli na několika festivalech, v amfiteátrech, letních kinech a zámeckých zahradách. U nás doma ve studiu také muzicírujeme s celou rodinou, vzniklo zde i album Lucka zpívá písničky ze školky, na kterém dcery Elenka a Sofinka zpívají sbory. Místnost je akusticky odhlučněná, ale tím, že nejsem v bytě, ale v domě, mohu hrát, jak chci,“ vysvětluje Lukáš.

Život dle zásad feng-šuej

Vedlejší pokoj pro hosty je využíván rodiči, kteří jezdívají na návštěvu, ale i Lukášem, pokud se vrací pozdě z koncertu a nechce rušit zbytek rodiny. Celý dům byl zařizován v konceptu čínského učení feng-šuej, které se pokouší nastolit harmonii v prostoru a umožnit nerušené plynutí energie čchi. „S paní Ludmilou Djemelovou, která se v tomto oboru vyzná, jsme konzultovali už zařizování předchozího bytu a připadalo nám, že vše fungovalo výborně, proto jsme se na ni opět obrátili, abychom dům vyladili. Různé artefakty nám zdobí i dům, východní filozofie je nám blízká,“ říkají manželé.

V domě je několik koupelen, ale nejoblíbenější je ta s velkou vanou, umístěnou v prostoru, kam se vejde celá rodina, jak nám se smíchem názorně ukázali.

Ve vaně bývá zábava i v Semaforu, neboť se tam odehrává podstatná část představení Dobře placená procházka, v němž Lucie účinkuje. A oblíbenou rekvizitou a součástí šatníku paní domu je slaměný klobouk, který nosí ráda i v civilu, a možná proto, že jí tak sluší, v něm dostala i roli. Tedy v inscenaci Slaměný klobouk, který měl nedávno premiéru v Divadle Lucie Bílé, kde hraje Lucka naivní vesnickou dívku, která by se ráda vdávala. Pracovně se tedy ani jeden z partnerů nenudí. „Máme své sny a toužíme je naplnit. Je radost mít spokojenou rodinu, zdravé děti, hezké bydlení a práci, co nás baví. Už chybí ke štěstí, tedy hlavně holek, ještě nějaký ten pejsek,“ uzavírají se smíchem Lucka s Lukášem.