Zpěvačka Michaela Linková si splnila sen. Postavila si dům za Prahou

Vše přitom začalo nenápadně. „Spolu s mým mužem jsme do této lokality často jezdili, není to daleko od Prahy, líbí se nám zdejší lesy, louky a krajina vůbec. Chodívali jsme tady na houby a doslova jsme si to tu zamilovali,“ vzpomíná Michaela Linková.

„Postupem času jsme se tady rozhlíželi po nemovitostech, až jsme našli tento dům, který byl ve fázi hrubé stavby. Slovo dalo slovo a od předchozího majitele jsme hrubou stavbu odkoupili. Dům jsme si pak dodělali podle svých představ a letos je to už sedm let, co je hotový,“ vypočítává hvězda osmdesátých let.

„Sešla se tehdy řada šťastných náhod, podařila se nám tato koupě, podařil se nám prodej pražského bytu, zkrátka jsme měli štěstí,“ pochvaluje si brunetka, která natrvalo opustila Prahu a spolu s manželem se usadila nedaleko Dobříše.

Ostatně i k seznámení s manželem jí pomohla náhoda, i když v tomto případě to byla náhoda nešťastná. „Měla jsem kadeřnictví v ulici, která se rekonstruovala, pokládal se nový povrch a chodníky. Při těch stavebních pracích odlétl nějaký kámen a rozbil mi výlohu. Zavolala jsem si vedoucího té stavby, no, a už jsme spolu čtrnáct let,“ říká s úsměvem Michaela Linková.

Sousedé jsou skvělí

Se zařízením novostavby manželé problém neměli. „Nábytek jsme přivezli ze starého bytu, něco jsme dokoupili a naštěstí máme i podobný vkus, takže to bylo bez obtíží,“ pochvaluje si. „Už bych se do Prahy nevrátila. Třeba už jen díky sousedským vztahům, které jsou tady skvělé. Máme ohromné sousedy, všichni tu jsou milí a přátelští, jsme skvělá komunita,“ vypočítává výhody bydlení v satelitu.

Přízemní domeček typu bungalov nepatří k největším, ale to s sebou nese i některá pozitiva, například se nemusí tolik uklízet. Hlavním prostorem, kde to žije, je obývací pokoj, který pozvolna přechází přes jídelní stůl až do kuchyně. Ta je v praktickém tvaru U, takže je vše při ruce. Okrová barva dřeva se skvěle doplňuje s bílým obložením, které propůjčuje moderní kuchyni světlost a vzdušnost. Vedle ní je tu ještě chodba vedoucí do ložnice a Michaelina pracovna.

„K velkému benefitu domečku počítám sezení venku. Od brzkého jara do pozdního podzimu žijeme pod pergolou, na zahradě, na čerstvém vzduchu,“ říká dnes už bývalá kadeřnice, jejímuž podnikání učinily přítrž covidové restrikce.

„Vracím se teď ke zpěvu, jsem hostem příbramského ženského sboru Krásky a ještě jsem členkou Staroknínského chrámového sboru. Mám teď období, kdy jsem okouzlena klasickou hudbou, a v těchto projektech mám velkou příležitost se realizovat. Navíc jsem se teď spojila s vynikající houslistkou Monikou Cimprich a klavíristkou Jarmilou Štruncovou a založily jsme trio Romanza Music. Čeká nás teď brzy dokonce vánoční koncert v Praze,“ uvedla Michaela Linková a upřesnila, že vystoupení se uskuteční 15. prosince v kostele sv. Martina ve zdi, což je nedaleko Uhelného trhu. „Lístky už jsou dokonce v předprodeji v síti Ticketportal,“ upozornila Linková.

Vedle toho všeho se paní domu stará také o dva psí společníky. „Jsem taková psí máma a je to velká zodpovědnost. Kontinentální buldok Charlie, kterému bude devět let, má dost velké zdravotní obtíže, kvůli kterým jsme měli problém jet na dovolenou. Fence baseta Meggie je sedm let a také na tom není zdravotně nejlépe,“ říká Linková posmutněle. „Jsou to ale naši miláčci, nedala bych je. Nicméně střízlivě říkám, že to jsou mí poslední psi,“ dodává odhodlaně.