Zpěvák Jary Tauber žije s přítelkyní v bytě u Kladna a sní o vlastním domě

Do nového domova se Jary s Anežkou nastěhovali loni v září. Byt je v podkroví domu, který je po rekonstrukci, proto splňuje veškeré nároky mladého páru. Najdeme tu kuchyň spojenou s jídelnou a obývacím pokojem, ložnici, pracovnu a samozřejmě také koupelnu s toaletou. Vše je zařízeno vkusně a moderně, dominuje tady bílá barva a neutrální odstíny.

„Předtím jsme bydleli v centru města, ale zmizeli jsme odtamtud, protože tady na okraji je to lepší. Když jsme se s přítelkyní nastěhovali, byla tu jenom kuchyň, ostatní vybavení jsme si pořídili sami,“ prozradil Jary.

S přítelkyní mají naštěstí stejný vkus, a proto pro ně nebyl problém vybrat nábytek a doplňky. Se sousedy mají dobré vztahy, takže jim nový byt přináší velkou radost. „Zařizování domova mě baví a rád se dívám na pořady o bydlení,“ uvedl dále zpěvák a dodal, že i když je v bytě spokojený, přesto do budoucna nevylučuje, že by si pořídil vlastní dům.

Obývák, kuchyň a jídelna jsou spojeny dohromady, proto tvoří největší místnost v bytě. Zařízení je především v bílé barvě a nejvýraznější dekorací je krbová římsa, která vypadá hezky hlavně během Vánoc. Protože je bydlení mladého páru v podkroví, najdeme tu zkosené stropy a trámy, což činí interiér zajímavějším, má to ale i praktické limity.

Na podlaze leží předložka z hovězí kůže, jež podlahu zatepluje. Místo pro odpočinek najdeme i na širokém vnitřním okenním parapetu, kde pohodlí zaručují kožešiny a místo tak nabízí příjemnou relaxaci, třeba se šálkem kávy v ruce.

„Vaří především partnerka, protože mě příliš nebaví vařit zdravá jídla. Když něco připravuji já, je to především maso a tučnější pokrmy, což si vzhledem k tomu, že se snažíme sportovat a udržovat se v kondici, dopřáváme jen občas. Naším koníčkem je navíc chození do restaurací, proto doma chystáme většinou jen večeři, na druhou stranu nás ale baví péct moučníky a dezerty,“ prozradil hudebník, který přímo za jídelní stůl se židlemi umístil knihovnu, aby oddělovala prostor od vchodových dveří do pracovny.

Ložnice je zařízena jednoduše a moderně, protože Jary i Anežka chtěli, aby prostor působil vzdušným dojmem. Je tu manželská postel a zdi zdobí především fotografie páru.

Místo pro práci

V bytě samozřejmě nechybí pracovna, kde Jary skládá písničky a hraje na kytaru. Nejraději tu sedí v křesílku z bíločerné kozí kůže, která nabízí nejen pohodlí, ale i jistou dávku originality – žádné dvě kozí kůže nejsou stejné.

V pracovně si zpěvák sám vymaloval a přišrouboval poličky. Na zdech visí fotografie, například ze společného amerického turné s Petrem Jandou. Visí tu ale i nově pokřtěné CD s názvem Tolikrát.

„Album je hlavně o životě, do textů jsem se pokusil přenést věci, které lidé zejména v mém věku běžně zažívají. Teď mám od června až do září díkybohu každý týden koncert. Jsem rád, že se to všechno zase rozjíždí, protože já jsem začal sólovou kariéru zrovna v době, když začal covid. Další desku bych rád vydal příští rok, protože nápadů mám naštěstí pořád hodně. Skládám také hudbu pro Karolínu Gudasovou Neuvirthovou a její projekt Karol a Kvído, jejíž hudba je určena dětem,“ uvedl Jary.

Prozradil také, že mu má brzy vyjít klip k písničce Pro jednou, která je na novém albu a která patří mezi posluchači k nejoblíbenějším. Objeví se v něm i řada známých tváří.

Muzikant tady má také poháry z tenisových turnajů – tenis hrával v dětství závodně a dnes si rád zahraje s přáteli a kolegy, jako jsou Petr Janda nebo Leona Machálková. Jeho dalším koníčkem je westernové ježdění, takže doma nesmějí chybět boty známé jako koně a samozřejmě pár stetsonů.

Na dvoře za domem je k dispozici zastřešené posezení vybavené grilem a improvizovanou kuchyní. Místo proto dokáže skvěle posloužit jako prostor pro setkávání s přáteli a rodinou i během deštivých dní. Hudebník tu s přítelkyní zejména během teplých večerů rád tráví čas a dokáže sám ugrilovat i chutný masitý pokrm. „Za domem nám běhají srnky,“ upozornil ještě se smíchem Jary, jenž si na okraji města občas připadá jako na venkově.