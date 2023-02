Pronajatý byt zařídili s minimem financí, využili i bazary a blešáky

Paní Jaruška je žena typu „tryskomyš“ a její věty často končí slovem „nezastavujem!“ Kde bere energii, lze těžko pochopit, asi ji má od dětí, které hlídá jako profesionální chůva. Každopádně je velmi činorodá a šikovná. Poklady z kontejnerů, bazarů a blešáků dokáže proměnit v pěkné věci, které dál slouží svému či jinému účelu, který jim vymyslí.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

S majiteli bytu se noví nájemci dobře a dlouho znali, takže když se majitelé stěhovali do ciziny a nabídli jim byt k dlouhodobému pronájmu, neváhali a rádi se přestěhovali ze stísněného malého bytu do většího a mnohem komfortnějšího. Cena byla téměř totožná, takže nebylo co řešit. Vybavení sice nebylo podle Jaruščiných představ, ale věděla, že i s tím si poradí.

K obrazu svému

Styl, který má Jaruška ráda se dost často obměňuje, stále se však drží v okruhu retro, scandi, boho a tak podobně. Výsledkem je zajímavý a vždycky vkusný mix, který dodává interiéru útulnou atmosféru. Když v ložnici musela zůstat bílá skříň z lamina, Jaruška ji doplnila natřeným drátěným košem s ušitou látkovou vložkou.

Dvoulůžko doplnila květinovým stolkem vlastní výroby a zrcadlem v rámu ze starého kovového okna. Bytovým doplňkem je tady i kožený medicinbal sehnaný na inzerát.

Kuchyň, která je už vzhledově trošku retro, ale nesmělo se s ní hýbat a stále ještě dobře slouží svému účelu, vyšperkovala ikonickými retro spotřebiči KitchenAid, dřevěnými prkénky, dózami, sklenicemi a vším možným, co kuchyň pěkně zabydlelo. K ostrůvku teď náleží i stará zrestaurovaná lavice a dřevěné bedýnky.

Aby v interiéru nepřevládalo jen tmavší dřevo, paní domu ho tu a tam doplňuje bílou barvou.

Do jídelny se hodil bílý jídelní stůl s bílými židlemi a jedním pokladem z kontejneru, industriální retro židlí, která opět prošla Jaruščinou úpravou. V obývací části trůní rohová sedačka z KIKA, která je doplněná konferenčním stolkem vlastní výroby.

Bílé zákoutí s modulem vysokých skříní po majitelích zútulňuje bílý ušák z IKEA. Obývacímu pokoji dodává další rozměr balkon, jenž je v letních měsících stále otevřený a ve městě tak rodině nahrazuje zahradu. Je totiž plný zeleně a k odpočinku nabízí i křesla a pohovku z palet. K výživnému spánku vybízejí i lapače snů z Jaruščiny „dílny“.

S Jaruškou a Zdeňkem žije v bytě ještě čerstvě dospělá dcera Bára, jíž Jaruška zařídila decentní pokoj hodný mladé slečny. Růžové plyšáky už nahradily trofeje z florbalu a celý pokoj je plný zeleně a přírodních materiálů. Kovové černé prvky nábytku krásně doplňuje dřevo, ať už v podobě krycí desky odkládacího stolku či polic v kovovém konzolovém stolku nebo obyčejného trámku sloužícího jako police.

To všechno je v celém světlém a vzdušném bytě doplněno rozbujelými květinami, z nichž paní domu také preferuje ty retro, jako je fíkus, monstera, yucca či dracena. Tyto rostliny jí připomínají hezké dětství a navíc začínají být zase v kurzu.

Originálním kouskem je i zrcadlo vsazené do rámu ze starého kovového okna

