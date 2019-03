Retro zaplnilo malý byt v činžovním domě. Přesto působí moderním dojmem

Pro řešení náročného zadání zvolili architekti odvážný koncept, rozhodli se zcela prohodit dřívější účel původních místností. „Pokoj, ve kterém byla původně kuchyně, jsme rozdělili na část pro ložnici a část pro průchozí šatnu. Do většího a hezčího pokoje s arkýřem, kde byla dříve ložnice, jsme umístili hlavní obytné centrum bytu,“ vysvětluje Ing. Martina Karafiátová z pražského studia StAr atelier.

Pruh natřený magnetickou barvou plní funkci „memories wall“.

Z technického hlediska šlo o kompletní rekonstrukci, při níž bylo nutné část stěny oddělující dva původní pokoje vybourat a nový otvor podchytit ocelovým profilem.

Části nových příček přitom musely být kvůli stáří domu a eliminaci zatížení na původní trámový strop ze sádrokartonu. Kromě toho bylo nutné repasovat původní dřevěnou vlýskovou podlahu v místnosti.

„Náročné úpravy se však vyplatily. Vznikla prostorná multifunkční místnost, která je vhodná jak pro přípravu jídel, tak i pro stolování až šesti lidí,“ říká Ing. arch. Jan Maloušek, druhý autor projektu.

Kromě kuchyňské a jídelní části je součástí místnosti také relaxační zóna situovaná v arkýři, kterou tvoří dvě křesílka z 60. let opatřená novým potahem, a pracovní stůl s místem na notebook a tiskárnu sloužící jako zázemí pro majitelku bytu, která pracuje z domova.

Retro i moderní prvky v symbióze

Kromě zrepasovaných židlí EXPO 58 od společnosti TON umístěných u jídelního stolu a křesel v relaxační zóně byl nábytek v hlavní místnosti vyroben na míru. I díky tomu se design celého prostoru nese v duchu zajímavého mixu současných trendů a prvků z 30., 50., 60. let, ale také „osmdesátek“ odrážejících velkou zálibu vlastníků bytu v retro stylu.

„Skříně a další úložné prostory jsou opatřeny nábytkovými plochami v elegantním šedém a bílém polomatném lakovaném provedení, které je kombinováno se strukturou přírodního dubu. Průhledy, vystupující i ustupující hladké plochy přitom vytvářejí promyšlenou hru, která má za účel jediný cíl, vyvolat dojem co největšího obytného prostoru,“ vysvětluje designérka.

Prostorná volná plocha stěny za jídelním stolem je určena pro odkládání kytar, které jsou koníčkem jednoho z investorů. „Když se kytary sundají, může stěna sloužit například jako plátno pro promítání filmů a nahradí televizi, tu si majitelé nepřáli,“ říká architekt Maloušek.

Prostorná multifunkční místnost je vhodná jak pro přípravu jídel, tak i pro stolování, relaxaci i práci z domova.

A pokračuje: „V místě, kde tato stěna v rohu navazuje na kuchyňskou linku, vznikl navíc pruh natřený magnetickou barvou. Plní funkci memories wall, tedy plochy, na níž je možné magnetkami přichytit pohlednice, fotografie z dovolené či nákupní seznam.“

Duch minulosti v předsíni

Kuchyňská linka volně pokračuje z hlavní místnosti směrem do úzkého prostoru průchozí šatny, kde je ve skříni schována pračka i sušička. „Příčnou linku průchozí šatny v půdoryse bytu pak uzavírá šedá třídílná šatní skříň až ke stropu, která poskytuje úložný prostor pro oblečení,“ popisuje Martina Karafiátová.

Hexagonální dlaždice podtrhují retro vzhled prostoru.

Na stěně u šatní skříně umístili architekti vysoké zrcadlo opticky zvětšující prostor a propojující průhledy mezi hlavní místností a předsíní. Ta v sobě nezapře silného ducha minulosti.

Za to vděčí zejména využití originálních retro prvků, jako jsou klasické věšáky Eames Hang it all od Vitry, mléčná stropní strukturovaná světla z 80. let, která pocházejí ze zásob majitelky bytu, nebo dřevěný prádelník z 60. let. „Retro ladění celého prostoru navíc podtrhují hexagonální dlaždice, které pokračují i do koupelny a toalety,“ popisuje designérka.

Nádech funkcionalismu v koupelně i toaletě

Koupelna a toaleta jsou od předsíně odděleny původními dveřmi z 30. let minulého století. Pro potřeby rekonstrukce je nechali architekti zrepasovat, a to včetně kování.

„Pro obložení stěn koupelny a toalety jsme zvolili drobnou bílou mozaiku, která svým jednoduchým a strohým stylem připomíná funkcionalistické interiéry,“ připomíná Jan Maloušek.

Drobná bílá mozaika připomíná funkcionalistické interiéry.

Další významnou změnou v prostoru koupelny bylo nahrazení původní vany velkorysým sprchovým koutem, který dodává celé koupelně lehkost a vzdušnost.

Jako samostatná jednotka a dokonalé útočiště pro odpočinek a soukromí působí v rámci celého bytu ložnice vytvořená z části původní kuchyně. „Ložnici jsme se rozhodli vymezit jako samostatný kvádr vložený do celého prostoru, u něhož pocit uzavřeného dojmu umocňují dveře ukryté v líci stěny,“ vysvětluje designérka.

Stěny ložnice jsou nejenom z praktických důvodů, ale i pro navození dojmu útulné „skrýše“ osazeny dřevěným obložením s bílými policemi. „Jde o několikrát použité čelo k posteli z IKEA, u kterého se nám moc líbilo provedení rastru i materiál, a tak jsme se rozhodli, že těmito čely obložíme obě stěny u postele,“ vysvětluje Martina Karafiátová.

Díky využití současných i retro prvků a originálním nápadům při výběru materiálů i řešení dispozice bytu se architektům podařilo překonat náročnost zadání a vytvořit i na malé ploše dostatek životního prostoru a zároveň zachovat původního ducha domu z 30. let minulého století.

Pracovní stůl slouží pro práci z domova.