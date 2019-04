Pořídili si byt v bývalém hotelu Ritz. Zařídili si jej retro nábytkem

Černá, kov, dřevo, imitace betonu, obdélníkové obklady připomínající podchod newyorského metra. Nedávná rekonstrukce změnila poněkud zámecký vzhled třípokojového bytu k nepoznání.

Prkna z dřevěné podlahy posloužila pro desku stolu na míru. Křeslo, takzvané bruselské lízátko, dostalo nový čaloun.

Petra jej náhodou objevila na stránkách luxusní realitní společnosti v době, kdy s Přemyslem bydleli v pražském podnájmu a rozhlíželi se po vlastním bydlení. Do Prahy se partneři stěhovali z Brna, kde se seznámili. Očekávali zajímavější pracovní uplatnění, ale připouštějí, že se možná jednou posunou dál.

Nemovitostí na prodej bylo dost, pro mladý pár byly rozhodující finance. „Ceny byly už před třemi lety dost vysoké. Obesílali jsme kdeco, chodili se dívat. Většinou šlo o domy i byty zralé na generální rekonstrukci,“ vzpomínají.

A Petra dodává: „Cena tohoto bytu přesahovala pět milionů, takže jsem odepsala spíš z legrace. Když se ozvali, trochu jsem litovala. Makléř mě přesvědčil, ať se přijedeme podívat, že majitel na ceně netrvá, a šéf v práci mi poradil, že se toho nejvíc ukáže, když v bytě přespíme...“ Z výletu na Zbraslav (nyní část Prahy) se vrátili nadšeni: okolo lesy, blízko voda, místo doporučili i sousedé, navíc majitel snížil cenu.

V hotelovém apartmá

„Na byt jsme si vzali hypotéku a stihli to za relativně dobrých podmínek. Do domu jsme se zamilovali, okolí jsme prochodili a proběhali, v létě vyrážíme s grilem do lesa. Výhodou je, že tu bydlí jen sedm rodin. Jednou bych dům rád koupil celý, zatím dělám předsedu společenství vlastníků,“ komentuje Přemysl, kterého zajímá historie domu i místa, shání informace i dobové pohlednice.

A doplňuje: „Chtěl bych sem velkou historickou fotografii. Mám jen problém s časem, archivy zavírají moc brzy.“ Předešlá rekonstrukce bytu proběhla po povodních v roce 2002. Promítly se do ní tehdejší trendy i nevkus, parkety přetřené rudou barvou, rustikální dlažba odstínu terakota, kuchyň z bukové dýhy doplněná smaragdovou, koupelna v historizujícím stylu.

Podobnou rekonstrukcí prošel i takřka stoletý dům, vypadá jako bytovka z 90. let s plastovými okny, a tak kolemjdoucí ani nenapadne, že to je původní prvorepublikový hotel Ritz.

„Zapomenutý je i jeho majitel, Emanuel Viktor Voska. Úspěšný, po léta nepolapitelný československý špion a blízký Masarykův spolupracovník poskytl hotel k rekreaci legionářů, před druhou světovou válkou v něm pak zařídil azyl pro německé uprchlíky,“ dodává Přemysl.

Minimalismu tak akorát

Když partneři byt koupili, vybavení odvezli nebo prodali. Začali s proměnou obývacího pokoje a předsíně. Petra delší dobu sbírala nápady z Pinterestu a Instagramu, což rekonstrukci urychlilo.

V obývacím pokoji jsou repasované parkety, římské rolety a litinová kamna. Novou knihovnu tvoří police nasunuté na dřevěnou konstrukci.

„Měli jsme štěstí, šikovný podlahář Tomáš Freund z Dobříše obrousil příšerně nalakované parkety v obýváku a doplnil je novými v kuchyni tak, že přechod není znát. Do předsíně jsme vybrali bezespáré marmoleum v dekoru betonové stěrky. Nevěděli jsme, co s velkou koupelnou. Rohovou vanu nakonec nahradil sprchový kout, v menší koupelně je místo sprchy vana,“ vyprávějí partneři.

A Petra pokračuje: „Přemek je ještě větší minimalista než já. Nechtěl kytky ani barvy. Sytě žlutá to trochu komplikovala. Prosadila jsem jen polštářky, římské látkové rolety a jeden nový čaloun.“

Designová starožitná křesla se povedlo sehnat na Aukru. Jsou tu jak „Halabala“, tak i mladší, takzvaná bruselská lízátka z 50. let. Masivní knihovnu vestavěnou do niky nahradily několik centimetrů silné police z lamina nasunuté na dřevěnou konstrukci.

Bydlení na hrazdě

Rohovou vanu nahradil sprchový kout, nové šedé obkládačky doplnil dekorativní obklad, nábytek navrhla Petra.

Kuchyň koupili v IKEA, rozhodli se pro černý model, vypadá víc industriálně. „Kovové černé lampy jsem našla u oblíbené značky Eglo. Ráda vařím, takže jsem chtěla plyn. A oheň je pro mě základ domova,“ vysvětluje Petra. „Ohnivý“ prvek zastupují v obývacím pokoji česká kamna Romotop.

Jedním z prvních kusů nábytku byl jídelní stůl na míru. Je od firmy, jež rozebírá staré dřevěné podlahy, v tomto případě ve staré továrně. Doplňky sháněla Petra na webech, koupelny navrhla sama. „V Siko jsem si jen pomohla programem pro vizualizaci,“ říká.

Do menší koupelny použila černobílý dekorativní obklad, tmavou dlažbu, do větší šedou, na údržbu praktičtější, na stěny barevný obklad české značky RAKO. Dřevěný nábytek je vyrobený podle jejího návrhu.

Přemysl vytvořil hrazdičku, originální věšák na kabáty v předsíni. Inspiroval se u kamaráda, stačila násada na koště. Kovová hrazda je v kuchyni. Kamarád z Ostravy ji svařil a přivezl jako dárek ke kolaudaci bytu.