Majitelé s architekty úzce spolupracovali, díky tomu mají skvělý dům

Na dobudování a zařízení domu si majitelé sami netroufali, a tak oslovili několik architektů. Vyšlo to až napotřetí s architekty z ateliéru Čtyři stěny, s nimiž si opravdu sedli.

Původně chtěli poradit jen se zařízením přízemí, nakonec z toho byla tříletá spolupráce, která trvá dodnes, protože je stále co zdokonalovat. Teď se například utváří terasa a zahrada.



Na začátku všeho byl dům s dispozicí 5+kk a touha zařídit si v něm hezké bydlení. Majitelé mají rádi jednoduchý až minimalistický styl, Zuzka k tomu ještě chtěla přidat špetku orientu.

Z toho vychází ladění do šedočerných odstínů, designový nábytek a použití žluté a zlaté barvy. Základ všemu daly podlahy pokryté světlou stěrkou, která se v interiéru opakuje v dalších odstínech, a to na stěně v kuchyni, u krbu a v koupelnách.

Dalším zastoupeným prvkem je dřevo, které do interiéru patří, a tak ho tam architekti dostali díky nábytku. Skvěle v domě funguje i barevnost. Hodně zařízení Zuzka s Petrem sháněli přes internet, zainvestovali i do originálů, protože chtěli, aby věci měly svou hodnotu. Snažili se nemít to doma „galerijní“, ale takové, aby jim tam bylo dobře. Což se povedlo, protože když společně sedávají na gauči, říkají si: „Máme to tady fakt pěkný.“

Oba si myslí, že z toho, jak dům na počátku vypadal, vytěžili maximum a získali víc, než očekávali.

Slovo architektů

Dům neměl dobrou dispozici: hlavní obytná místnost byla poddimenzovaná, v místě nynější kuchyně byla technická místnost a podobně, proto jsme majitelům nabídli variantu s rozsáhlejší úpravou domu.

Ta znamenala bourání uvnitř dispozice, změnu pozice schodiště, zvětšení obytné místnosti, přesun kuchyně, změnu koupelen. Bylo to řešení nad rámec původního zadání, ale my i majitelé jsme mu věřili. Měli jsme tedy finalizovanou dispozici, shodli jsme se na stylu zařízení a postupnými kroky jsme interiér dotáhli do pěkného konce. Ne každý klient má však chuť potkávat se takto dlouhodobě.

Dominantním prvkem jídelny je zlatý piedestal s uměleckým dílem, které má i své speciální osvětlení .

Pro Zuzku a Petra musely být některé naše dílčí kroky leckdy těžko pochopitelné, ale věřili, že jako celek to potom bude vypadat dobře. Za to jim patří náš velký dík. Na celém interiéru je také vidět velký cit Zuzky, která hodně doplňků vybírala sama. Šedé odstíny doplnila a rozsvítila žlutou sedačkou a zlatým piedestalem pod sochou.

Nábytek jsme nechali zhotovit víceméně všechen na zakázku podle našeho návrhu. Rádi dopřáváme klientům efektní světelné scény během různých situací, takže tu není klasicky nastavené jedno centrální svítidlo, ale každá místnost má čtyři až pět světelných okruhů. Majitelé nepolevují ve snaze se s námi dále potkávat a něco zlepšovat, což je pro nás splněný sen o ideálním klientovi.

Ateliér Čtyři stěny Architekti Jana Kašparová a Pavel Kostka navrhují převážně rodinné bydlení a interiéry. Rádi dotahují věci do posledního detailu a jdou cestou od samotného zadání až po finální interiér. Soukromí klienti, drobnější zadání a detailní zpracování návrhu je to, co je baví. Rádi se s klientem potkávají a jsou schopni zajistit dodavatele a dotáhnout proces až do nastěhování.

