Postavili si menší dům na klíč a i díky zahradě se jim bydlí skvěle

Impulz postavit nový dům přišel spontánně, přirozeně a zkrátka dával smysl. Dvacet let předělávání už stačilo a vidina nového bydlení, které vydrží bez zásahů a oprav dlouhou dobu, byla fajn. V situaci, kdy děti odrostly, mohli Martin s Lucií zvolit dispozici jen pro dva a využít všechny zkušenosti, které s životem v domě mají.



Původní objekt byl cihlový s velkým využitím dřeva v interiéru. „Dřevo máme rádi, ale hlavní důvod, proč jsme zvolili konstrukční systém ze dřeva, byl čas výstavby. V případě ‚klasiky‘ bychom stavěli třeba dva roky, aby to bylo správně a kvalitně. V případě dřevostavby jsou technologické pauzy mnohem kratší a na celkové době výstavby je to velmi znát. Technologie jsou dnes tak daleko, že je z čeho vybírat,“ pochvaluje si Martin.

Oba měli na začátku jasnou představu. Prohlíželi si některé typové projekty, ale každý vyžadoval individuální úpravy. Až dostali doporučení na architekta, od kterého si nechali připravit studii.



„Zpočátku chtěl vědět, jak žijeme a co potřebujeme. Po zkušenosti z domu už jsme detailně věděli, co si přejeme. Některé prostory byly dokonce projektovány podle stávajícího nábytku. Na základě nasbíraných poznatků architekt připravil tři varianty domu. Tahle vítězná s pultovou střechou pro nás byla jasně nejlepší,“ říká spokojený majitel.

Zajímavé je, že manželé původně chtěli sedlovou střechu a celkově z hlediska vzhledu něco jiného, ale když viděli navržené řešení, věděli, že je to ono. Je promyšlené a koncepční. Spousta detailů a souvislostí by je nenapadla.

„Zpětně vidím, že volba přizvat architekta nám ušetřila starosti i finance. Pokud bychom to neměli navržené od něj, stejně bychom některé prvky museli později řešit a stálo by to další peníze. Ověřili jsme si, že je rozumné poslechnout odborníky, kteří mají větší zkušenosti a nadhled než my. Samozřejmě je třeba dobře vybírat. My jsme měli v tomto ohledu štěstí,“ přiznává Martin.

Projekt studie byl dále podrobněji rozkreslen dodavatelskou firmou. Po detailním nacenění se ukázalo, že cena je nad jejich limitem, tak dům zmenšovali.

„Spousta známých nám radila, že je to bydlení na stáří a že nemusí být velké, když je pouze pro nás dva. Tento krok bychom však z dnešního pohledu neudělali. Prostor, o který jsou místnosti zmenšeny, by byl pocitově hodně znát,“ přiznávají majitelé.

Dům chtěli stavět jednoznačně na klíč. Nemysleli si, že by jim stavba subdodavatelsky ušetřila peníze, navíc by to byla obrovská časová investice. V praxi se jim jen potvrdilo, že to bylo dobré řešení – dokumentace, zpracování i realizace probíhaly plynule, rychle a bez komplikací.



Dodavatele si vybrali podle referencí a na první pohled precizně provedených realizací. Na stavbu jezdil Martin přibližně každé dva dny, a když se naskytly nějaké nejasnosti, vše bylo ihned operativně vyřešeno. Veškeré profese na sebe skvěle navazovaly.

Měli na výběr dvě varianty – difuzně otevřený nebo uzavřený systém. Dali na doporučení využít otevřený jako vhodnější vzhledem k fungování rodinného domu.

„Energetická náročnost v porovnání s předchozím domem je naprosto někde jinde. Šetříme v řádech desítek, ne-li stovek procent. Varianta postavit pasivní dům byla také ve hře, ale nakonec jsme se rozhodli do ní nejít.“

Prostředí navštívených pasivních domů manžele neoslovilo, zdálo se jim příliš sterilní, navíc k nim od přátel proudily nevalné reference na různé technologie (příliš hlučná rekuperace, problémové tepelné čerpadlo a podobně).



„Máme tu pocit, že trávíme většinu času na zahradě. Využíváme ji průměrně osm měsíců v roce a díky přízemnímu domu s ní opravdu můžeme být v tom nejužším kontaktu. Je snadno dostupná a vidíme na ni skoro ze všech místností. Celý dům je velkým a příjemným posunem v komfortu bydlení. Kromě jeho původní velikosti před zmenšením bychom na něm neměnili vůbec nic. Žije se v něm skvěle,“ uzavírají.

Technické parametry:

Zastavěná plocha: 127 m²

127 m² Užitná plocha: 107 m²

107 m² Konstrukční systém: ALFADIFU

ALFADIFU Teplo a větrání: teplovodní podlahové topení + elektrokotel

teplovodní podlahové topení + elektrokotel Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,161 W/m ² k

U = 0,161 W/m k Projekt: 2016, projektydomu.cz

2016, projektydomu.cz Realizace: 2016, Alfahaus

2016, Alfahaus Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Skladba stěny: od interiéru - konstrukční deska RIGISTABIL 12,5 mm, instalační předstěna + tepelná izolace 40 mm, sádrovláknitá deska Rigidur HSD 12,5, mm, tepelná izolace ve skeletové rámové konstrukci 160 mm, izolační dřevovláknitá deska INTHERMO 60 mm, podkladová armovaná omítka 7 mm a strukturovaná omítka 2 mm

- konstrukční deska RIGISTABIL 12,5 mm, instalační předstěna + tepelná izolace 40 mm, sádrovláknitá deska Rigidur HSD 12,5, mm, tepelná izolace ve skeletové rámové konstrukci 160 mm, izolační dřevovláknitá deska INTHERMO 60 mm, podkladová armovaná omítka 7 mm a strukturovaná omítka 2 mm Celková tloušťka stěny: 294 mm

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz