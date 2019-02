Romantickou venkovskou zahradu si šikovná majitelka navrhla sama

Velká zahrada to je i množství práce. Na začátku Danka spolu s manželem uvažovali, že by část pozemku prodali. Ale láska ke květinám zvítězila. „Je k nezaplacení, když jste doma v zahradě jako v parku, kde v každém období něco kvete. Je to balzám na duši,“ vyznává se Danka.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Home.

Největší plocha patří okrasné zahradě, dostatek místa zůstalo i na bylinky a vyvýšené záhony, zeleninovou zahrádku v zadní části pozemku. Kromě zeleniny je tu i dostatek ovoce, třešně, višně, jablka, broskve, jahody, muchovník, angrešt, maliny, pěstují i ​​melouny.

Z bylinek se zde daří kopřivě, kterou mají na zimu na čaj, mátě, meduňce a tymiánu. O vše se starat však není jednoduché. Dance při náročnějších pracích pomáhá zahradník a právě péče o stromy a trávník je na něm.

O záhony s květinami a o zeleninovou zahrádku se stará jen ona. Sama je vybírá, sází, zkouší měnit stanoviště, pokud se náhodou některým druhům nedaří. „Práci v zahradě považuji po náročné práci v kanceláři za velký relax.“

Do budoucna plánují manželé ještě na míru vyrobený skleník, který bude nad dvěma dnešními vyvýšenými záhony. Rajčata, paprika a okurky se lépe pěstují ve skleníku.

Pěstitelsky je tato oblast vhodná pro pěstování zeleniny a melounů, a to je třeba využít. Do zásoby však nepěstují, protože nemají prostor na uskladnění.

„Uměla bych si představit zahradu plnou růží a levandule, ale to na tak velkou plochu nestačí,“ přiznává majitelka, „v záhonech je mnoho druhů, zejména trvalek, které dosáhnou velkého plošného efektu už druhý rok po výsadbě. Počítám s tím, že rostliny budeme muset přesázet podle toho, jak se budou rozrůstat.“

